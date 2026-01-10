  • Delo d.o.o.
    PROTESTNI SHODI V IRANU

    Eskalirali protesti, v Iranu zagorela mošeja? Prihajajo posnetki: »To je leto krvi« (VIDEO)

    Sin odstavljenega iranskega šaha pozval protestnike k zavzetju mestnih središč.
    FOTO: Social Media Via Reuters
    FOTO: Social Media Via Reuters
    STA, S. U.
     10. 1. 2026 | 12:15
    4:15
    A+A-

    V Iranu so se v petek zvečer in ponoči v večjih mestih nadaljevali protestni shodi, ki državo pretresajo že skoraj dva tedna. Sin odstavljenega zadnjega iranskega šaha Reza Pahlavi, ki živi v ZDA, je pohvalil "veličastno" udeležbo na petkovih protestih in pozval Irance k bolj ciljno usmerjenim protestom in zavzetju mestnih središč.

    »Naš cilj ni več samo iti na ulice. Cilj se je pripraviti na zavzetje in prevzem nadzora nad mestnimi središči,« je v video sporočilu na družbenih omrežjih dejal sin zadnjega iranskega šaha Mohameda Reza Pahlavija, odstavljenega leta 1979 po islamski revoluciji. Pozval je k nadaljnjim protestom danes in v nedeljo ter dodal, da se "pripravlja na vrnitev v domovino" - na dan, za katerega verjame, da je "zelo blizu", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

    Val protestov, ki sta ga sprožili poglabljajoča se gospodarska kriza in strm padec nacionalne valute

    Iran že skoraj dva tedna pretresa val protestov, ki sta ga sprožili poglabljajoča se gospodarska kriza in strm padec nacionalne valute, riala. V Teheranu so na ulice najprej odšli jezni trgovci, protesti pa so se nato razširili po vsej državi in prerasli v politične shode proti avtoritarni vladi islamske republike. V petek zvečer in ponoči so se demonstracije v večjih iranskih mestih nadaljevale, kljub temu da prebivalci po vsej državi še vedno ostajajo brez dostopa do interneta. Iranske oblasti so ga blokirale v petek, po nadaljevanju protestov pa sporočile, da "vsedržavni izpad interneta" ostaja prisoten tudi po 36 urah.

    FOTO: Henry Nicholls Afp
    FOTO: Henry Nicholls Afp

    Aktivisti so izrazili zaskrbljenost, da bi lahko izklop interneta prikril represijo oblasti, medtem ko je norveška skupina za človekove pravice v Iranu v petek navedla, da je bilo med protesti doslej ubitih najmanj 51 ljudi. Oblasti pa so sporočile, da je bilo ubitih več članov varnostnih sil. V prestolnici Teheran so ljudje udarjali po loncih in skandirali protivladne slogane, med drugim tudi "smrt Hameneju". Protesti so potekali tudi v mestih Mašhad, Tabriz in Kom. V Hamedanu je moški mahal z iransko zastavo iz časa vladanja dinastije Pahlavi, na kateri sta upodobljena lev in sonce.

    Vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej je v petkovem govoru ostro napadel protestnike, ki jih je označil za "vandale", in prisegel, da islamska republika ne bo popustila. Krivdo za proteste in spodbujanje nemirov je pripisal ZDA, kar so zatem ponovili številni drugi iranski uradniki. ZDA so nato v petek sporočile, da je iranski zunanji minister "zablodel" v izjavah, v katerih je Izrael in ZDA obtožil podžiganja protestov, še navaja AFP.

    Posnetki, do katerih je prišel Iran International, kažejo, da so se sinoči pozno zvečer protesti razširili na več delov Teherana. Na trgu Heravi v Teheranu so odmevali vzkliki »Naj živi kralj«, medtem ko so na bulvarju Kešavarz protestniki vzklikali: »To je leto krvi, Seyyed Ali (ajatola Hamenej, op. a.) bo strmoglavljen.« Na ločenih posnetkih iz teheranske četrti Dolat so prebivalci prihajali na ulice in skandirali »Svoboda«.

    Embeddings

    »Ta izjava je poskus odvračanja pozornosti od ogromnih izzivov, s katerimi se doma sooča iranski režim,« je med obiskom v Libanonu dejal tiskovni predstavnik ameriškega State Departmenta. Državni sekretar Marco Rubio je medtem na omrežju X zapisal, da ZDA podpirajo "pogumne ljudi v Iranu". Ameriški predsednik Donald Trump v petek znova ni izključil vojaškega posredovanja proti Iranu. »Iran je v velikih težavah. Zdi se mi, da ljudje prevzemajo nadzor nad nekaterimi mesti, kar se še pred nekaj tedni ni zdelo možno,« je dejal Trump in ob tem iranskim voditeljem sporočil: »Bolje, da ne začnete streljati, ker bomo začeli streljati tudi mi.«

    Po družbenih omrežjih se je razširil posnetek ognja in gostega dima ob verskem objektu, objavila pa ga je iranska aktivistka in novinarka Masih Alinejad na platformi X.

     

