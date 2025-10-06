  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    SLOVENSKA »PRINCESKA«

    Emi Kozin je bilo v čast boksati s takšno legendo

    Ema Kozin razočarana zaradi poraza, a to ni konec sveta. Upa, da bo imela že kmalu naslednji dvoboj.
    Ema Kozin (desno) je po hudem boju izgubila z norveško šampionko Cecilio Braekhus. FOTO: Ole Skogbakkevold/The Final Bell
    Ema Kozin (desno) je po hudem boju izgubila z norveško šampionko Cecilio Braekhus. FOTO: Ole Skogbakkevold/The Final Bell
    Miha Šimnovec
     6. 10. 2025 | 08:41
    3:37
    A+A-

    Najuspešnejša slovenska (profesionalna) boksarka Ema Kozin si kljub porazu v obračunu s Cecilio Braekhus ni imela česa očitati. Kakor je sama povedala, je na spektaklu v Lillestrømu pri Oslu dala vse od sebe in nudila dostojen odpor norveški »prvi dami«, ki je izkoristila prednost domačega terena, unovčila bogate izkušnje in svoj poslovilni dvoboj oziroma Zadnji gong (The Final Bell), kakor so ga poimenovali prireditelji, odločila sebi v prid po točkah s 97:93, 96:94 in 98:92.

    Po razglasitvi 39. zmage (v poklicni statistiki ima tudi en neodločen izid in dva poraza) je Braekhusova padla na kolena in le s težavo zadrževala solze. »Zahvalila bi se vsem, ki so delali na tem spektaklu, vse skupaj je bilo res neverjetno. Seveda ne smem pozabiti niti na svojo izjemno ekipo, brez katere ne bi dosegla vsega tega, kar sem, pri čemer gre velika zahvala trenerju Johnathonu Banksu, ki je z drugega planeta,« je od silne sreče kar žarela 44-letna Norvežanka, potem ko je z naslovoma svetovne prvakinje v supervelterski kategoriji po različicah WBC in WBO, ki ju je odvzela 18 let mlajši tekmici iz Šmartnega ob Savi, postavila piko na i svoji blesteči karieri.

    Kozinova je športno sprejela svoj drugi poraz (ob 24 zmagah in prav tako enem neodločenem izidu). Po dvoboju se je sklonila k Braekhusovi, ki je sicer luč sveta ugledala v kolumbijski Cartageni, jo potrepljala po rami in nato prisrčno objela. »Kljub temu, da sem morala v ringu celo večnost čakati na njen prihod in sem se v tem času že ohladila, sem začela dobro in morda s prvimi udarci celo presenetila Cecilio, kakor je v nadaljevanju ona mene s hitrostjo prednjih direktov in naglimi umiki. Težko jo je bilo držati in dobiti na pravi razdalji. V drugi ali tretji rundi me je tudi dobro zadela v telo in mi pobrala precej energije,« je priznala slovenska »princeska« in dodala, da si je od tega hitro opomogla.

    Zdela se ji je nedotakljiva

    »Nisem se znašla v kakšni krizi, sem pa vedela, da bom morala dati do konca vse od sebe, če bom želela zmagati. Čeprav sem se trudila, se mi ni izšlo. Seveda nikoli ni lepo doživeti poraza, izguba šampionskih pasov lahko na nek način pomeni korak nazaj, toda zame ni konec sveta. Ravno nasprotno; zaradi dobre borbe sem prejela številne pozitivne odzive. No, nekateri so celo menili, da bi lahko kot branilka naslovov svetovne prvakinje tudi zmagala, a pustimo zdaj to,« je po prespani noči razmišljala Kozinova, ki si šteje v veliko čast, da je lahko boksala s takšno legendo, kot je Braekhusova.

    »Če bi mi nekdo na začetku moje športne poti, ko je bila Cecilia moja velika vzornica, rekel, da bom nekoč stala skupaj z njo v ringu, mu ne bi verjela. Zdela se mi je namreč nedotakljiva. Že to, da bi bila z njo v isti sobi in se lahko fotografirala z njo, bi mi pomenilo ogromno. A bi rada ob tem poudarila, da do nje vseeno nisem gojila takšnega strahospoštovanja kot, recimo, leta 2022 do Claresse Shields. No, tudi glede tega sem odtlej zelo napredovala,« je pojasnila diplomirana matematičarka, ki se ji je Braekhusova zahvalila za borbo. »Vprašala me je, koliko sem stara, po mojem odgovoru pa se je začudila in rekla, da je pred menoj še svetla prihodnost in da bom prej ali slej spet prvakinja,« je zaupala Kozinova, ki upa, da bo že kmalu dobila naslednjo priložnost za dokazovanje ...

    Več iz teme

    Ema Kozinbokssvetovna prvakinjalegendaNorveška
    ZADNJE NOVICE
    12:15
    Bulvar  |  Domači trači
    OBLETNICA

    Razgaljena in zaljubljena! Poslanec NSi s soprogo praznoval v Savudriji (FOTO)

    Janez Ciglar Kralj s soprogo ob 25. obletnici veze: »Polna sva življenja, pogumna in hvaležna drug za drugega«.
    6. 10. 2025 | 12:15
    11:28
    Bulvar  |  Domači trači
    SLOVO

    Poslovil se je znani slovenski scenarist in režiser

    Ob filmu se je zadnja leta ukvarjal tudi z abstraktno fotografijo in s pisanjem kratkih zgodb.
    6. 10. 2025 | 11:28
    11:14
    Novice  |  Slovenija
    PODATKI ARSO

    Znano, kje v Sloveniji je zapadlo največ snega. To za naprej napoveduje ARSO

    Ob prehodu fronte se je precej ohladilo, meja sneženja se je spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov.
    6. 10. 2025 | 11:14
    11:02
    Lifestyle  |  Polet
    NEVERJETNO PREPROSTO

    Razkrito: skrivnost 117-letne ženske je to živilo, ki je na voljo v vsaki trgovini

    Običajno velja pravilo, da z leti prihajajo bolezni. Maria je bila izjema, bila je stara, a zdrava. Prvič nam je uspelo ločiti starost od bolezni.
    Miroslav Cvjetičanin6. 10. 2025 | 11:02
    11:01
    Bulvar  |  Glasba in film
    PREKMURSKA PEVKA

    Nika Zorjan je izživela svoje sanje in napolnila Križanke (FOTO)

    Nika Zorjan je nastopila na velikem odru ljubljanskih Križank z razprodanim koncertom Moja zgodba.
    6. 10. 2025 | 11:01
    10:25
    Novice  |  Kronika  |  Doma
    NASILNIŠTVO

    Ste slišali, kaj so naredili 18-letnici sredi Novega mesta? 15-letnica jo je potegnila za lase nato pa ...

    Na podlagi opisa so policisti v soboto popoldan osumljence izsledili in prijeli.
    6. 10. 2025 | 10:25

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Bančništvo

    Ali lahko digitalno bančništvo res nadomesti osebni stik?

    V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
    Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Zrak

    Slovenija na dnu Evrope po čistem zraku; kje delamo napake?

    V Sloveniji ugotavljamo, da imamo kljub dejstvu, da je več kot polovica države porasla z gozdovi, precej onesnažen zrak.
    Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:04
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    JESENSKE POČITNICE

    Za brezskrbne jesenske počitnice v tujini

    Jesenske počitnice se hitro bližajo in marsikdo jih bo izkoristil za kratek oddih v tujini in raziskovanje novih krajev. Ste med njimi tudi vi?
    Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:29
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    OPREMA DOMA

    Kako začeti? Mini projekt za maksimalen učinek

    Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
    29. 9. 2025 | 10:12
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    JESENSKE POČITNICE

    Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

    Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
    Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SLOVENSKA HRANA

    Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

    Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
    3. 10. 2025 | 15:11
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Bančništvo

    Ali lahko digitalno bančništvo res nadomesti osebni stik?

    V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
    Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    OBRATI

    Ko doseg ni več težava

    Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
    Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    PRIVARČUJTE

    Sončna elektrarna se po novem sistemu še bolj splača!

    Z novo samooskrbno sončno elektrarno v kombinaciji z baterijo in pametnim razsmernikom lahko gospodinjstvo prihrani več kot 1.500 EUR na leto.
    2. 10. 2025 | 08:52
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ELEKTRIČNA ENERGIJA

    Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

    V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
    3. 10. 2025 | 09:27
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    OPREMA DOMA

    Kako začeti? Mini projekt za maksimalen učinek

    Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
    29. 9. 2025 | 10:12
    Promo
    Novice  |  Svet
    POVEZOVALNO

    Kako je Koroška postala nova zvezda Evrope

    Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
    30. 9. 2025 | 15:32
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Nadaljevanka

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:40
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ČAKALNE DOBE

    Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

    Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
    2. 10. 2025 | 13:24
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    NEVERJETNA ZGODBA

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:03
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OBJAVA

    Razpis za predsednika uprave SDH

    3. 10. 2025 | 08:33
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Posel

    Sistem SPOT, pametno mesto za vaš posel

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DOGODEK

    Ekonomija pod žarometi 2025: ideje, trendi in izzivi prihodnosti

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    PRAVOČASNA OBRAVNAVA

    Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

    Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
    30. 9. 2025 | 09:04
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    VEČNO VPRAŠANJE

    Ali veste, kakšno mleko kupujete?

    Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
    Promo Slovenske novice1. 10. 2025 | 09:49
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    VODIK

    Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

    Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
    30. 9. 2025 | 08:20
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    ZIMA

    Bomo spet kurili na drva in pelete?

    V oktobru vam priznamo 10 % popusta na vse naše kamine France Turbo.
    6. 10. 2025 | 08:56
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

    Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
    3. 10. 2025 | 10:39
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Nadaljevanka

    Kdaj bo Velika vas končno dobila laskavi naziv?

    Franc Vouk je župan ene najmanjših gorenjskih občin, Velike vasi. Je tudi župan z najdaljšim stažem, saj so ga volivci izvolili sedemkrat zapored.
    Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:42
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki