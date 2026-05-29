    BETA-AZARON

    Bila je napaka! Odpoklici teh pijač preklicani, upravi za varno hrano pa je žal

    Ugotovljeno je bilo napačno ovrednotenje izmerjene koncentracije beta-azarona zaradi težav s standardom. Preverjanje je izkazalo skladnost.
    R. I.
     29. 5. 2026 | 18:05
    NLZOH je izvedel ponovno analizo z novim standardom, rezultati pa so pokazali skladnost pri vseh štirih vzorcih. FOTO: UVHVVR
    Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je aprila vzorčila 25 zeliščnih alkoholnih pijač, v katerih je preverjala skladnost z zakonodajo o aromah. Kot so zapisali, so analize akreditiranega uradnega laboratorija pri štirih vzorcih pokazale presežene mejne vrednosti beta-azarona. Ponovno preverjanje pa je pokazalo, da so vsi štirje vzorci skladni, pijače se lahko tržijo. Gre za zeliščni liker Jagdstolz, sledki pelinkovec Petovia, zeliščni liker Fazan, zeliščni liker Marshal in zeliščni liker Eurospin. 

    Ugotovili napačno ovrednotenje izmerjene koncentracije

    UVHVVR je nadzor izvedla v okviru letnega spremljanja skladnosti živil v prometu. Analize Nacionalnega laboratorija za zdravje okolje in hrano (NLZOH) so pri štirih vzorcih potrdile presežene mejne vrednosti beta-azarona, ki je sicer tudi naravno prisoten v rastlinah. Odgovorni izvajalci dejavnosti so na podlagi prejetih izvidov alkoholne pijače nemudoma umaknili iz prometa, informacije o tem so bile objavljene na spletni strani Nevarni in neskladni izdelki.

    V okviru zahteve za drugo strokovno mnenje je NLZOH ponovno preveril vso dokumentacijo in postopke, povezane z izvedenimi analizami (rezultate analiz, kromatografske podatke, skene kromatografskih posnetkov). Ugotovljeno je bilo napačno ovrednotenje izmerjene koncentracije beta-azarona v  navedenih vzorcih zaradi težav s standardom. NLZOH je izvedel ponovno analizo z novim standardom, rezultati pa so pokazali skladnost pri vseh štirih vzorcih. Na podlagi novih rezultatov se navedene pijače spet lahko tržijo. Obvestila na spletni strani Nevarni in neskladni izdelki so ustrezno posodobljena. UVHVVR je žal za nastalo situacijo.

