Baba Vanga je leta 1985 imela šokantno napoved: vsi, ki so rojeni na te datume, bodo postali milijonarji!

Obstajajo ljudje, ki jim je pred rojstvom usojeno, da bodo bogati. In ti so rojeni na tri datume, je trdila Baba Vanga že leta 1985. Znana bolgarska prerokinja, ki že desetletja vzbuja zanimanje zaradi številnih točnih napovedi, je pred približno štiridesetimi leti izrekla besede: »Prišel bo čas, ko se bo bogastvo rojevalo, ne pridobivalo.«

Danes numerologi in astrologi trdijo, da so odkrili, na koga se to nanaša. Po njihovih besedah imajo osebe, rojene 8., 17. in 26. v mesecu, posebno vibracijo števila 8 – simbola denarja in moči. Prav tako naj bi Kozorogi, Levi in Škorpijoni imeli tako imenovani »magnec za denar«, čeprav je njihova pot do uspeha pogosto polna ovir. Numerologija dodatno poudarja, da so življenjska števila 8, 1 in 3 povezana s finančnim napredkom, vendar le, če je oseba pripravljena tvegati in slediti svoji intuiciji.

Nasvet Babe Vange: vedno je opozarjala, da denar sam po sebi ni cilj, temveč sredstvo. Bogastvo brez poštenja in duhovnega ravnovesja, tako naj bi govorila, se spremeni v breme.