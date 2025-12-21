  • Delo d.o.o.
    DUHOVNI NASVET

    Blagoslov doma: naj nas zima ne izčrpa, ampak preoblikuje

    Pripravimo ga z namero, da ga spremenimo v živi oltar.
    Naj bo naš dom prostor, kamor se vedno vračamo – topli, varni, blagoslovljeni. FOTO: Anastasiia Boriagina/Getty Images
    Naj bo naš dom prostor, kamor se vedno vračamo – topli, varni, blagoslovljeni. FOTO: Anastasiia Boriagina/Getty Images
    M. B. Z.
     21. 12. 2025 | 15:15
    1:54
    Ko je dom čist in zavarovan, vanj povabimo tisto, kar želimo, da z nami živi pozimi: počitek, ustvarjalnost, nežnost, povezanost. Za kratek blagoslov pripravimo svečo v zlati ali oranžni barvi (če je nimamo, je bela dovolj), majhno skledo čiste vode s ščepcem soli, karneol ali gorski kristal ter vejico bora ali rožmarina. Stopimo v srce doma – kuhinjo, dnevno sobo, ob peč, kjer koli čutimo, da dom diha. Prižgemo svečo in izgovorimo blagoslov, ki prikliče svetlobo v zimsko noč: od ognjišča do srca naj pride luč, naj toplina prebudi mir, naj bo v teh stenah ljubezen, naj bodo blagoslovljeni vsi, ki tu živijo in pridejo.

    Kamen položimo v vodo. Vejico pomočimo in z drobnimi kapljami poškropimo prostor, tokrat v smeri urinega kazalca, kot da nežno navijamo novo nit. Predstavljamo si zlato svetlobo, ki polni stanovanje – ne bleščeče, temveč mehko, mirno kot odeja. Ko končamo, se spomnimo še na duha hiše. Vsak dom ima svoj značaj, utrip, tihega varuha. Če mu želimo izkazati spoštovanje, pustimo drobno daritev: malo mleka, medu, kruha ali ščepec soli. Ob štedilnik ali ognjišče položimo posodico in skoraj neslišno rečemo: hvala. Enkrat na mesec je dovolj. Zima je čas ognjišča, čas zgodb in sanj. In ko dom pripravimo z namero, ga spremenimo v živi oltar – tak, ki varuje telo in poboža dušo. Naj nas zima ne izčrpa. Naj nas preoblikuje. In naj bo naš dom prostor, kamor se vedno vračamo – topli, varni, blagoslovljeni.

    16:19
    Novice  |  Kronika  |  Doma
    PU MARIBOR

    Na Štajerskem zagorelo v stanovanju stanovanjskega bloka, eno osebo odpeljali

    Po poročanju Policijske uprave Maribor je bila opravljena tudi evakuacija stanovalcev. Policisti so bili o požaru obveščeni ob 15.05.
    21. 12. 2025 | 16:19
    16:15
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    POSKRBITE ZA VAŠE ZDRAVJE

    Previdno pri čudežnih prehranskih dopolnilih

    Več beljakovin na krožniku in več mišične mase so zanesljiv zaveznik, vstajanje med dolgotrajnimsedenjem je pomemben korak v pravo smer
    21. 12. 2025 | 16:15
    16:09
    Novice  |  Svet
    SRBIJA

    Ste slišali škandalozno izjavo srbskega ministra? Država EU naj bi »plačala z ozemljem«

    Srbsko ministrstvo zdaj trdi, da je bila ministrova izjava »nerodno interpretirana« in da se je nanašala na »bistveno zgodnejše zgodovinsko obdobje«.
    21. 12. 2025 | 16:09
    15:15
    Razno
    DUHOVNI NASVET

    Blagoslov doma: naj nas zima ne izčrpa, ampak preoblikuje

    Pripravimo ga z namero, da ga spremenimo v živi oltar.
    21. 12. 2025 | 15:15
    15:00
    Bulvar  |  Tuji trači
    VZPONI IN PADCI

    Najstarejši sin Michaela Douglasa je dosegel dno, danes pa …

    Po letih boja z odvisnostjo in zapornimi kaznimi sta Cameron in Michael Douglas našla pot do medsebojnega razumevanja.
    21. 12. 2025 | 15:00
    14:51
    Bulvar  |  Zanimivosti
    POJASNIL SVOJO TEORIJO

    Najpametnejši človek na svetu prepričan, da Bog obstaja, to lahko menda tudi dokaže

    YoungHoon Kim ima IQ višji tako od Alberta Einsteina kot Stephena Hawkinga.
    21. 12. 2025 | 14:51

