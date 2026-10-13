Dve prometni nesreči v Krškem, oba voznika pod vplivom alkohola, eden končal na strehi

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Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 9. in 12. oktobrom obravnavali 214 nujnih primerov in prejeli 680 klicev na številko 113. Med drugim so posredovali pri dveh prometnih nesrečah v Krškem, ki sta ju povzročila alkoholizirana voznika. V nobeni od njiju se udeleženci niso poškodovali.
V noči na 11. oktober je 25-letni voznik osebnega avtomobila v Krškem zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Voznik in njegova potnika se v nesreči niso poškodovali. Policisti so ugotovili, da je imel voznik v litru izdihanega zraka 0,69 miligrama alkohola, kar ustreza približno 1,4 promila alkohola v krvi. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Nadaljujejo tudi z ugotavljanjem okoliščin suma kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.
Drugo prometno nesrečo so krški policisti obravnavali v nedeljo, 11. oktobra okoli 14.30. Po opravljenem ogledu in zbranih obvestilih so ugotovili, da je 54-letna voznica osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste ter trčila v brežino in ograjo.
Voznica se v nesreči ni poškodovala, vendar je preizkus alkoholiziranosti pokazal 1,04 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka oziroma približno 2,2 promila alkohola v krvi. Policisti so ji odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov bodo sodišču podali obdolžilni predlog, je sporočila Alenka Drenik Rangus, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Novo mesto.