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    Denar trka na vrata: astrološkemu znaku se obeta sanjsko življenje, naslednjih 12 mesecev prinaša preobrat

    Prvi znaki sprememb bi se lahko pojavili že novembra, in sicer v obliki ponudbe ali priložnosti, ki je sploh niso pričakovali.
    Woman Holding Fan of Fifty Euro Banknotes. European currency cash in hands, business and personal finance theme. FOTO: Shutterstock
    Woman Holding Fan of Fifty Euro Banknotes. European currency cash in hands, business and personal finance theme. FOTO: Shutterstock
    S. N.
     26. 10. 2026 | 06:00
    3:28
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    Po dolgem obdobju odrekanja in občutka, da njihov trud ni dovolj cenjen, naj bi pripadniki tega astrološkega znamenja vstopili v precej ugodnejše življenjsko obdobje. Prvi znaki sprememb bi se lahko pojavili že novembra, in sicer v obliki ponudbe ali priložnosti, ki je sploh niso pričakovali.

    Denar bo prihajal v več obrokih

    Kar zadeva finance, bi lahko vodnarji v prihodnjih mesecih dobili več priložnosti za izboljšanje svojega finančnega stanja. Po astroloških napovedih bi lahko denar prejeli v obliki nepričakovanega nakazila, vračila posojenega denarja, povišanja plače ali sodelovanja z novimi strankami.

    Posebej ugodno obdobje se obeta spomladi, ko bi lahko nekateri vodnarji naredili pomemben korak naprej na poslovnem področju. Druga polovica prihodnjega leta bi lahko bila pomembna za tiste, ki se bodo odločili ustanoviti lastno podjetje ali se posvetiti projektu, s katerim so dolgo odlašali.

    Za mnoge bi to lahko bila priložnost, da končno poravnajo nakopičene finančne obveznosti ter za seboj pustijo dolgotrajne skrbi zaradi negativnega stanja na bančnem računu in neplačanih položnic.

    Poslovna ponudba bo prišla z nepričakovane strani

    Vodnarji bi lahko spoznali, da se velika priložnost ne skriva nujno v delu v tujini ali zaposlitvi v znanem podjetju. Včasih je dovolj, da obnovijo stik z osebo iz preteklosti ali sprejmejo povabilo na pogovor, ki se jim prej ni zdel pomemben.

    December in januar izstopata kot meseca, v katerih bi lahko neformalna srečanja in pogovori prerasli v resne poslovne dogovore. Zato bi bilo po teh napovedih dobro, da vodnarji ostanejo odprti za nove predloge in možnosti ne zavračajo, preden jih temeljito proučijo.

    Tisti, ki sanjajo o ustanovitvi lastnega podjetja, bi morali biti pozorni na priložnosti, ki se jim bodo ponudile do konca marca. Dobra zamisel in pripravljenost na konkretne korake bi lahko bili pomembnejši od čakanja na idealne okoliščine.

    Ljubezen prinaša iskrenost in pomembne odločitve

    Spremembe se po astroloških napovedih ne bodo nanašale le na denar in kariero. Samski vodnarji bi lahko spoznali osebo, ki bo jasno pokazala svoje namere in ne bo puščala prostora za ugibanja.

    Tistim, ki so že v zvezi ali zakonu, bi lahko prihajajoče obdobje prineslo pomembne pogovore o težavah, ki so dolgo ostajale nerešene. Namesto zamolčevanja nesoglasij bosta v ospredju iskrenost in iskanje skupnih rešitev.

    Začetek poletja naj bi bil še posebej pomemben na ljubezenskem področju. Nekateri vodnarji bi lahko začeli razmišljati o skupnem življenju s partnerjem, drugi pa bi se lahko odločili za potovanje, ki bo njihov odnos popeljalo v novo smer.

    Čas je, da nehajo dvomiti vase

    Najpomembnejše sporočilo za vodnarje v prihodnjem letu je, naj ne odlašajo z odločitvami zaradi strahu, da še ni pravi trenutek. Jasneje bi morali določiti svoje cilje, odkrito govoriti o denarju in prenehati podcenjevati lastno vrednost.

    Pred njimi naj bi bilo obdobje, v katerem bi jim lahko pogum, samoiniciativnost in pripravljenost na spremembe odprli vrata do novih priložnosti, tako na poslovnem kot na ljubezenskem področju.

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