    SEKS ZA VOLANOM

    Avtomobil vijugal po avtocesti s 140 km/h: Vozniki šokirani, ko so videli kakšno »aktivnost« izvajata

    Voznika čaka kazenska prijava zaradi ogrožanja prometa, policija pa je poudarila, da sta na srečo oba ostala nepoškodovana.
    Voznika čaka kazenska prijava zaradi ogrožanja prometa, policija pa je poudarila, da sta na srečo oba ostala nepoškodovana. FOTO: Delo Ui
    Voznika čaka kazenska prijava zaradi ogrožanja prometa, policija pa je poudarila, da sta na srečo oba ostala nepoškodovana. FOTO: Delo Ui
    M. U.
     6. 11. 2025 | 10:01
    1:27
    Nenavaden prizor se je odvijal na avtocesti A1 v nemški zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija, kjer so par zalotili med spolnim odnosom, medtem ko sta se peljala s hitrostjo 140 km/h.

    Avto vijugal, tovornjak sunkovito zapeljal na odstavni pas

    Njuna »aktivnost« za volanom je bila tako tvegana, da je avtomobil vijugal po cesti, tovornjak, ki se je znašel bližini, pa je moral sunkovito zapeljati na odstavni pas, da bi se izognil trčenju.

    Po navedbah policije v Münstru so očividci prijavili sumljivo vozilo, ki je menjalo vozne pasove in skoraj zletelo s ceste.

    Na srečo oba nepoškodovana

    Po prejemu obvestila o nevarni vožnji je policija hitro posredovala in uspela ustaviti vozilo na bencinski črpalki v Münstru. V avtomobilu so našli 37-letnega voznika in 33-letno sopotnico, je navedel Welt.

    Moškega čaka kazenska prijava zaradi ogrožanja prometa, policija pa je dodatno poudarila, da sta na srečo oba ostala nepoškodovana, čeprav je bilo več udeležencev v prometu prisiljenih sunkovito reagirati.

