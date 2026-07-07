Energični Slavko Colnarič: blesti tudi na kolesu (Suzy)

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    Nekoč bobni, danes kolo, a ritem ostaja enak. Srečno na cesti, Slavc!

    Nekoč bobni, danes kolo, a ritem ostaja enak. Srečno na cesti, Slavc!

    ... in zmagovalec Franje v svoji starostni skupini.

    ... in zmagovalec Franje v svoji starostni skupini.

    Državni prvak ...
    Nekoč bobni, danes kolo, a ritem ostaja enak. Srečno na cesti, Slavc!
    ... in zmagovalec Franje v svoji starostni skupini.
    R. R., Foto: osebni arhiv/facebook
     7. 7. 2026 | 17:00
    1:36
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    Slavko Colnarič, prijateljem znan kot Slavc, je pri sedemdesetih v manj kot desetih dneh nanizal dva velika uspeha. Na dvajsetem zaporednem maratonu Franja je v svoji starostni skupini slavil že petič in dosegel svojo najboljšo vožnjo v zadnjih šestih letih, nato na Argonavtskem maratonu osvojil še dolgo želeno majico državnega prvaka. Nekdanji bobnar zmag ne opisuje kot suhoparne statistike. »Drugi dan življenja sem bil stoodstotno starejši kot prvi, danes pa en sam dan predstavlja komaj opazen delež mojega življenja. Po tej logiki z leti postajam mlajši. In če bom dovolj vztrajen, bom morda celo nesmrten. Vsaj matematično,« se namuzne.

    Kmalu bosta minili dve leti, odkar se je glasbeno upokojil, a odra, občinstva in aplavza ne pogreša. Ludwigove bobne je zamenjal Colnago. »Glas verige je ritem, pnevmatike so kot brenkanje po strunah, aero šum obročev je zračna harmonija, asfalt oder, na katerem kolesarski frontman dirigira silovit tempo vožnje,« pravi. Tudi navijačev mu ne manjka. Ob cesti, na startih, v skupinskih vožnjah in med prijatelji, ki spodbujajo drug drugega. Za dober kilogram lažji, z odličnimi nogami in novim instrumentom je državno majico osvojil prav na svoj god, na najdaljši dan v letu.

    ... in zmagovalec Franje v svoji starostni skupini.
    ... in zmagovalec Franje v svoji starostni skupini.

    Nekoč bobni, danes kolo, a ritem ostaja enak. Srečno na cesti, Slavc!
    Nekoč bobni, danes kolo, a ritem ostaja enak. Srečno na cesti, Slavc!

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