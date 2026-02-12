Denis smukačico Sofio Goggia navdušil s harmoniko

Glasbenik, harmonikar Denis Novato iz Trsta, ki je pred petimi leti v Italiji prejel visoko odlikovanje, red za zasluge, ki mu ga je za dosežke na kulturnem in socialnem področju izročil italijanski predsednik Sergio Mattarella, se te dni mudi na olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo, kjer se, kot pravi, počuti precej domače. »Tudi letos so me povabili na razne dogodke, ki se vrstijo v okviru olimpijskih iger. Prve dni sem nastopal v Slovenski hiši, kjer so bili tudi Fehtarji, bil sem na uradni otvoritvi, družil pa sem se tudi z italijansko smučarko Sofio Goggia, dobitnico bronaste medalje v ženskem smuku, ki je letos prižgala olimpijski ogenj,« pove Novato, ki je smučarko srečal že večkrat.

Tokrat ga je v družbo italijanske ženske reprezentance po ženskem smuku, na katerem je osvojila bronasto medaljo, povabil lastnik hotela, v katerem bivajo italijanska dekleta. »On je tudi predlagal, da bi Sofio presenetil s harmoniko, in lahko povem, da je presenečenje popolnoma uspelo, saj je bila nad mojo frajtonarico očarana. Čestital sem ji in jo vprašal, ali bo kaj zaigrala tudi sama, saj sem jo pred leti videl, da je igrala na eno frajtonarico. V smehu mi je dejala, naj je nikar ne postavljam v kočljivo situacijo. Vse skupaj je izpadlo izvrstno, ves italijanski tim se je veselil.« Novato bo julija odpotoval v Ameriko, natančneje v Minnesoto, kjer bo nastopal, novembra pa že desetič potuje v Avstralijo. Veseli se tudi uspehov naših športnikov in upa, da bodo osvojili čim več medalj in drugih odličnih uvrstitev. »Mene je sicer angažiral eden od glavnih sponzorjev, predstavnik Coca Cole, vabijo pa me na sprejeme različnih gostov in razne dogodke, ki se odvijajo na tem velikem športnem dogodku,« še pove.

Z italijansko smučarko Sofijo Goggia FOTO: OSEBNI ARHIV