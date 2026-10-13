Dve prometni nesreči v Krškem, oba voznika pod vplivom alkohola, eden končal na strehi

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 9. in 12. oktobrom obravnavali 214 nujnih primerov in prejeli 680 klicev na številko 113. Med drugim so posredovali pri dveh prometnih nesrečah v Krškem, ki sta ju povzročila alkoholizirana voznika. V nobeni od njiju se udeleženci niso poškodovali.

V noči na 11. oktober je 25-letni voznik osebnega avtomobila v Krškem zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Voznik in njegova potnika se v nesreči niso poškodovali. Policisti so ugotovili, da je imel voznik v litru izdihanega zraka 0,69 miligrama alkohola, kar ustreza približno 1,4 promila alkohola v krvi. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Nadaljujejo tudi z ugotavljanjem okoliščin suma kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Voznica trčila v brežino in ograjo

Drugo prometno nesrečo so krški policisti obravnavali v nedeljo, 11. oktobra okoli 14.30. Po opravljenem ogledu in zbranih obvestilih so ugotovili, da je 54-letna voznica osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste ter trčila v brežino in ograjo.

Voznica se v nesreči ni poškodovala, vendar je preizkus alkoholiziranosti pokazal 1,04 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka oziroma približno 2,2 promila alkohola v krvi. Policisti so ji odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov bodo sodišču podali obdolžilni predlog, je sporočila Alenka Drenik Rangus, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Novo mesto.