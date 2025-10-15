  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    PET NOVIH

    Čebele, čmrlji in pikapolonice dobili nova zatočišča v Piranu

    V Fiesi, Seči, Strunjanu, Dragonji in Sečovljah nova zatočišča za koristne opraševalce.
    Odprtje hotelov so pospremili učenci šole z deklamacijami in pesmimi ter ga sklenili s pokušino medenih dobrot.
    Odprtje hotelov so pospremili učenci šole z deklamacijami in pesmimi ter ga sklenili s pokušino medenih dobrot.
    Janez Mužič
     15. 10. 2025 | 08:00
    2:40
    A+A-

    Svetovni dan varstva živali, ki je bil sprva namenjen ozaveščanju o ogroženih in skoraj izumrlih vrstah, so razglasili že leta 1925. Danes pa je 4. oktober posvečen vsem živalskim vrstam, s katerimi si ljudje delimo planet in smo z njimi neločljivo povezani.

    Javno podjetje Okolje Piran je letošnji svetovni dan živali zaznamovalo s postavitvijo petih novih postaj oziroma žuželnjakov, ki jim ljubkovalno pravijo hoteli za žuželke. Ti bodo zagotavljali varno zatočišče čebelam samotarkam, čmrljem, pikapolonicam in drugim koristnim žuželkam. Postavljeni so v Fiesi, na rtu Seča, pri Centru za usposabljanje Elvire Vatovec v Strunjanu, na zbirnem centru v Dragonji in v učnem vrtu OŠ Sečovlje.

    178 NOVIH

    dreves so posadili v občini.

    Prav tam so pripravili tudi uradno odprtje hotelov, na katerem je čebelar Ivan Atelšek zbrane seznanil z običajnimi prebivalci žuželnjakov ter pojasnil razliko med domačimi čebelami in njihovimi divjimi sorodnicami. Dogodek so popestrili učenci šole z deklamacijami in pesmimi, sklenili pa so ga s pokušino medenih dobrot, ki so jih pripravile šolske kuharice.

    Gostje se oddolžijo

    Hotel za žuželke: stanovalci se za gostoljubje oddolžijo z opraševanjem in varovanjem narave. FOTOGRAFIJI: Okolje Piran
    Hotel za žuželke: stanovalci se za gostoljubje oddolžijo z opraševanjem in varovanjem narave. FOTOGRAFIJI: Okolje Piran
    Življenjski prostor žuželk se zaradi človekovih posegov v naravo nenehno krči, zato so takšna zatočišča ključnega pomena za njihovo preživetje. Hoteli žuželkam ponujajo varen prostor za gnezdenje, prezimovanje in razmnoževanje. Vsaka niša je prilagojena določeni vrsti: čebele samotarke zasedejo cevaste luknjice v lesu, metulji počivajo v ozkih špranjah med vejicami, pikapolonice in tenčičarji pa se zatečejo v mehke posteljice iz mahu ali slame. Gostje se za bivanje oddolžijo s koristnim delom – oprašujejo cvetlice, pojedo številne škodljivce in poskrbijo, da narava ostaja zdrava in polna življenja.

    »V Okolju Piran si že več let prizadevamo, da bi bilo naše okolje prijazno tako do ljudi kot narave. Od leta 2021 smo posadili 178 novih dreves, med njimi številna medonosna. Danes pa smo naredili še korak dlje in poskrbeli tudi za bivališča divjih opraševalcev,« je ob odprtju povedala Sandra Martinčič Loboda iz Okolja Piran. Uresničitev zamisli je omogočilo podjetje Bauhaus, ki je darovalo žuželnjake in tako pripomoglo k projektu v sklopu svojih trajnostnih programov. J. M.

    Več iz teme

    hotel za živaličebeležužkižuželkenaravaokoljeopraševalciogroženostPiran
    ZADNJE NOVICE
    10:28
    Lifestyle  |  Polet
    Preizkus, ki spremeni življenje

    Kaj se zgodi, če vsak dan en mesec visite dve minuti

    Preprosta vaja, ki jo je nemogoče narediti ...
    Miroslav Cvjetičanin15. 10. 2025 | 10:28
    10:24
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    STIL

    Ura, ki presega čas: ko modni trendi srečajo umetnost

    Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
    Promo Onaplus15. 10. 2025 | 10:24
    10:10
    Premium
    Lifestyle  |  Astro
    ASTRO

    Šesta hiša razkrije, kako delate, skrbite za zdravje in služite drugim

    Tu se kaže naše vsakodnevno življenje, delo, odnos do njiju. Ta devičina hiša pokaže delovni značaj človeka.
    15. 10. 2025 | 10:10
    10:02
    Bulvar  |  Domači trači
    NOV PAR?

    Nova ljubezen? Ne boste verjeli, s katerim vplivnim Slovencem so ujeli Sašo Lendero

    Oba sta ločena ...
    15. 10. 2025 | 10:02
    09:48
    Lifestyle  |  Stil
    DELOINDOM

    Molji v kuhinji? Krivo je eno živilo, ki ga uporabljate vsak dan

    Strokovnjaki razkrivajo, zakaj se naselijo prav v shrambi in kako jih odpraviti brez kemikalij.
    15. 10. 2025 | 09:48
    09:30
    Novice  |  Kronika  |  Doma
    VOZNIK MOPEDA

    Ljubljanska policija sporočila tragično vest, 16-letnik je umrl

    Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah nesreče.
    15. 10. 2025 | 09:30

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NASVET

    Evropa doživlja pomembno preobrazbo. Kaj to pomeni?

    Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
    Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    Pohodništvo

    Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

    Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
    Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Nagrada

    Neverjetno! Razdelili bodo za 5000 evrov nagrad!

    Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
    Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podatki

    Ali veste, kje se hranijo podatki, ki poganjajo eUpravo in zdravstvo?

    Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
    Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    MARIBOR

    Štajerska uvaja zanimivo novost

    Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
    9. 10. 2025 | 09:37
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

    Tisočletne vode ne čakajo – je spodnja Sava pripravljena?

    Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
    14. 10. 2025 | 10:06
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

    Pridite na tek, kjer zmagate že, ko stopite na start

    Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
    15. 10. 2025 | 08:47
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGETIKA

    Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

    Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
    14. 10. 2025 | 09:46
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Potniški promet

    Slovenske železnice prejemnice prestižnega priznanja Brunel Awards

    Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
    Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:16
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    STIL

    Ura, ki presega čas: ko modni trendi srečajo umetnost

    Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
    Promo Onaplus15. 10. 2025 | 10:24
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    IMPLANTOLOGIJA

    Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

    Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
    14. 10. 2025 | 08:41
    Promo
    Razno
    Dogodek

    MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

    V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
    Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Fizioterapija

    Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

    Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
    Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
    Promo
    Razno
    VLAGANJE

    Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

    Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
    10. 10. 2025 | 11:56
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    ELEKTRIČNO

    Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

    T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
    9. 10. 2025 | 11:53
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podjetništvo

    Novo orodje, ki podjetnikom odpira vrata do uspeha in dobička

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Energetika

    Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

    Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
    Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    RABA ENERGIJE

    Vse pod isto streho: energija, ki diha, greje in ustvarja prihranke

    Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
    14. 10. 2025 | 10:55
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    EUROSKILLS

    Slovenska ekipa med najboljšimi v Evropi (video)

    Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope. Slovenci so se s tekmovanja EuroSkills 2025 na Danskem vrnili z bronom in štirimi medaljami odličnosti.
    15. 10. 2025 | 08:15
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KIBERNETSKI KRIMINAL

    Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

    Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
    13. 10. 2025 | 09:02
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki