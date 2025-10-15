Čebele, čmrlji in pikapolonice dobili nova zatočišča v Piranu

Svetovni dan varstva živali, ki je bil sprva namenjen ozaveščanju o ogroženih in skoraj izumrlih vrstah, so razglasili že leta 1925. Danes pa je 4. oktober posvečen vsem živalskim vrstam, s katerimi si ljudje delimo planet in smo z njimi neločljivo povezani.

Javno podjetje Okolje Piran je letošnji svetovni dan živali zaznamovalo s postavitvijo petih novih postaj oziroma žuželnjakov, ki jim ljubkovalno pravijo hoteli za žuželke. Ti bodo zagotavljali varno zatočišče čebelam samotarkam, čmrljem, pikapolonicam in drugim koristnim žuželkam. Postavljeni so v Fiesi, na rtu Seča, pri Centru za usposabljanje Elvire Vatovec v Strunjanu, na zbirnem centru v Dragonji in v učnem vrtu OŠ Sečovlje.

178 NOVIH dreves so posadili v občini.

Prav tam so pripravili tudi uradno odprtje hotelov, na katerem je čebelar Ivan Atelšek zbrane seznanil z običajnimi prebivalci žuželnjakov ter pojasnil razliko med domačimi čebelami in njihovimi divjimi sorodnicami. Dogodek so popestrili učenci šole z deklamacijami in pesmimi, sklenili pa so ga s pokušino medenih dobrot, ki so jih pripravile šolske kuharice.

Gostje se oddolžijo

Hotel za žuželke: stanovalci se za gostoljubje oddolžijo z opraševanjem in varovanjem narave. FOTOGRAFIJI: Okolje Piran

Življenjski prostor žuželk se zaradi človekovih posegov v naravo nenehno krči, zato so takšna zatočišča ključnega pomena za njihovo preživetje. Hoteli žuželkam ponujajo varen prostor za gnezdenje, prezimovanje in razmnoževanje. Vsaka niša je prilagojena določeni vrsti: čebele samotarke zasedejo cevaste luknjice v lesu, metulji počivajo v ozkih špranjah med vejicami, pikapolonice in tenčičarji pa se zatečejo v mehke posteljice iz mahu ali slame. Gostje se za bivanje oddolžijo s koristnim delom – oprašujejo cvetlice, pojedo številne škodljivce in poskrbijo, da narava ostaja zdrava in polna življenja.

»V Okolju Piran si že več let prizadevamo, da bi bilo naše okolje prijazno tako do ljudi kot narave. Od leta 2021 smo posadili 178 novih dreves, med njimi številna medonosna. Danes pa smo naredili še korak dlje in poskrbeli tudi za bivališča divjih opraševalcev,« je ob odprtju povedala Sandra Martinčič Loboda iz Okolja Piran. Uresničitev zamisli je omogočilo podjetje Bauhaus, ki je darovalo žuželnjake in tako pripomoglo k projektu v sklopu svojih trajnostnih programov. J. M.