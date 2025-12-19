  • Delo d.o.o.
    KAKŠNO VREME NAS ČAKA PRIHODNJI TEDEN

    Bomo imeli bel božič? Meteorolog Andrej Velkavrh napoveduje ...

    Za praznike kaže na oblačno vreme, a nekaj možnosti, čeprav ne prav veliko, za kakšne manjše padavine je videti med sredo in četrtkom prihodnji teden.
    Andrej Velkavrh z Arsa. Foto: Jure Eržen, Delo
    Andrej Velkavrh z Arsa. Foto: Jure Eržen, Delo
    STA, N. Č.
     19. 12. 2025 | 08:25
     19. 12. 2025 | 08:26
    3:14
    A+A-

    Bel božič, kot so ga po dolgih letih lani imeli ponekod po Sloveniji, se letos zdi pobožna želja. Precej verjetno je, da do konca tega leta bistvenih padavin ne bo, je STA dejal prognostik Andrej Velkavrh. Prihodnje dni, ko se začne koledarska zima, bo prevladovalo suho vreme s precej oblačnosti, na nekaj malega padavin kaže med sredo in četrtkom. Zima se bo začela v nedeljo, solsticij bo ob 16.03 po srednjeevropskem času. Prognostik z Agencije RS za okolje (Arso) Andrej Velkavrh v tem času ne pričakuje velikih sprememb v vremenu, nekaj več mraza naj bi zima Sloveniji prinesla po sredi.

    Morda manjše padavine na božično noč

    »Prevladovalo bo suho vreme, kar precej oblačnosti bo. Nekaj možnosti, čeprav ne prav veliko, za kakšne manjše padavine je videti med sredo in četrtkom prihodnji teden. Ampak, kot sem rekel, malo, če sploh povsod po Sloveniji. Tako da po tej plati tudi o snegu ne bi preveč razpredal. Ker če ni padavin, je že po tej plati težko priti do snega,« je komentiral Velkavrh.

    Glede temperatur napovedi kažejo, da se bo od srede, 24. decembra, naprej nekoliko ohladilo, saj bo od severa nad Srednjo Evropo in vzhodni del Evrope prodrl polarni zrak, ki bo prišel tudi nad naše kraje. »Zračna masa nad našimi kraji bo občutno hladnejša, vendar pa zaradi precej oblačnega vremena ta niti ne bo tako prišla do izraza. Kakšnih prav nizkih jutranjih ali nočnih temperatur ne bo, dnevne temperature pa bodo med nič in pet stopinjami,« je povedal prognostik.

    Zadnji beli jutri sta bili leta 1998 in 1999

    V zadnjih 15 letih v Sloveniji prevladujejo božiči brez snega v večjem delu države. Nekoliko bolj belo je bilo ob lanskem božiču in leta 2021, ko je bil sneg v približno polovici države. Zadnji dve leti, ko je bilo v večjem delu Slovenije jutro 25. decembra belo, sta bili 1998 in 1999. Precej snega je bilo v večjem delu Slovenije na božično jutro v letih 1994 in 1981, je med drugim razvidno iz časovnega traka višine snega na božično jutro, ki je za obdobje od leta 1961 objavljen na spletni strani Arsa (sta.si/q4C2Wj).

    Po božiču se sicer večkrat pojavi tudi odjuga. Kot je povedal Velkavrh, obstaja izraz »božična odjuga«, ki ima tudi statistično težo, saj se večkrat zgodi, da v tem času pride do odjuge. »Ne bom rekel dolgotrajne, lahko samo prehodne, ampak, ja, tudi to se kar večkrat lahko zgodi,« je sklenil prognostik. Kot zdaj kaže vremenska napoved, pa letos ne bo tako.

    Trenutno je po podatkih Arsa na najvišji meteorološki postaji pri nas, na Kredarici, 125 centimetrov snega.

    10:28
    Novice  |  Svet
    DOSEGLI DOGOVOR

    Evropska unija bo za pomoč Ukrajini namenila 90 milijard evrov! Tako visok znesek pa naj bi primaknila Slovenija

    Pri posojilu ne želijo sodelovati Madžarska, Češka in Slovaška.
    19. 12. 2025 | 10:28
    10:04
    Lifestyle  |  Praznično
    VESELJE, NE FINANČNI STRES

    Tako boste praznike doživeli polno, brez dolgotrajnega finančnega stresa

    Če si postavite realen proračun, boste lažje ocenili, kaj si lahko v prazničnem decembru privoščite, in se izognili impulzivnim nakupom.
    19. 12. 2025 | 10:04
    09:55
    Bulvar  |  Tuji trači
    PO JAVNEM LINČU

    Življenje po viralnem trenutku: Ženska s koncerta Coldplay o sramu, strahu in tem, kaj doživljajo otroci

    En objem na koncertu je postal svetovna afera. Kristin Cabot razkriva, kako je viralni trenutek spremenil njeno življenje in življenje njenih otrok.
    19. 12. 2025 | 09:55
    09:45
    Razno
    DELOINDOM

    Večina Slovencev pozimi prezračuje narobe – energijski strokovnjak opozarja na veliko napako

    Prezračevanje pozimi je ključno za zdrav dom. Izvedite, kako pravilno zračiti brez izgub toplote in preprečiti plesen. Svetuje energetski svetovalec Bojan Žnidaršič.
    19. 12. 2025 | 09:45
    09:37
    Novice  |  Slovenija
    DEŽELA JUNAKOV

    Rekord, solze in upanje: 28 ur dobrote Radia 1 in dm prineslo več kot 1,5 milijona evrov

    Na Radiu 1 so tudi letos priredili tradicionalni dobrodelni maraton.
    19. 12. 2025 | 09:37
    09:32
    Bulvar  |  Domači trači
    70 TON KAPNIKOV IN SLASTNI FLANCATI

    Ambasadorka najboljše planinske koče leta 2025 je priljubljena pevka Nina Pušlar

    Najboljša planinska koča leta 2025 je Lavričeva na Gradišču.
    Petra Kalan19. 12. 2025 | 09:32

    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    OGREVANJE

    Več toplote z bistveno manjšo porabo energije

    Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
    18. 12. 2025 | 14:45
    Promo
    Lifestyle  |  Praznično
    PRAZNIČNO

    Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

    Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
    Promo Slovenske novice19. 12. 2025 | 08:50
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Raziskava

    Trend je jasen: to je prva stvar, ki jo opazimo

    Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
    Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 10:05
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    Zavarovanje

    V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

    Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
    Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
