    PU KOPER

    Drama na poti v šolo: šolski avtobus z otroki trčil v objekt

    Zgodilo se je v okolici Gračišče.
    S. U.
     29. 3. 2026 | 13:11
    V petek, 27. marca 2026, so bili policisti ob 8.26 obveščeni o prometni nesreči avtobusa v okolici Gračišča. Policisti so z zbiranjem obvestil in ogledom kraja prometne nesreče ugotovili, da je do prometne nesreč prišlo v naselju Poletiči, kjer je voznik avtobusa med javnim prevozom potnikov pri izvajanju manevra obračanja z makadamskega parkirišča vzvratno zapeljal na vozišče glavne ceste, pri čemer je zaradi kršitve cestno prometnih predpisov z zadnjim delom vozila trčil v objekt na nasprotni strani vozišča.

    »V času prometne nesreče se je na avtobusu nahajalo več osnovnošolcev. Med potniki je bila na avtobusu tudi deklica, ki je v času prometne nesreče sedela na zadnjih sedežih avtobusa in je v prometni nesreči utrpela lahke telesne poškodbe. S tem je voznik avtobusa iz malomarnosti povzročil prometno nesrečo z lahkimi telesnimi poškodbami in je po prometni nesreči kljub poškodbi vozila (manjkajoča zadnja šipa) nadaljeval z vožnjo, do Osnovne šole Gračišče. Iz vsega navedenega izhajajo razlogi za sum, da je voznik avtobusa storil kaznivo dejanje Ogrožanje posebnih vrst javnega prometa po 1. odstavku 325. člena KZ-1, ker je s kršitvijo predpisov o varnosti pri javnem prevozu potnikov v cestnem prometu iz malomarnosti povzročil prometno nesrečo,« sporočajo s PU Koper.

    Sledi kazenska ovadba.

    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    SAMOPOMOČ

    Bolečine v hrbtu, ki ne minejo? Vzrok vas lahko preseneti

    Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
    Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    PONOVNA UPORABA

    To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

    Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
    27. 3. 2026 | 13:00
    Promo
    Novice  |  Svet
    NALOŽBE

    Izjemna priložnost za nakup prestižne nepremičnine na Hrvaškem

    Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
    Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DEMENCA

    Smo res pripravljeni na to, kar prihaja?

    Spominčica – Alzheimer Slovenija je v preteklih letih pomembno prispevala k razvoju strokovne razprave o demenci v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.
    26. 3. 2026 | 15:20
