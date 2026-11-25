Združenje Spominčica – Alzheimer Slovenija, ki bo prihodnje leto zaznamovalo 30-letnico delovanja, je pripravilo zaključno konferenco Demenci prijazna lokalna okolja. »Namen in cilj do demence prijaznih lokalnih skupnosti je, da se z aktiviranjem ključnih lokalnih oziroma občinskih deležnikov stigma zmanjšuje in odpravlja,« pravi zdravnik dr. Božidar Voljč, član upravnega odbora združenja Spominčica. Do različnih bolezni, kot so rak ali diabetes, imamo odprt odnos in o njih govorimo, a tega ne moremo trditi za demenco, opozarja Božidar Voljč: »V skupnostih jo zaradi osebnostnega upadanja še vedno spremlja stigma, ne ravno sramota, a je demenca nekaj, o čemer prizadete družine nerade govorijo, skupnost pa to sprejema, s čimer se vzdržuje stigma.«

Demenca je nekaj, o čemer prizadete družine nerade govorijo, skupnost pa to sprejema, s čimer se vzdržuje stigma.

Združenje zato že tri desetletja razbija stereotipe o demenci, zagotavlja strokovno in učinkovito pomoč osebam z demenco, še posebno pa njihovim svojcem ter skrbnikom. Tudi v evropskem merilu so posebnost, saj so edini, ki izdajajo revijo Spominčica, ki izide nekajkrat na leto. Pri Alzheimer Europe so jih izpostavili zaradi izvirnosti do demence prijaznih točk, ki jih je v Sloveniji že več kot 500. Z njimi ustvarjajo varno, razumevajoče in vključujoče okolje za osebe z demenco, njihove svojce ter širšo lokalno skupnost. »Prva do demence prijazna točka je bila vzpostavljena pri varuhinji človekovih pravic Vlasti Nussdorfer in drugo leto bo deset let tega,« pravi Štefanija L. Zlobec, predsednica združenja Spominčica.

S projektom Demenci prijazna lokalna okolja želijo prijazne točke nadgraditi. Po občinah ustanavljajo odbore – sodelovanje županov je pri tem izjemno pomembno, pravi Voljč –, v katerih so predstavniki lokalnega okolja iz vrst zdravstva, sociale, upokojencev, tudi Cerkve ali katere druge organizacije. Odbor izpelje program – predavanja, usposabljanja in druge aktivnosti – z vsebino, ki je pomembna za skupnost.

Vaje za spomin so nova uporabna knjiga, ki jo je izdalo združenje Spominčica.

»Poleg osnovnega namena, da se ustvarja odprt odnos do demence, je cilj vsakega odbora, da se v občini organizira center aktivnosti starejših, v katere se lahko vključijo tudi osebe z demenco,« je povedal Voljč. Zdaj v dnevnih centrih za starejše nimajo dovolj zaposlenih, da bi lahko sprejemali tudi osebe z demenco, ki že potrebujejo pomoč. V Sloveniji je le en dnevni center, kamor lahko svojci pripeljejo osebo z demenco, ki je v Šiški v Ljubljani in pod okriljem združenja Spominčica. »V tem centru je videti, kako so ljudje z demenco zadovoljni in veseli, da se lahko družijo in ukvarjajo s skupnimi dejavnostmi. Svojci zaradi obveznosti in obremenjenosti običajno nimajo časa, da bi lahko z osebo, ki ima demenco, peli, risali ali telovadili,« je povedala Štefanija L. Zlobec.

Odbore, ki lokalna okolja spreminjajo v prijazna do demence, imajo zdaj v občinah Kočevje, Ribnica, Vipava, Postojna in Razkrižje. »Iščemo denar za gradnjo dnevnega centra,« je povedala Nataša Slavič iz Občine Razkrižje, kjer imajo 1230 prebivalcev in štiri do demence prijazne točke: »Tako majhna skupnost smo, da moramo poskrbeti drug za drugega.«

Nataša Slavič iz občine Razkrižje: »Tako majhna skupnost smo, da moramo poskrbeti drug za drugega.«

V Vipavi, kjer že dve leti in pol delujejo po programu Vipava je zdrava, s katerim želijo dvigniti zdravstveno pismenost, se načrtno ukvarjajo tudi z demenco, je povedala Natali Nardin: »Ideja je, da bi v enajstih krajevnih skupnostih občine Vipava odprli dnevne centre v zapuščenih župniščih. Bo pa izziv angažirati prostovoljce, da bodo pri tem sodelovali.«

Na konferenci so opozorili tudi na četrto izdajo priročnika Živeti z demenco doma, ki ima podnaslov Vodnik o demenci za svojce, v katerem so strokovnjaki združenja Spominčica strnili najbolj osnovne in uporabne informacije za svojce ter druge bližnje oseb z demenco oziroma za vse, ki se želijo s to boleznijo spoznati. Prvič pa so javnosti predstavili popolnoma nov priročnik Vaje za spomin, ki je namenjen sistematičnemu spodbujanju miselne aktivnosti, pozornosti in ohranjanju ter krepitvi kognitivnih sposobnosti. Oba zelo uporabna priročnika je mogoče dobiti brezplačno v združenju Spominčica. Simona Fajfar