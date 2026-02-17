  • Delo d.o.o.
    OROŽJE

    Čistil hišo in našel nekaj, zaradi česar je nujno poklical policijo: »Ne nosite nam tega«

    Občane policisti opominjajo, naj orožja in eksplozivnih sredstev ne prinašajo sami na policijske postaje.
    FOTO: Delo Ui
    Simbolična fotografija. FOTO: Delo Ui
    M. U.
     17. 2. 2026 | 09:32
    1:36
    Občan z območja Orahovice na Hrvaškem je med čiščenjem podedovane hiše našel orožje in strelivo, in sicer: polavtomatsko puško, t. i. papovko, ročno izdelano pištolo in 30 kosov streliva različnega kalibra. O najdbi je takoj obvestil policijo, nakar so policisti odšli na kraj dogodka ter na varen način prevzeli najdeno orožje in strelivo, je sporočila virovitiško-podravska policija.

    Policiji so do sobote izročili več kot 200 pištol, 80 različnih vrst pušk in približno 30 avtomatskih pušk

    Občane policisti opominjajo, naj orožja in eksplozivnih sredstev ne prinašajo sami na policijske postaje, temveč naj pokličejo policijo, nakar bodo policisti prišli na dogovorjeni naslov in na varen način prevzeli nevarna sredstva.

    Kako je z vračanjem orožja v Sloveniji?

    Zadnji dan januarja se je namreč iztekel rok za prostovoljno izročitev ilegalnega orožja. Na Generalni policijski upravi (GPU) so z izplenom zadovoljni. Prejeli so 387 naznanil državljanov za prostovoljno predajo orožja. Prevzeli so 235 različnih pištol, od tega 12 plinskih, 32 avtomatskih in 97 drugih pušk, več kot 30.000 nabojev, 102 ročni bombi, 10 plinskih bomb, 10 drugih eksplozivnih sredstev, več kot dva kilograma eksploziva in manjše količine delov orožja, hladnega orožja, dušilnikov zvoka, vžigalnikov in vžigalnih vrvic.

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.
