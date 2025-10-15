Čebele, čmrlji in pikapolonice dobili nova zatočišča v Piranu

Galerija
Svetovni dan varstva živali, ki je bil sprva namenjen ozaveščanju o ogroženih in skoraj izumrlih vrstah, so razglasili že leta 1925. Danes pa je 4. oktober posvečen vsem živalskim vrstam, s katerimi si ljudje delimo planet in smo z njimi neločljivo povezani.
Javno podjetje Okolje Piran je letošnji svetovni dan živali zaznamovalo s postavitvijo petih novih postaj oziroma žuželnjakov, ki jim ljubkovalno pravijo hoteli za žuželke. Ti bodo zagotavljali varno zatočišče čebelam samotarkam, čmrljem, pikapolonicam in drugim koristnim žuželkam. Postavljeni so v Fiesi, na rtu Seča, pri Centru za usposabljanje Elvire Vatovec v Strunjanu, na zbirnem centru v Dragonji in v učnem vrtu OŠ Sečovlje.
178 NOVIH
dreves so posadili v občini.
Prav tam so pripravili tudi uradno odprtje hotelov, na katerem je čebelar Ivan Atelšek zbrane seznanil z običajnimi prebivalci žuželnjakov ter pojasnil razliko med domačimi čebelami in njihovimi divjimi sorodnicami. Dogodek so popestrili učenci šole z deklamacijami in pesmimi, sklenili pa so ga s pokušino medenih dobrot, ki so jih pripravile šolske kuharice.
»V Okolju Piran si že več let prizadevamo, da bi bilo naše okolje prijazno tako do ljudi kot narave. Od leta 2021 smo posadili 178 novih dreves, med njimi številna medonosna. Danes pa smo naredili še korak dlje in poskrbeli tudi za bivališča divjih opraševalcev,« je ob odprtju povedala Sandra Martinčič Loboda iz Okolja Piran. Uresničitev zamisli je omogočilo podjetje Bauhaus, ki je darovalo žuželnjake in tako pripomoglo k projektu v sklopu svojih trajnostnih programov. J. M.