Drama na območju Kodeljevega: očeta čakalo sporočilo hčerke, da sedi na železniških tirih in ...

Policist Prometne policijske postaje Ljubljana, Alan Podržaj, je v torek, 14. aprila 2026, v dnevni izmeni skupaj s sodelavcem opravljal naloge policista motorista.

Očeta čakalo sporočilo hčerke, da sedi na železniških tirih in čaka vlak

Okoli 16. ure sta se policista odzvala na obvestilo operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Ljubljana, da obstaja resna nevarnost za življenje osebe. Oče je namreč policijo obvestil o sporočilu hčerke, da sedi na železniških tirih in čaka vlak. Hkrati je bilo prejeto še sporočilo, da je na območju Kodeljevega tik ob progi opažena ženska.

Policista sta se nemudoma z vklopljenimi modrimi lučmi in sireno odpravila na kraj. Policist Alan Podržaj, ki teren dobro pozna, je kmalu opazil žensko, ki je sedela v neposredni bližini tirov. Ko ga je zagledala, je stekla po tirih v smeri prihajajočega vlaka.

Direktor Policijske uprave Ljubljana Tomislav Omejec je policista povabil na sprejem, kjer mu je ob tej priložnosti osebno čestital za njegovo pogumno in srčno ravnanje. FOTO: Pu Ljubljana

Zadnji trenutek jo je potisnil po brežini

Policist jo je ves čas mirno nagovarjal ter jo skušal pomiriti. Kljub temu je ženska nadaljevala tek proti vlaku. Policistu jo je uspelo dohiteti v trenutku, ko se jima je vlak že nevarno približal, ter jo z odločnim in pogumnim prijemom, le nekaj metrov pred trčenjem z vlakom potisnil po brežini stran od tirov. Ob tem jo je zadržal v objemu, dokler vlak ni odpeljal mimo, nato pa jo pomiril in ji nudil občutek varnosti vse do prihoda reševalcev. Nobeden od njiju v dogodku ni bil poškodovan.

S svojim ravnanjem je policist Alan Podržaj izkazal izjemno hrabrost, strokovnost in predanost poklicu. Neposredno je tvegal lastno življenje, da je s hitrim in odločnim ukrepanjem preprečil tragičen dogodek ter rešil življenje, so ob tem navedli na PU Ljubljana.