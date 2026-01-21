Elvis pravi, da se je v zaporu spametoval, če ga še kdaj vidijo, naj mu sodijo trikratno

ZDAJ BO RES PRIDEN

Evris Ramić bi rad bil na prostosti pred septembrom, da bi lahko otroka peljal v šolo.

»Če me vidite naslednjič na sodišču zaradi novega kaznivega dejanja, mi sodite krat tri.« Tako prepričan vase, da se bo zdaj res spametoval in prenehal izvrševati kazniva dejanja, je bil na sodišču Evris Ramić. 26-letni Ljubljančan ima za kar tri strani dolgo kazensko evidenco; obsojen je bil že za grožnjo, tatvino v sostorilstvu in rop, maja lani pa je zaradi različnih vrst tatvin večmesečno zaporno kazen prestal v sosednji Avstriji. Doletele so ga tudi že tri globe po 500 evrov zaradi vožnje vozila brez vozniškega dovoljenja. Preživljam sebe, svojo partnerico in otroka, ki je star pet ...