Cepljenje proti gripi letos z zamikom, to je razlog

Zdaj je tudi uradno. Cepljenje proti sezonski gripi se letos začne 2. novembra in ne 20. oktobra, kot je bilo sprva načrtovano. »Razlog za kasnejši začetek cepljenja so zamude pri dobavi cepiv, s čimer se soočajo vse evropske države,« so nam včeraj sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), potem ko smo jih v ponedeljek spraševali, ali se bo, tako kot pri naših severnih sosedih, tudi v Sloveniji začelo cepiti kasneje. »Sprva je bilo predvideno, da se bo cepljenje začelo 20. oktobra kot lani. A smo se na NIJZ odločili, da nekoliko zamaknemo začetek cepljenja zaradi zamud pri dobavi cepiv, do katerih prihaja zaradi proizvodnih težav. S podobnimi težavami se srečujejo tudi druge države severne poloble, zato začetek cepljenja zamikajo v več evropskih državah. O zamudah pri dobavi cepiv proti gripi je poročala tudi Svetovna zdravstvena organizacija,« so pojasnili in dodali, da si od prejema prvih informacij o predvidenih zamudah prizadevajo za čimprejšnjo zagotovitev dodatnih količin cepiva, da bi cepljenje v Sloveniji potekalo čim bolj nemoteno.

Krive so zamude pri dobavi. FOTO: Blaž SAMEC

Slovenija bo do konca oktobra dobila predvidoma 100.000 odmerkov cepiva proti gripi. »Ker začetne količine še ne bodo zadostovale za vsa naročila izvajalcev cepljenja, bo NIJZ v prvi dobavi izvajalcem zagotovil sorazmeren delež odmerkov glede na število cepljenj, ki jih je posamezni izvajalec izvedel v pretekli sezoni,« so poudarili na NIJZ in spomnili, da je bilo lani proti gripi cepljenih več kot 167.000 prebivalcev. Preostale naročene količine bodo izvajalcem dostavljene naknadno, a kot poudarjajo, bo cepljenje proti gripi ne glede na zamik začetka v Sloveniji izvedeno. Ob tem priporočila glede prednostnih skupin ostajajo nespremenjena. Torej, da se najprej cepijo rizične oziroma ranljive skupine prebivalstva. »Cepljenje proti gripi se priporoča predvsem starejšim od 65 let, kroničnim bolnikom, osebam z izrazito prekomerno telesno težo, majhnim otrokom (od 6 mesecev do 2 let starosti), nosečnicam in zaposlenim v zdravstvu.« Tudi letos bo cepljenje brezplačno za vse, ki imajo urejeno zdravstveno zavarovanje.

Da je pri začetku cepljenja proti gripi najverjetneje pričakovati zamik, so že na septembrskem sestanku Posvetovalne skupine za cepljenje (PSC), ki deluje pri NIJZ, razpravljali njeni člani. »Člani PSC predlagajo, da se cepivo proti gripi izvajalcem razdeljuje proporcionalno glede na opravljena cepljenja v prejšnji sezoni. Izvajalcem se priporoči, da v začetku pri cepljenju dajo prednost rizičnim skupinam. Pripravi se obvestilo izvajalcem glede dobave cepiv proti gripi,« piše v zapisniku sestanka PSC.

Brezplačno bo za vse, ki imajo urejeno zdravstveno zavarovanje.

S težavami glede dobave cepiva se, kot smo že poročali, srečujejo tudi v Avstriji. Vodja oddelka za imunizacijo na avstrijskem ministrstvu za zdravje Maria Paulke-Korinek je v začetku tega tedna pojasnila, da zamujena dobava približno 868.000 odmerkov ne bi smela ogroziti zaščite prebivalstva, ki se želi cepiti v prihajajoči sezoni gripe. »Ne vemo natančno, kdaj se bo sezona začela,« je še dejala. Avstrijsko ministrstvo za zdravje trenutno daje prednost najbolj ranljivim skupinam. Cepljenje je običajno priporočljivo konec oktobra ali novembra. Če ne bo nadaljnjih zamud pri dobavi cepiv, bi bilo lahko še vedno dovolj zgodaj za dosego dovoljšnje zaščite.