    NBA

    Dončić je vstopil v dvorano in vsem soigralcem podaril enako darilo (VIDEO)

    Lakersi so objavili posnetek.
    FOTO: Gary A. Vasquez Imagn Images Via Reuters Connect
    S. U.
     11. 10. 2025 | 08:35
     11. 10. 2025 | 08:40
    1:10
    Luka Dončić je presenetil soigralce iz moštva Los Angeles Lakers z darilom, je klub objavil na Instagramu. Vsi zbrani igralci Lakersov so prejeli par novih športnih copat, le nekaj dni potem, ko jih je Dončić povabil na Porsche Driving Experience.

    Takrat je porabil nekaj več kot 3000 dolarjev na soigralca, da bi se ekipa povezala pred začetkom nove sezone. Zdaj je naredil še korak naprej in jih presenetil z novim parom copat. Njihove reakcije je objavil v zgodbi na Instagramu, navijači pa so njegove geste komentirali kot značilne za dobrega vodjo ekipe.

    Video prikazuje nekatere njegove soigralce, kot sta Dalton Knecht in Chris Manon, kako se odzivata na darilo. Dončić vstopa v svojo prvo polno sezono kot igralec Lakersov, kamor je bil zamenjan iz Dallas Mavericksov v začetku februarja. V prejšnji sezoni je dosegal povprečje 28,2 točke, 8,2 skoka in 7,7 asistence na tekmo.

    Luka DončićNBALos Angeles Lakersdarila
