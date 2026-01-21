  • Delo d.o.o.
    ZDAJ BO RES PRIDEN

    Elvis pravi, da se je v zaporu spametoval, če ga še kdaj vidijo, naj mu sodijo trikratno

    Evris Ramić bi rad bil na prostosti pred septembrom, da bi lahko otroka peljal v šolo.
    Evris Ramić obljublja, da bo zdaj res priden. FOTO: Dejan Javornik
    Evris Ramić obljublja, da bo zdaj res priden. FOTO: Dejan Javornik
    Aleksander Brudar
     21. 1. 2026 | 08:13
    »Če me vidite naslednjič na sodišču zaradi novega kaznivega dejanja, mi sodite krat tri.« Tako prepričan vase, da se bo zdaj res spametoval in prenehal izvrševati kazniva dejanja, je bil na sodišču Evris Ramić. 26-letni Ljubljančan ima za kar tri strani dolgo kazensko evidenco; obsojen je bil že za grožnjo, tatvino v sostorilstvu in rop, maja lani pa je zaradi različnih vrst tatvin večmesečno zaporno kazen prestal v sosednji Avstriji. Doletele so ga tudi že tri globe po 500 evrov zaradi vožnje vozila brez vozniškega dovoljenja. Preživljam sebe, svojo partnerico in otroka, ki je star pet ...

    10:09
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    V EVROPSKI UNIJI

    Stroga pravila za kozmetiko: niso vse sestavine dovoljene

    Varnost kozmetičnih izdelkov ni stvar naključja, urejata jo zakonodaja in stroka.
    21. 1. 2026 | 10:09
    09:59
    Novice  |  Kronika  |  Doma
    NENAVADEN INCIDENT

    Škandal na brniškem letališču! Le kaj je počel moški, oblečen v policista?

    Policist je moškemu mu priskrbel uniformo in dostope v enemu najbolj varovanih objektov v državi. Za pomoč pri kaznivem dejanju pa je prejel le pisno opozorilo.
    21. 1. 2026 | 09:59
    09:47
    Novice  |  Slovenija
    ŽALOSTNA ZGODBA

    Žalosten konec za delfinko! Več kot leto dni preživela zapletena v ribiško mrežo, nato pa šok

    Mlada samica je več kot leto dni kljubovala mreži. Normalno se je gibala, potapljala, spremljala mamo in očitno uspešno lovila, a se je njeno življenje končalo, ko se je še drugič zapletla v mrežo.
    Nina Čakarić21. 1. 2026 | 09:47
    09:27
    Novice  |  Slovenija
    POSTOPKI ŠE POTEKAJO

    Ormoška bioplinarna ostala brez dovoljenja, kršitev je bilo preveč

    Ministrstvo je presodilo, da upravljavec ni izvedel odločb okoljskega inšpektorata.
    21. 1. 2026 | 09:27
    09:23
    Novice  |  Slovenija
    PRVA DAMA DZ

    Klakočar Zupančičeva udarila po slovenskih oboževalcih Trumpa: »V razmislek vsem, ki so se mu udinjali ...«

    Predsednica državnega zbora se je oglasila o zadnjih težnjah ameriškega predsednika glede Grenlandije.
    21. 1. 2026 | 09:23
    09:10
    Bulvar  |  Domači trači
    NIHČE MU NI KOS

    Mali genij Edvard v napetem dvoboju porazil tega znanega igralca (FOTO)

    Zmagovalec oddaje Slovenija ima talent se je pomeril že z mnogimi znanimi imeni.
    Marko Pigac21. 1. 2026 | 09:10

    Lifestyle  |  Svetovalnica
    PREZRAČEVANJE

    Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    19. 1. 2026 | 09:48
    Novice  |  Slovenija
    KRATKOROČNO FINANCIRANJE

    Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    15. 1. 2026 | 08:13
    Novice  |  Slovenija
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Lifestyle  |  Stil
    ZIMSKI FESTIVAL

    Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    12. 1. 2026 | 15:46
    Novice  |  Slovenija
    KRATKOROČNO FINANCIRANJE

    Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    15. 1. 2026 | 08:13
    Novice  |  Slovenija
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Lifestyle  |  Stil
    ZIMSKI FESTIVAL

    Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    12. 1. 2026 | 15:46
    Lifestyle  |  Izlet
    POLETJE

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
    Lifestyle  |  Izlet
    LIKE 2026

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    FIBROMIALGIJA

    Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    7. 1. 2025 | 10:03
    Novice  |  Slovenija
    DELOV POSLOVNI CENTER

    Pred nami je prelomno leto 2026

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Novice  |  Svet
    INOVATIVNO

    Koroška postaja središče razvoja

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
