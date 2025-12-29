  • Delo d.o.o.
    NOVOLETNA TURNEJA

    Domen Prevc ne gleda več na to, kako bo vsem ugajal

    Domen Prevc udarni kandidat za skupno zmago na 74. novoletni turneji v smučarskih skokih. Še dan pred odhodom v Oberstdorf je treniral in preizkušal opremo v Planici.
    Domen Prevc se zelo dobro razume z Japoncem Rjojujem Kobajašijem (levo). Nemški adut turneje bo Philipp Raimund (desno). FOTO: Kacper Pempel/Reuters

    Še dan pred odhodom v Nemčijo je Domen Prevc vadil v Planici. FOTO: Voranc Vogel

    Miha Šimnovec
     29. 12. 2025 | 07:53
    6:19
    A+A-

    Poznavalci smučarskih skokov so si enotni: glavni kandidat za osvojitev zlatega orla na 74. novoletni turneji je Domen Prevc. V vlogo udarnega favorita ga postavljajo odlični dosežki na začetku olimpijske sezone 2025/26, s katerimi si je priskakal prepričljivo vodstvo v skupni razvrstitvi za svetovni pokal. Ker je pred začetkom sezone vedel, da je dobro pripravljen, ga izvrstne uvrstitve niti ne presenečajo. »Zares sem vesel, da so se mi na tekmah v Visli in Klingenthalu, pa tudi v Engelbegu tako dobro izšli vsi dejavniki. Toda uspešni nastopi prinašajo tudi odgovornost, da ohranim zbranost. Upam, da jo bom zadržal čim dlje. To sicer nazadnje niti ni bilo prav težko, težje je bilo krotiti živčnost,« nam je zaupal šampion kranjskega Triglava in pristavil, da se je letos izboljšal na različnih področjih.

    »Napredoval sem v spuščanju po zaletišču, moj položaj v počepu je boljši, mikroobčutki prav tako. Poleg tega sem odpravil napako, ki se mi je ponavljala. Pri vsem tem je šlo za proces, za iskanje impulzov, ki mi zdaj pomagajo. Veliko zaslug za napredek pripisujem tudi posebnim vajam za ravnotežje. Morda sem tudi spoznal, da pred seboj nimam več prav veliko sezon in da moram poskrbeti zase. Zato ne gledam več na to, kako bom vsem ugajal, s čimer mogoče kdaj koga tudi malo razjezim,« je naštel, kaj vse je pripomoglo k sijajnemu startu v olimpijsko zimo. Po zmagi v Engelbergu pa je novinarko avstrijske nacionalne televizije nasmejal z zanimivim detajlom, ki mu je pomagal do uspeha na tradicionalni generalki za novoletno turnejo. »Po kvalifikacijah, v katerih mi ni uspel najboljši skok, sem si rekel, da moram zaspati čim prej. Na srečo sem imel sobo s pogledom na skakalnico. Moram reči, da sem spal kot dojenček in potem sem imel odličen dan ...«

    V minulih dneh se je poskusil čim bolje spočiti in pripraviti za novoletno turnejo. »Za božič smo imeli sicer prosto, toda kljub temu je bilo treba narediti določene zadeve, navsezadnje smo sredi sezone,« je dal najmlajši od bratov Prevc jasno vedeti, da ni počival na dosedanjih lovorikah. Še dan pred odhodom v Oberstdorf, kjer bo danes (16.30) prva tekma novoletne turneje, je namreč vadil v Planici. Ob vzdrževanju vrhunske telesne pripravljenosti je treba vseskozi skrbeti tudi za čim boljšo opremo. Zato vseskozi razmišlja o tem, kaj vse bi še lahko izboljšal. Ob tem je priznal, da je bil na eni od tekem že na meji glede obsega dresa, ki se pač z obrabo tudi razteguje. »A je bil znotraj predpisanih mej. Seveda nočem hoditi po robu in biti na limitu, ker mi gre zdaj tako dobro, tega tudi ne potrebujem. Pomembno mi je, da zaupam opremi, da sem na varni strani in da lahko skačem v miru,« je poudaril nosilec rumene majice.

    Masle in Faletič v top 10

    V Engelbergu so minuli konec tedna izpeljali dve tekmi za celinski pokal, na katerih sta zmagi slavila Avstrijec Clemens Leitner in Norvežan Benjamin Østvold. Med slovenskimi smučarskimi skakalci sta se najbolje odrezala Rok Masle in Enej Faletič, ki sta se obakrat prebila med deseterico. Masle je bil šesti in deseti, Faletič pa dvakrat deveti. Do točk sta se dokopala še Lovro Kos (26. in 16.) in Žiga Jančar (24.), ki na drugi tekmi ni nastopil. Gorazd Završnik (42. in 33.) in Nejc Toporiš (49. in 41.) sta bila obakrat prekratka za finale.

    Dobro se razume s Kobajašijem

    Za evforijo ni časa, kajti zima je – kot je pribil – še dolga. »Paziti moram, da jo bom dobro izpeljal do konca. Zavedam se namreč, da se lahko stvari zelo hitro obrnejo. Lani je bil, denimo, Pius Paschke na začetku sezone zelo močan, potem pa se je kar naenkrat znašel v težavah,« se je spomnil prejšnje zime, ki jo je sam začel zelo slabo, končal pa kot svetovni prvak in svetovni rekorder. Ko opazuje druge, se od njih tudi uči. Kako zdaj nanj gleda konkurenca, težko reče. »Verjetno jim je zanimivo, kako dobro mi gre. Zagotovo to marsikoga bode, marsikomu pa je najbrž tudi zanimivo,« je povedal o tekmecih, med katerimi se zelo dobro razume z velikim tekmecem Rjojujem Kobajašijem, ki kot drugi v skupni razvrstitvi za Prevcem zaostaja za 199 točk. »Podpirava se in sva vedno vesela drug za drugega.«

    Kot je priznal, je po uspešnem startu sezone postalo njegovo življenje veliko bolj naporno. »Veliko več je medijske pozornosti, ki mi trenutno ne odgovarja, saj bi se raje osredotočil povsem na skoke. V zadnjem obdobju se je res nabralo veliko stvari, zaradi česar moram kar paziti, kam usmerjam svojo energijo. Veliko dela imam že s sabo, potem vsakdo, ki te sreča, misli, da ti lahko vzame deset minut. To postane počasi utrujajoče. Zaradi tega je treba sem ter tja potegniti na plano tudi svoj ego, reči, da imaš dovolj, se obrniti in iti naprej po svoje, četudi je kdo zaradi tega užaljen ali jezen. Poskrbeti moraš pač zase,« je spregovoril o tem, kako se je v zadnjih tednih spremenilo njegovo življenje. Na novoletno turnejo, na kateri se je s skupnim sedmim mestom najbolje odrezal v sezoni 2019/20, ima različne spomine. »Od do ... Imel sem dobre, vendar tudi slabe izkušnje,« se je 26-letni as iz Selške doline ozrl na svoje dosedanje nastope na tem tekmovanju, na katerega je pred devetimi leti prav tako pripotoval z rumeno majico. A zdaj je – kot je pripomnil – njegov položaj vendarle povsem drugačen. »Na vsako prizorišče moram priti zbran in osredotočen na svoje naloge, prav nič ni samo po sebi umevno,« je še razkril, kako se je lotil tokratne turneje v Nemčiji in Avstriji.

    5 Slovencev

    tekmuje na 74. novoletni turneji. Ob Domnu Prevcu naše barve v Nemčiji branijo še Anže Lanišek, Žak Mogel, Rok Oblak in Timi Zajc.

    Več iz teme

    Domen Prevcsmučarski skokinovoletna turnejaPlanica
