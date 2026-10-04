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    Črn konec tedna na cestah: v Žimaricah hudo poškodovan voznik, na Turjaku trije poškodovani

    Na cestah na območju Policijske uprave Ljubljana se je v zadnjih dneh zvrstilo več prometnih nesreč.
    FOTO: Rajšek Bojan
    FOTO: Rajšek Bojan
    M. U.
     4. 10. 2026 | 14:41
    1:57
    A+A-

    Na cestah na območju Policijske uprave Ljubljana se je v zadnjih dneh zvrstilo več prometnih nesreč. V Žimaricah se je voznik zaradi neprilagojene hitrosti huje poškodoval, na Turjaku so bili v trčenju poškodovani trije ljudje, v Borovnici pa je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola.

    Najhuje je bilo včeraj okoli 21. ure v Žimaricah na območju Ribnice. Voznik osebnega avtomobila je bil v nesreči udeležen sam. Po doslej znanih podatkih je vozil z neprilagojeno hitrostjo, zaradi česar je prišlo do nesreče.

    Voznik se je huje poškodoval, vendar njegovo življenje po informacijah policije ni ogroženo. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo izvedli ustrezen ukrep.

    Na Turjaku trije lažje poškodovani

    Včeraj okoli 15. ure je počilo tudi na Turjaku. V prometni nesreči sta bila udeležena dva voznika osebnih avtomobilov.

    Po prvih ugotovitvah policije je nesrečo povzročil voznik, ki je v križišču izsilil prednost. V trčenju so bili trije udeleženci lažje poškodovani. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

    V Borovnici napihal 0,46 miligrama alkohola

    Prometna nesreča se je zgodila tudi v petek nekaj pred 19. uro v Borovnici, kjer sta trčili osebni vozili. Policisti so pri povzročitelju opravili preizkus alkoholiziranosti. Ta je pokazal 0,46 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Po doslej znanih podatkih sta bila vzroka za nesrečo vožnja pod vplivom alkohola in nepravilno prehitevanje. Tudi v tem primeru policisti vodijo prekrškovni postopek.

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