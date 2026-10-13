  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    VOŽNJA POD VPLIVOM ALKOHOLA

    Dve prometni nesreči v Krškem, oba voznika pod vplivom alkohola, eden končal na strehi

    V eni nesreči se je avtomobil prevrnil, v drugi pa trčil v brežino in ograjo.
    Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
    Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
    A. G.
     13. 10. 2026 | 18:22
    2:03
    A+A-

    Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 9. in 12. oktobrom obravnavali 214 nujnih primerov in prejeli 680 klicev na številko 113. Med drugim so posredovali pri dveh prometnih nesrečah v Krškem, ki sta ju povzročila alkoholizirana voznika. V nobeni od njiju se udeleženci niso poškodovali.

    V noči na 11. oktober je 25-letni voznik osebnega avtomobila v Krškem zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Voznik in njegova potnika se v nesreči niso poškodovali. Policisti so ugotovili, da je imel voznik v litru izdihanega zraka 0,69 miligrama alkohola, kar ustreza približno 1,4 promila alkohola v krvi. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Nadaljujejo tudi z ugotavljanjem okoliščin suma kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

    Voznica trčila v brežino in ograjo

    Drugo prometno nesrečo so krški policisti obravnavali v nedeljo, 11. oktobra okoli 14.30. Po opravljenem ogledu in zbranih obvestilih so ugotovili, da je 54-letna voznica osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste ter trčila v brežino in ograjo.

    Voznica se v nesreči ni poškodovala, vendar je preizkus alkoholiziranosti pokazal 1,04 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka oziroma približno 2,2 promila alkohola v krvi. Policisti so ji odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov bodo sodišču podali obdolžilni predlog, je sporočila Alenka Drenik Rangus, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Novo mesto.

    Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

    Več iz teme

    prometna nesrečaalkoholPU Novo mestoKrškopolicijapijani voznikneprilagojena hitrostalkotestvožnja pod vplivom alkoholaprometne nesrečeodvzem vozniškega dovoljenjanevarna vožnjaPolicijska uprava Novo mesto
    ZADNJE NOVICE
    18:18
    Novice  |  Slovenija
    NASILJE NAMESTO NAVIJANJA

    Šok na otroškem nogometnem turnirju v Piranu: starši so se stepli, otroci jokali, posredovala je policija!

    Otroški nogometni turnir se je sprevrgel v pravi kaos.
    13. 10. 2026 | 18:18
    17:56
    Novice  |  Slovenija
    SLOVO

    Žalostna vest: po dolgotrajni bolezni se je poslovil priljubljeni slovenski umetnik

    Aleksander Prokofjev – Alek je s svojim ustvarjanjem pustil pomemben pečat v kulturnem življenju gluhih in naglušnih.
    13. 10. 2026 | 17:56
    17:45
    Lifestyle  |  Stil
    DELOINDOM

    To počnete z listjem na vrtu? Spomladi vam bo morda žal

    Odpadlo listje lahko jeseni povzroči precej škode na trati. Preverite, kdaj ga je treba odstraniti in zakaj ga ponekod na vrtu ni dobro grabiti.
    13. 10. 2026 | 17:45
    17:30
    Novice  |  Slovenija
    LOKALNE VOLITVE

    To so Jankovićevi tekmeci za županski stolček, svojega v boj pošilja tudi SDS: »Treba je opustiti balkanske prakse«

    Za mesto župana Ljubljane se bo novembra potegoval tudi nekdanji minister Klemen Boštjančič.
    13. 10. 2026 | 17:30
    17:12
    Novice  |  Kronika  |  Doma
    KRIMINALITETA

    Tatovi ponoči udarili v Murski Soboti: odnesli telefone, tablice in pametne ure

    Storilci so v poslovne prostore vlomili sredi noči in odtujili večjo količino elektronskih naprav. Ko je na kraj prišel varnostnik, so pobegnili.
    13. 10. 2026 | 17:12
    17:08
    Bulvar  |  Tuji trači
    ZVEZDNIKI V KALIFORNIJI

    Sin slavnega igralca se je poročil dva tedna po družinski tragediji, na poroki zbrana hollywoodska smetana (FOTO)

    Obred je vodila Gwyneth Paltrow, med svati pa so bili Cameron Diaz, Katy Perry, Chris Pratt in Adam Levine.
    13. 10. 2026 | 17:08

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SKUPNOST ZA PODJETNICE

    Ženske, ki si med seboj pomagajo

    Dobra mreža ni zbirka vizitk, ampak skupnost ljudi, ki se poznajo dovolj dobro, da si z zaupanjem odpirajo vrata do novih poslov.
    Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 13:09
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DOBROVITA

    Slovensko podjetje za ljudi, ki so ostali spregledani

    Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi. Toda zgodba Dobrovite odpira še precej širše vprašanje: ali smo organizacijo dela desetletja prilagajali podjetjem, ko bi jo morali veliko bolj prilagajati človeku?
    12. 10. 2026 | 13:00
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    AVTOMOBILIZEM

    Pred nakupom avtomobila preverite to: lahko vam prihrani precej denarja

    Končna cena je pomembna, vendar lahko o dobri izbiri odločajo tudi dejavniki, na katere ob nakupu pogosto pozabimo.
    8. 10. 2026 | 11:19
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SKUPAJ ZA VARNOST

    Tako je videti vaja višinskega dela

    Cirkovce, 29. september 2026 – Na poligonu RTP Cirkovce je potekala tretja skupna vaja GIZ distribucije električne energije za postavitev havarijskih stebrov.
    Promo Slovenske novice6. 10. 2026 | 11:51
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    SKUPNOST ZA PODJETNICE

    Ženske, ki si med seboj pomagajo

    Dobra mreža ni zbirka vizitk, ampak skupnost ljudi, ki se poznajo dovolj dobro, da si z zaupanjem odpirajo vrata do novih poslov.
    Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 13:09
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DOBROVITA

    Slovensko podjetje za ljudi, ki so ostali spregledani

    Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi. Toda zgodba Dobrovite odpira še precej širše vprašanje: ali smo organizacijo dela desetletja prilagajali podjetjem, ko bi jo morali veliko bolj prilagajati človeku?
    12. 10. 2026 | 13:00
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    AVTOMOBILIZEM

    Pred nakupom avtomobila preverite to: lahko vam prihrani precej denarja

    Končna cena je pomembna, vendar lahko o dobri izbiri odločajo tudi dejavniki, na katere ob nakupu pogosto pozabimo.
    8. 10. 2026 | 11:19
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    SKUPAJ ZA VARNOST

    Tako je videti vaja višinskega dela

    Cirkovce, 29. september 2026 – Na poligonu RTP Cirkovce je potekala tretja skupna vaja GIZ distribucije električne energije za postavitev havarijskih stebrov.
    Promo Slovenske novice6. 10. 2026 | 11:51
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DOMENA

    Slovenija nepričakovano med najbolj zaželenimi

    Slovenska spletna končnica je zaradi novega pomena kratice SI pritegnila izjemno zanimanje. Kaj ta nenadni val pomeni za domača podjetja?
    8. 10. 2026 | 08:35
    Promo
    Razno
    OKUSNO

    Simfonija okusov ali zrezek, prilepljen na ponev?

    Posoda, v kateri pripravljamo hrano, ima izjemno veliko vlogo pri tem, kako uspešni smo lahko pri kuharskih podvigih, pomembna pa je tudi prezentacija.
    Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 10:02
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    IZBIRČNOST

    Ta navada pri družinski mizi ima lahko dolgoročne posledice

    Morda je še včeraj z veseljem jedel neko jed, danes pa nad njo viha nos. Ni nujno, da je zato izbirčen, zavračanje hrane je lahko čisto normalen del odraščanja.
    8. 10. 2026 | 08:48
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    PREGLED

    Na Simonovi napotnici je pisalo »hitro«. Kako hitro je v resnici čakali?

    Čakalne dobe za nekatere specialistične preglede se merijo v mesecih ali letih. Poglejte, kakšne možnosti imate, ko želite do diagnoze in zdravljenja prej.
    12. 10. 2026 | 14:41
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    BOLNIŠKE

    Slovenija ima težavo, o kateri se premalo govori

    Visok absentizem in manj viden prezentizem podjetja spodbujata k iskanju rešitev za hitrejšo zdravstveno obravnavo zaposlenih.
    Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 11:40
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Izlet
    AVTOMOBILIZEM

    Konec strahu pred prazno baterijo? Mercedes obljublja do 762 kilometrov

    Mercedes-Benz razreda C že več kot 40 let združuje eleganco, udobje in vozno dinamiko. Zdaj prvič v zgodovini prihaja tudi kot povsem električni avtomobil.
    Promo Delo13. 10. 2026 | 08:56
    Promo
    Razno
    NAKUPI

    Septembrski popis pokazal 548 evrov cenovne razlike

    Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
    Promo Slovenske novice13. 10. 2026 | 14:19
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Vedno daljša vrsta čakajočih

    Elektriko potrebujemo za vse več stvari, nove elektrarne in veliki porabniki pa nastajajo hitreje, kot se lahko prilagajajo omrežja.
    Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 09:35
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NASVET

    Ko se kar naenkrat znajdete v temi ...

    Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
    Promo Slovenske novice13. 10. 2026 | 11:54
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    INTERVJU

    Slovensko zdravstvo pred velikimi spremembami? (video)

    Vzajemna po veliki preobrazbi posluje bolje od zastavljenih planov, krepi zdravstvene storitve in svojo rast vse bolj usmerja tudi v regijo.
    8. 10. 2026 | 09:34
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    ŠTUDIJA

    Si pri prehladih lahko pomagamo z matičnim mlečkom?

    Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
    13. 10. 2026 | 08:43
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KARIERA

    Včasih študent za blagajno, danes CEO

    Mark Kralj je svojo pot pri podjetju Mimovrste začel kot študent za blagajno, danes pa vodi spletnega trgovca v Sloveniji in na Hrvaškem.
    Promo Slovenske novice12. 10. 2026 | 15:36
    Šport  |  Športni trači
    ONAPLUS PODKAST

    Vrstniki so ga prehitevali, danes mu težko sledijo

    Kaj loči dobrega kolesarja od šampiona? Ne le talent. Odločilni so glava, vztrajnost in sposobnost, da zdržiš takrat, ko bi večina odnehala.
    Manca Čampa Pavlin8. 10. 2026 | 08:15
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NOVE PNEVMATIKE

    Kako globok je vaš profil?

    Pred zimo je pravi čas, da preverite pnevmatike, vozne navade in svojo pripravljenost na zahtevnejše razmere.
    12. 10. 2026 | 08:46
    Novice  |  Slovenija
    Sovoznik

    Prvakinja ljubljanske drame: »Takšna dejanja bi danes morali prijaviti«

    Podkast sovoznik: Pogovor s prvakinjo ljubljanske Drame v podkastu Sovoznik povezuje ustvarjalno svobodo, odnose v zaodrju in skrb za starejše.
    Gregor Knafelc8. 10. 2026 | 16:18
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Izlet
    TERME

    Kako je videti sodobni luksuz? 2000 let termalne tradicije tik za mejo

    Kaj če bi bil največji luksuz na počitnicah preprosto – čas? Čas za sprostitev, za dobro hrano, za naravo in predvsem za trenutke, ko ni treba nikamor hiteti.
    13. 10. 2026 | 08:53
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    KAKOVOST

    Ali tudi slovenski izdelki lahko padejo na preizkusu?

    Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
    8. 10. 2026 | 13:18
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    SODOBNA LOGISTIKA

    Mislite, da ste prihranili? Račun lahko pride pozneje

    Izbira viličarja lahko pomembno vpliva na produktivnost in varnost logističnih procesov. Nosilnost in cena sta pri tem pomembna dejavnika, vendar ne edina.
    Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 10:42
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    IDEJA ZA IZLET

    Dogajanje pod ulicami Gornje in avstrijske Radgone

    Voda, nosilka življenja, ima pestro in pisano zgodbo, ki jo lahko skozi večerni sprehod pobližje spoznate.
    Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 14:23
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    VARNOST

    Kdo v resnici upravlja slovenska podjetja?

    Podatki so lahko varno shranjeni, podjetje pa kljub temu nima popolnega pregleda nad tem, kdo ima najvišje dostope, kaj z njimi počne in komu jih odobri.
    Promo Slovenske novice12. 10. 2026 | 12:41
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    KAPITAL

    Pomanjkanje denarja ni edina ovira

    Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
    8. 10. 2026 | 09:18
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Izlet
    VOŽNJA

    Trije pogoni v novi preobleki

    Bi vam bolj ustrezal kompakten avtomobil za mestne poti ali nekoliko večji SUV za vsakdan in družinske izlete? Peugeota 208 in 2008 imata zdaj še več značaja.
    9. 10. 2026 | 09:21
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki