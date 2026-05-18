Baba Vanga je verjela, da astrološki znaki imajo posebno moč: preverite, ali ste med njimi ...

Slepa bolgarska prerokinja Baba Vanga je trdila, da se nekateri ljudje rodijo s posebnim darom. To so osebe, ki imajo sposobnost, da začutijo prihodnost, prepoznajo pomembne trenutke in oblikujejo svojo pot.

Oven

Za Ovnove je prerokinja menila, da imajo moč ustvarjanja skozi misel. Ne gre za zgolj željo, temveč za sposobnost, da jasno vidijo cilj in vztrajno hodijo proti njemu, dokler ga ne dosežejo. Pri Ovnu misli hitro preidejo v konkretna dejanja. Če ste rojeni v tem znamenju, bodite pozorni na to, kar si zamislite, saj se pri vas pogosto zamisli uresničijo.

Devica

Device po Vanginem učenju posedujejo moč, ki ni vidna, a jo globoko čutijo. Njihova empatija jih dela naravne zdravilce, njihova prisotnost pa prinaša mir. Ni potrebno, da vse razumete – dovolj je, da začutite. Ko Devica preneha analizirati in začne zaupati svojemu notranjemu glasu, se njen dar prebudi. Vidijo prihodnost skozi občutke drugih.

Strelec

Za Strelce pa je ena najbolj znanih prerokinj verjela, da imajo posebno povezavo z znanjem, ki presega meje vsakdanjega razmišljanja. Njihova intuicija pogosto izvira iz notranjega občutka, ne iz izkušenj ali logike. Če ste rojeni v tem znamenju, lahko vaše besede tolažijo, navdihujejo in dvigajo druge, tudi če tega niste povsem zavestni. Strelci imajo dar, da prepoznajo skrita sporočila, razumejo sanje in prinašajo optimizem.

Vodnar

Ljudje, rojeni v astrološkem znaku Vodnarja, so po Vangi rojeni vizionarji. Njihova intuicija je tako močna, da pogosto niti same ne ločijo, ali nekaj čutijo ali že vedo. Če ste Vodnar, imajo vaše misli moč, da spreminjajo tok dogodkov. Vanga je verjela, da so ljudje rojeni v tem znaku pogosto nosilci preroških sanj in vidijo tisto, kar drugim še uide. Vaš dar je sposobnost, da zamislite, kar drugi še ne vidijo, in to spremenite v resničnost.