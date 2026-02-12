  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    GLASBA NA SMUČIŠČU

    Denis smukačico Sofio Goggia navdušil s harmoniko

    Zamejski Slovenec Denis Novato je te dni na prizorišču olimpijskih iger.
    Denis Novato s Fehtarji pred slovensko hišo FOTO: OSEBNI ARHIV

    Denis Novato s Fehtarji pred slovensko hišo FOTO: OSEBNI ARHIV

    Z italijansko smučarko Sofijo Goggia FOTO: OSEBNI ARHIV

    Z italijansko smučarko Sofijo Goggia FOTO: OSEBNI ARHIV

    Srečal je tudi našega kolesarskega asa Primoža Rogliča. FOTO: OSEBNI ARHIV

    Srečal je tudi našega kolesarskega asa Primoža Rogliča. FOTO: OSEBNI ARHIV

    Denis Novato s Fehtarji pred slovensko hišo FOTO: OSEBNI ARHIV
    Z italijansko smučarko Sofijo Goggia FOTO: OSEBNI ARHIV
    Srečal je tudi našega kolesarskega asa Primoža Rogliča. FOTO: OSEBNI ARHIV
    Mojca Marot
     12. 2. 2026 | 11:44
    1:57
    A+A-

    Glasbenik, harmonikar Denis Novato iz Trsta, ki je pred petimi leti v Italiji prejel visoko odlikovanje, red za zasluge, ki mu ga je za dosežke na kulturnem in socialnem področju izročil italijanski predsednik Sergio Mattarella, se te dni mudi na olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo, kjer se, kot pravi, počuti precej domače. »Tudi letos so me povabili na razne dogodke, ki se vrstijo v okviru olimpijskih iger. Prve dni sem nastopal v Slovenski hiši, kjer so bili tudi Fehtarji, bil sem na uradni otvoritvi, družil pa sem se tudi z italijansko smučarko Sofio Goggia, dobitnico bronaste medalje v ženskem smuku, ki je letos prižgala olimpijski ogenj,« pove Novato, ki je smučarko srečal že večkrat.

    Tokrat ga je v družbo italijanske ženske reprezentance po ženskem smuku, na katerem je osvojila bronasto medaljo, povabil lastnik hotela, v katerem bivajo italijanska dekleta. »On je tudi predlagal, da bi Sofio presenetil s harmoniko, in lahko povem, da je presenečenje popolnoma uspelo, saj je bila nad mojo frajtonarico očarana. Čestital sem ji in jo vprašal, ali bo kaj zaigrala tudi sama, saj sem jo pred leti videl, da je igrala na eno frajtonarico. V smehu mi je dejala, naj je nikar ne postavljam v kočljivo situacijo. Vse skupaj je izpadlo izvrstno, ves italijanski tim se je veselil.« Novato bo julija odpotoval v Ameriko, natančneje v Minnesoto, kjer bo nastopal, novembra pa že desetič potuje v Avstralijo. Veseli se tudi uspehov naših športnikov in upa, da bodo osvojili čim več medalj in drugih odličnih uvrstitev. »Mene je sicer angažiral eden od glavnih sponzorjev, predstavnik Coca Cole, vabijo pa me na sprejeme različnih gostov in razne dogodke, ki se odvijajo na tem velikem športnem dogodku,« še pove. 

    Z italijansko smučarko Sofijo Goggia FOTO: OSEBNI ARHIV
    Z italijansko smučarko Sofijo Goggia FOTO: OSEBNI ARHIV

    Srečal je tudi našega kolesarskega asa Primoža Rogliča. FOTO: OSEBNI ARHIV
    Srečal je tudi našega kolesarskega asa Primoža Rogliča. FOTO: OSEBNI ARHIV

    Več iz teme

    Denis Novatoglasbaharmonikaolimpijske igreSofia Goggia
    ZADNJE NOVICE
    13:06
    Novice  |  Svet
    MINISTRSTVO ODSVETUJE POTOVANJA

    Na tej eksotični destinaciji uživajo Slovenci, zunanje ministrstvo pa stvari

    V tople kraje se bo med prihajajočimi zimskimi počitnicami odpravilo tudi precej Slovencev.
    12. 2. 2026 | 13:06
    13:00
    Bulvar  |  Suzy
    PREJEL STOJEČE OVACIJE

    Bad Bunny dobil grammyja in v govoru ostro kritiziral Trumpa (Suzy)

    Ljudem je na srce položil, naj se namesto s strahom in jezo, odzovejo z ljubeznijo.
    12. 2. 2026 | 13:00
    12:25
    Novice  |  Kronika  |  Doma
    INCIDENT NA BAVARSKEM DVORU

    Moški sredi Ljubljane razgrajal, pri sebi imel več nožev! Otroke umaknili na varno (FOTO)

    36-letni moški, ki je bil po navedbah policije vidno pod vplivom alkohola in prepovedanih drog, ni upošteval ukazov policistov, zato so uporabili prisilna sredstva.
    12. 2. 2026 | 12:25
    12:20
    Novice  |  Slovenija
    TRADICIJA

    Velika sramota, če gredo za pusta na šiht, zato raje vzamejo dopust

    V Ponikvah se je ohranilo precej običajev, ki so šli drugod v pozabo. Kar tri nedelje pred pustnim torkom je tam že videti prve mačkare na vasi.
    12. 2. 2026 | 12:20
    12:16
    Novice  |  Kronika  |  Na tujem
    ZDRAVNIŠKE NAPAKE?

    Kaj se dogaja? Po Emi (4) pri rutinski operaciji zjutraj umrl tudi 38-letnik!

    Nova smrt med rutinsko operacijo pretresla javnost.
    12. 2. 2026 | 12:16
    11:46
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OSEBNI KREDIT

    Zimska doživetja brez kompromisov

    Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
    12. 2. 2026 | 11:46

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    GRADBENIŠTVO

    Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

    Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
    10. 2. 2026 | 10:22
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    HUDA BOLEČINA

    Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

    Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
    Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
    Promo
    Razno
    PRVOMAJSKE

    Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

    Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
    Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    INVESTICIJE

    Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

    Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
    Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    GRADBENIŠTVO

    Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

    Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
    10. 2. 2026 | 10:22
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    HUDA BOLEČINA

    Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

    Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
    Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
    PromoPhoto
    Razno
    PRVOMAJSKE

    Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

    Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
    Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    INVESTICIJE

    Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

    Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
    Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    REVOLUCIONARNO

    So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

    »Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
    Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OSEBNI KREDIT

    Zimska doživetja brez kompromisov

    Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
    12. 2. 2026 | 11:46
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    NOVOST

    Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

    HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
    Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KREDIT ZA PODJETJA

    Najpogostejše težave sezonskih podjetij

    Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
    10. 2. 2026 | 10:52
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    ŠPORTNE POŠKODBE

    Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

    Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
    11. 2. 2026 | 14:03
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    HK OLIMPIJA

    Kdo stoji za ledenimi zmaji?

    Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
    11. 2. 2026 | 08:51
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki