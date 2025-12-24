Drama v Žusterni: 39-letniku poskušali odvzeti psa, a poglejte, kaj je storil

V Žusterni je v torek dopoldan prišlo do incidenta ob poskusu odvzema psa 39-letnemu Koprčanu. Veterinarski inšpektor je policiste ob 08.58 obvestil, da so na kraju, kjer bi moškemu morali odvzeti psa, saj je ta že večkrat napadel mimoidoče. Pri poskusu odvzema psa je Koprčan enega od inšpektorjev odrinil in ga vrgel po tleh. Proti drugemu je začel brcati in mu z brco zlomil dežnik, nato pa je vanj naščuval psa. Inšpektorju se je uspelo obraniti z dežnikom, moški pa se je umaknil nazaj v stanovanje in se zaklenil.

Policisti so ga izsledili, psa odvzeli

Policisti so 39-letnika kmalu izsledili in mu odvzeli prostost. Njegovega psa so ustrezno zavarovali in odvzeli. Eden od inšpektorjev je pri dogodku utrpel lahke telesne poškodbe. Policisti bodo zoper Koprčana zaradi storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi po 299. členu Kazenskega zakonika podali kazensko ovadbo.