Tajska prestolnica Bangkok je bila v soboto prizorišče prve azijske Evrovizije. Za zmago so se potegovali predstavniki 11 držav, ki so se na odru predstavili v 10 azijskih jezikih in angleščini. Zmagala je 19-letna filipinska predstavnica Carmelle Collado, ki je občinstvo in strokovno žirijo prepričala s pesmijo Sobra-Sobra. Sedemdeset let po začetku evropskega tekmovanja njegova azijska različica odpira tudi vprašanje, ali lahko televizijski format z dolgo evropsko zgodovino postane skupna glasbena prireditev tudi v drugačnem kulturnem okolju.

V dvorani One Bangkok Forum so sodelovali Bangladeš, Butan, Filipini, Južna Koreja, Kambodža, Laos, Malezija, Mongolija, Nepal, Tajska in Vietnam. Med nastopajočimi ni bilo Kitajske, Indije in Japonske. Prva izdaja je tako predstavljala le del celine, na kateri želi Evropska radiodifuzna zveza (EBU) skupaj s partnerji razširiti evrovizijsko znamko. Projekt so uradno predstavili že marca. Direktor Evrovizije Martin Green je ob napovedi poudaril, da naj bi novo tekmovanje izražalo glasove, identitete in ambicije azijske regije. Organizatorji so navedli, da gre za države s skupno več kot 600 milijoni prebivalcev.

Med nastopajočimi ni bilo Kitajske, Indije in Japonske.

Glasbeni izbor je nakazal, kako različne pristope je povezal novi oder, na katerem se lahko mednarodnemu občinstvu predstavi tudi glasba zunaj izvozno najuspešnejših industrij. Po napovedih oziroma stavnicah je bila glavna favoritinja malezijska pevka Ajna Abdul, njena najbližja tekmica pa filipinska predstavnica Carmelle, ki je na koncu tudi zmagala. Njen nastop, ki je vključeval privlačen rapovski del, je prejel največ točk občinstva in žirije. Filipini so tako zmagali na prvem azijskem tekmovanju za pesem Evrovizije z več kot 40 točkami prednosti pred drugouvrščeno Tajsko, na tretjem mestu pa je bil Vietnam.

Za nastopajoče je prvi cilj zmaga, za organizatorje pa bo pomemben tudi odziv. Prva izdaja bo pokazala, koliko zanimanja lahko pritegne znana blagovna znamka, razkrilo se bo, ali lahko tekmovanje ustvari navado spremljanja in občutek skupnega glasbenega prostora. Po podatkih EBU so glasovali gledalci iz 183 držav in ozemelj. Koliko ljudi je spremljalo televizijski prenos oziroma spletni prenos na YouTubu, še niso navedli.

Evrovizija velja za enega najbolj gledanih glasbenih televizijskih dogodkov na svetu. Jubilejno, 70. tekmovanje, ki je maja letos potekalo na Dunaju, je po podatkih EBU na 35 televizijskih trgih doseglo 132 milijonov ljudi. Na YouTubu je evrovizijske vsebine v tednih pred tekmovanjem in med njim spremljalo še 74,7 milijona uporabnikov.

Vietnamska predstavnica Toc Tien se je uvrstila na tretje mesto. FOTO: Chanakarn Laosarakham/Afp