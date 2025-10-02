Betonske stene pokopale družine, Filipini v solzah po smrtonosnem potresu: »Ne smemo odnehati!«

Medtem ko so v svet prihajali posnetki pretresljivih prizorov iz osrednjega dela Filipinov, je število smrtnih žrtev močnega potresa, ki je v torek stresel ta del otoške države, včeraj močno naraslo in po podatkih civilne zaščite doseglo 69. »Še vedno dobivamo nova poročila o žrtvah, zato se številke nenehno spreminjajo,« je povedal namestnik vodje civilne zaščite Rafaelito Alejandro. Iz bolnišnic na otoku Cebu poročajo o številnih poškodovanih. Potres z magnitudo 6,9 je pozno v torek stresel severni konec otoka Cebu, blizu mesta Bogo z 90.000 prebivalci, je sporočil ameriški geološki zavod (USGS). Žarišče je bilo na globini deset kilometrov pod površjem Zemlje.

Novinarji AFP so bili priča, kako so bolniški delavci v črne vreče za trupla polagali mrtve in jih nalagali v kombije, namenjene v tamkajšnje mrliške vežice. »Jok ranjenih otrok in kriki odraslih so se slišali pod modrimi šotori pred provincijsko bolnišnico v Cebuju, kjer so morali bolnike preseliti na prosto zaradi nevarnosti novih sunkov čez noč,« so poročali.

Največ smrtnih žrtev je bilo prav v mestu Bogo. Tamkajšnja bolnišnica je namreč potrdila 53 smrtnih žrtev, od tega 30 v samem Bogu, ter 154 ranjenih. 39-letni Richard Guion, eden od ranjencev, je pripovedoval, kako sta z ženo, ki si je zlomila stopalo, preživela pod podrto betonsko steno doma. Izpod ruševin ju je izkopal njun 17-letni sin, ki je bil zunaj in se igral z mobilnim telefonom, ko je udaril potres. »Ko se je zid podrl, sem ga poklical. Hvaležen sem, da me ni ubogal, ko sem mu rekel, naj gre zgodaj spat,« je dejal.

Zdravstveni delavci so včeraj delali na robu svojih moči, reševalci pa so še ves dan reševali ujete pod ruševinami. V Bogu so se z bagri skušali dokopati pod ruševine dvonadstropnega motela, kjer naj bi bila pod betonom ujeta dva receptorja in otrok. »Ne smemo odnehati, čeprav iščemo že pet ur. Gre za življenja, naredili bomo vse, kar lahko,« je novinarjem AFP dejal eden od gasilcev.

Potresi so na Filipinih skoraj vsakdanji pojav. Država leži na t. i. ognjenem obroču Pacifika, pasu močne seizmične aktivnosti, ki se vleče od Japonske prek jugovzhodne Azije čez ocean.