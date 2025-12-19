Bomo imeli bel božič? Meteorolog Andrej Velkavrh napoveduje ...

Bel božič, kot so ga po dolgih letih lani imeli ponekod po Sloveniji, se letos zdi pobožna želja. Precej verjetno je, da do konca tega leta bistvenih padavin ne bo, je STA dejal prognostik Andrej Velkavrh. Prihodnje dni, ko se začne koledarska zima, bo prevladovalo suho vreme s precej oblačnosti, na nekaj malega padavin kaže med sredo in četrtkom. Zima se bo začela v nedeljo, solsticij bo ob 16.03 po srednjeevropskem času. Prognostik z Agencije RS za okolje (Arso) Andrej Velkavrh v tem času ne pričakuje velikih sprememb v vremenu, nekaj več mraza naj bi zima Sloveniji prinesla po sredi.

Morda manjše padavine na božično noč

»Prevladovalo bo suho vreme, kar precej oblačnosti bo. Nekaj možnosti, čeprav ne prav veliko, za kakšne manjše padavine je videti med sredo in četrtkom prihodnji teden. Ampak, kot sem rekel, malo, če sploh povsod po Sloveniji. Tako da po tej plati tudi o snegu ne bi preveč razpredal. Ker če ni padavin, je že po tej plati težko priti do snega,« je komentiral Velkavrh.

Glede temperatur napovedi kažejo, da se bo od srede, 24. decembra, naprej nekoliko ohladilo, saj bo od severa nad Srednjo Evropo in vzhodni del Evrope prodrl polarni zrak, ki bo prišel tudi nad naše kraje. »Zračna masa nad našimi kraji bo občutno hladnejša, vendar pa zaradi precej oblačnega vremena ta niti ne bo tako prišla do izraza. Kakšnih prav nizkih jutranjih ali nočnih temperatur ne bo, dnevne temperature pa bodo med nič in pet stopinjami,« je povedal prognostik.

Zadnji beli jutri sta bili leta 1998 in 1999

V zadnjih 15 letih v Sloveniji prevladujejo božiči brez snega v večjem delu države. Nekoliko bolj belo je bilo ob lanskem božiču in leta 2021, ko je bil sneg v približno polovici države. Zadnji dve leti, ko je bilo v večjem delu Slovenije jutro 25. decembra belo, sta bili 1998 in 1999. Precej snega je bilo v večjem delu Slovenije na božično jutro v letih 1994 in 1981, je med drugim razvidno iz časovnega traka višine snega na božično jutro, ki je za obdobje od leta 1961 objavljen na spletni strani Arsa (sta.si/q4C2Wj).

Po božiču se sicer večkrat pojavi tudi odjuga. Kot je povedal Velkavrh, obstaja izraz »božična odjuga«, ki ima tudi statistično težo, saj se večkrat zgodi, da v tem času pride do odjuge. »Ne bom rekel dolgotrajne, lahko samo prehodne, ampak, ja, tudi to se kar večkrat lahko zgodi,« je sklenil prognostik. Kot zdaj kaže vremenska napoved, pa letos ne bo tako.

Trenutno je po podatkih Arsa na najvišji meteorološki postaji pri nas, na Kredarici, 125 centimetrov snega.