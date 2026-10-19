Domen je mislil, da praznuje svoj 40. rojstni dan, nato pa zagledal nevesto: na skrivni poroki presenetila tudi Marjetka in Raay (VIDEO)

Predstavljajte si, da se odpravite na praznovanje svojega rojstnega dne, ob prihodu pa ugotovite, da se boste čez nekaj trenutkov poročili. Prav takšno presenečenje je doživel Domen, ki je bil prepričan, da bo v družbi najbližjih praznoval svoj 40. rojstni dan. Njegova dolgoletna izbranka Katja pa je imela precej drugačne načrte. V popolni tajnosti je organizirala njuno poroko, pri čemer ji je uspelo presenetiti tudi številne svate. Nekateri povabljenci namreč niso vedeli, da bodo namesto rojstnodnevnega praznovanja spremljali poročni obred. Med njimi je bila celo ženinova mama.

Nevesta ni vedela, da tudi njo čaka presenečenje

A Katja, ki je tako spretno presenetila svojega bodočega moža, ni vedela, da nekdo za njenim hrbtom pripravlja podobno presenečenje. Njena prijateljica Desire je namreč izvedela, da si Katja že dolgo želi, da bi na poti do oltarja slišala pesem Preproste stvari slovenskega glasbenega dvojca Maraaya. Odločila se je, da ji to željo izpolni, vendar na način, ki ga nevesta ni pričakovala. Ko je prišel trenutek, da Katja stopi proti oltarju, sta jo tam pričakala Marjetka Vovk in Aleš Vovk - Raay, ki sta pesem zapela v živo. Presenečenje je bilo popolno. Nevesta, ki je še malo prej verjela, da ima vse niti poročnega dne v svojih rokah, je tudi sama postala glavna junakinja nepričakovanega razpleta. Glasbenika sta mladoporočencema zapela še nekaj njunih najljubših skladb, ganljivi trenutki pa so se končali s solzami sreče.

»Kot v filmu«

Marjetka in Raay sta posnetek nenavadne poroke delila tudi s svojimi sledilci na družbenih omrežjih. »Vsa ta čustva, presenečenja in solze sreče na enem mestu. Kot v filmu,« sta zapisala ob objavi in dodala, da sta bila počaščena, ker sta lahko sodelovala pri tako posebnem dogodku. Posnetek je hitro pritegnil pozornost spletnih uporabnikov, ki so mladoporočencema namenili številne čestitke. Zakonca Vovk imata za seboj sicer precej pestro obdobje. Leto 2025 je zaznamoval tudi odmeven spor z nekdanjo glasbeno sodelavko Niko Zorjan, ki je maja javno spregovorila o nesoglasjih glede dolgoletnega sodelovanja z njuno produkcijsko hišo. Spor je sprožil številne odzive na slovenski glasbeni sceni, v začetku junija pa so vpleteni sporočili, da so našli sporazumno rešitev.

Marjetka in Raay sta se nato še naprej posvečala svoji glasbeni karieri. Letos sta se preizkusila tudi v evrovizijskem izboru San Marina, predstavila več novih skladb, julija ob Marjetkinem 42. rojstnem dnevu navdušila s hudomušno pesmijo Rožce, oktobra pa izdala še čustveno skladbo Ljubim za oba. Ta je nastala po resnični zgodbi Marjetkine prijateljice, ki jo je partner zapustil z dvema majhnima otrokoma. Pevka je ob pripovedovanju o njeni izkušnji komaj zadrževala solze.