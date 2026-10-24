Bolnišnica, dodatne preiskave, novi začasni trener: to sledi za Bayern

Trener münchenskega Bayerna Vincent Kompany bo po petkovem kolapsu še nekaj dni ostal v bolnišnici. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, je na novinarski konferenci potrdil športni direktor bavarskega kluba Max Eberl, ki pa je opozoril, da bo moral klub brez 40-letnega Belgijca delovati kar nekaj tednov. »Dobra novica je, da je njegovo stanje stabilno,« je povedal Eberl. »Vendar ne bomo govorili o dnevih, temveč o tednih odsotnosti. To mora biti vsem jasno.«

Kompany se je zgrudil v petek, ko si je po treningu članske ekipe ogledoval še vadbo Bayernovih amaterjev, pri čemer je moral posredovati urgentni zdravnik. Ali je bil kolaps povezan s hujšo okužbo, o kateri je strateg govoril že po torkovi tekmi Lige prvakov proti Arsenalu (2:2), za zdaj ostaja neznano. »Nisem zdravnik in ne bom izpeljeval zaključkov. Potrebne so dodatne preiskave, da ugotovimo natančen vzrok,« je pojasnil Eberl.

Športni direktor je ob tem nakazal, da je trener morda spregledal opozorilne znake telesa: »Če ne prisluhneš blagim opozorilom, te telo prej ali slej samo ustavi z znatno močnejšim odzivom. Točno to se je zgodilo.« Dodal je še, da bo ena glavnih nalog vodstva zdaj ta, da Kompanyja »do določene mere zaščiti pred samim seboj«. Pomočnik trenerja Aaron Danks pa je poudaril, da bo moral Belgijec v prihodnje nameniti več pozornosti svojemu zdravju.

Moštvo bo na nedeljski tekmi proti Freiburgu začasno prevzel 43-letni Danks, ki že ima izkušnje s samostojnim vodenjem ekip. Bavarce v prihodnjih tednih čakata še prvenstveni derbi z Borussio Dortmund in gostovanje pri madridskem Atleticu v Ligi prvakov. Poleg odsotnega trenerja bodo pri Bayernu pogrešali še poškodovane Jamala Musialo, Joshuo Kimmicha, Luisa Diaza in Minjaeja Kima, se pa po odsluženi kazni v prvenstvo vrača Michael Olise. Podporo nekdanjemu kapetanu so že izrazili v Manchester Cityju, kjer so mu zaželeli hitro okrevanje, lepe želje pa mu je namenil tudi reprezentančni rojak in vratar madridskega Reala Thibaut Courtois: »Kmalu ozdravi, prijatelj.«