  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    RANLJIVI VODNI VIRI

    Fekalije z Velike planine pristanejo v pitni vodi Kamničanov

    Pohodniki, turizem, motorizacija in pašništvo onesnažujejo gorske izvire.
    Rezultati analiz podzemne vode, ki priteče z Velike planine, so vsako leto slabši. V njej so fekalne bakterije, ki so posledica desetletij nereguliranega turizma, neurejenosti infrastrukture za odvajanje odpadnih voda in nesankcioniranja nepravilnosti. FOTO: Leon Vidic/Delo

    Rezultati analiz podzemne vode, ki priteče z Velike planine, so vsako leto slabši. V njej so fekalne bakterije, ki so posledica desetletij nereguliranega turizma, neurejenosti infrastrukture za odvajanje odpadnih voda in nesankcioniranja nepravilnosti. FOTO: Leon Vidic/Delo

    Krajinski park Lahinja je območje v povirju reke Lahinje in spada v območje Natura 2000. Dragatuš, Slovenija 13.julija 2019. [izvir Lahinje,reka Lahinja,izviri,vode,Krajinski park Lahinja,parki,Natura 2000,zelenje,okolje,travniki,gozdovi,drevesa,narava,Bela Krajina,Dragatuš,Slovenija,motivi] Foto Foto: Jure Eržen/delo

    Krajinski park Lahinja je območje v povirju reke Lahinje in spada v območje Natura 2000. Dragatuš, Slovenija 13.julija 2019. [izvir Lahinje,reka Lahinja,izviri,vode,Krajinski park Lahinja,parki,Natura 2000,zelenje,okolje,travniki,gozdovi,drevesa,narava,Bela Krajina,Dragatuš,Slovenija,motivi] Foto Foto: Jure Eržen/delo

    Vpliv smučišč, zlasti umetnega zasneževanja, pri katerem se uporabljajo umetna gnojila, čuti tudi naravni rezervat Zelenci, kjer je izvir Save Dolinke. FOTO: Marko Feist

    Vpliv smučišč, zlasti umetnega zasneževanja, pri katerem se uporabljajo umetna gnojila, čuti tudi naravni rezervat Zelenci, kjer je izvir Save Dolinke. FOTO: Marko Feist

    Rezultati analiz podzemne vode, ki priteče z Velike planine, so vsako leto slabši. V njej so fekalne bakterije, ki so posledica desetletij nereguliranega turizma, neurejenosti infrastrukture za odvajanje odpadnih voda in nesankcioniranja nepravilnosti. FOTO: Blaž Samec/Delo

    Rezultati analiz podzemne vode, ki priteče z Velike planine, so vsako leto slabši. V njej so fekalne bakterije, ki so posledica desetletij nereguliranega turizma, neurejenosti infrastrukture za odvajanje odpadnih voda in nesankcioniranja nepravilnosti. FOTO: Blaž Samec/Delo

    FOTO: Shutterstock

    FOTO: Shutterstock

    Razrast cianobakterij v Bohinjskem jezeru Mihael Toman pripisuje neurejeni kanalizaciji v Ukancu. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

    Razrast cianobakterij v Bohinjskem jezeru Mihael Toman pripisuje neurejeni kanalizaciji v Ukancu. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

    Rezultati analiz podzemne vode, ki priteče z Velike planine, so vsako leto slabši. V njej so fekalne bakterije, ki so posledica desetletij nereguliranega turizma, neurejenosti infrastrukture za odvajanje odpadnih voda in nesankcioniranja nepravilnosti. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Krajinski park Lahinja je območje v povirju reke Lahinje in spada v območje Natura 2000. Dragatuš, Slovenija 13.julija 2019. [izvir Lahinje,reka Lahinja,izviri,vode,Krajinski park Lahinja,parki,Natura 2000,zelenje,okolje,travniki,gozdovi,drevesa,narava,Bela Krajina,Dragatuš,Slovenija,motivi] Foto Foto: Jure Eržen/delo
    Vpliv smučišč, zlasti umetnega zasneževanja, pri katerem se uporabljajo umetna gnojila, čuti tudi naravni rezervat Zelenci, kjer je izvir Save Dolinke. FOTO: Marko Feist
    Rezultati analiz podzemne vode, ki priteče z Velike planine, so vsako leto slabši. V njej so fekalne bakterije, ki so posledica desetletij nereguliranega turizma, neurejenosti infrastrukture za odvajanje odpadnih voda in nesankcioniranja nepravilnosti. FOTO: Blaž Samec/Delo
    FOTO: Shutterstock
    Razrast cianobakterij v Bohinjskem jezeru Mihael Toman pripisuje neurejeni kanalizaciji v Ukancu. FOTO: Uroš Hočevar/Delo
    Maja Prijatelj Videmšek
     20. 5. 2026 | 07:02
    7:10
    A+A-

    Gorski izviri, potoki in jezera pogosto veljajo za čista, skoraj nedotaknjena okolja, v resnici pa so občutljivi sistemi, na katere vplivajo številne spremembe v okolju. Če hočemo imeti kakovostno pitno vodo, bo treba z gorskimi vodnimi telesi bolje ravnati, saj tisto, kar se zgodi v gorah, ne ostane le tam. Kemijsko in mikrobiološko stanje gorskih vodnih virov v Sloveniji je slabo. »Marsikaj, kar se dogaja pri nas v hribih, lahko opišemo kot tako imenovane vodne zločine,« je na okrogli mizi, ki jo je organiziralo društvo za varstvo Alp Cipra Slovenija, poudaril zaslužni profesor biotehniške fakultete Mihael Jožef Toman.

    Kemijsko in mikrobio­loško stanje gorskih vodnih virov je slabo.

    Disperzno onesnaževanje povzročajo pohodništvo, turizem in ­motorizacija.

    Fekalije z Velike planine na koncu pristanejo v pitni vodi Kamničanov.

    »Vode v gorskem in sredogorskem svetu imajo posebne poti, ki jih v večini primerov ne poznamo. Zavemo se jih šele, ko se na nekem območju zgodi onesnaženje in se sprašujemo, od kod je prišlo,« je dejal Toman. Točkovno onesnaževanje je po njegovih besedah še mogoče reševati – a težava je, da ga ne –, ne moremo pa reševati disperznega onesnaževanja, ki ga je vse več. Povzročajo ga pohodništvo, (množični) turizem, motorizacija, pašništvo … Slovenija je bogata z vodami, ne naredimo pa nič za njihovo kakovost, je bil kritičen Toman, ki meni, da nimamo pravega odnosa do vode – strateške dobrine –, prav zaradi bogastva z njo. Strategija reševanja Blejskega jezera je bila narejena leta 1952, na prvem mestu je bilo zgraditi kanalizacijski sistem, a še danes ne zajema celotnega območja blejske kotline, je navedel en primer.

    Kot drugi primer je omenil Bohinjsko jezero, v katerem so se lani poleti razrasle cianobakterije – to je sovpadlo s smrtjo več psov, ki naj s cianobakterijami sicer ne bi bile povezane. Razrast zelene gošče Toman pripisuje neurejeni kanalizaciji. »Vsakovrstna voda, tudi od vikendov v Ukancu, ki jih je prek sto, je kapljala v jezero desetletja. Ampak zadnja kapljica vedno prelije kozarec in zdaj se vsi čudimo, kaj se dogaja z Bohinjskim jezerom,« ki je po njegovih besedah v katastrofičnem stanju. Posebej kritičen je do turizma – tako množičnega kot butičnega – in smučanja. Vpliv slednjega – zlasti umetnega zasneževanja, pri katerem se uporabljajo umetna gnojila –, prvi čuti naravni rezervat Zelenci, ki je izvir Save Dolinke.

    Vpliv smučišč, zlasti umetnega zasneževanja, pri katerem se uporabljajo umetna gnojila, čuti tudi naravni rezervat Zelenci, kjer je izvir Save Dolinke. FOTO: Marko Feist
    Vpliv smučišč, zlasti umetnega zasneževanja, pri katerem se uporabljajo umetna gnojila, čuti tudi naravni rezervat Zelenci, kjer je izvir Save Dolinke. FOTO: Marko Feist

    Fekalije z Velike planine končajo v vodi Kamničanov 

    Uničujoč vpliv množičnega turizma in intenzifikacije živinoreje na gorske podzemne in izvirske vode je s primerom Velike planine ponazorila Marjeta Keršič Svetel, poznavalka naravne in kulturne dediščine gorskega prostora in pristopov k njenemu varovanju. Včasih so imele koče skodlaste strehe, prek katerih se je kapnica prečistila, preden je stekla v lesena korita. Takšna voda je bila odlična, vsi so jo pili in kuhali z njo. Bilo je je ravno toliko, kolikor so je pastirji potrebovali zase. Potem so bile tukaj še luže za živino, ki so jih pastirji znali vzdrževati. Zadnjih nekaj sezon je na Veliki planini ogromno živine, vodo zanjo je bilo treba voziti gor s cisternami. K temu prištejte še turizem. »Prej so imele koče leseno korito za vodo, zdaj je to postalo džakuzi.«

    Vpliv živinoreje in čezmernega, nereguliranega turizma na Veliki planini, zakraseli visokogorski planoti v Kamniško-Savinjskih Alpah, se zrcali v onesnaženosti tamkajšnjih vodnih izvirov. V kamniškem jamarskem klubu več let spremljajo njihovo kakovost s pomočjo fizikalno-kemijskih in mikrobioloških analiz. 

    Rezultati analiz podzemne vode, ki priteče z Velike planine, so vsako leto slabši. V njej so fekalne bakterije, ki so posledica desetletij nereguliranega turizma, neurejenosti infrastrukture za odvajanje odpadnih voda in nesankcioniranja nepravilnosti. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Rezultati analiz podzemne vode, ki priteče z Velike planine, so vsako leto slabši. V njej so fekalne bakterije, ki so posledica desetletij nereguliranega turizma, neurejenosti infrastrukture za odvajanje odpadnih voda in nesankcioniranja nepravilnosti. FOTO: Blaž Samec/Delo

    Prvotni namen vzorčenj je bil najti vodne izvire, ki imajo še vedno dobro pitno vodo, in jih povezati v vodno pot, s katero bi ozaveščali ljudi o pomenu vode v Kamniško-Savinjskih Alpah, je povedal biolog, malakolog (naravoslovec, ki se ukvarja z mehkužci), biospeleolog in krasoslovec Rajko Slapnik. V prvi fazi projekta (2017-2019) so med prek 90 analiziranih izvirov našli manj kot tretjino potencialno primernih za vključitev v vodni krog. V drugi fazi (2022-2023) so morali nekaj od teh izvirov izločiti. »Na koncu nam je v mrežo v celotnih Kamniško-Savinjskih Alpah, tudi na avstrijski strani, uspelo vključiti 30 izvirov.«

    Ob tem se je vedno bolj izpostavljal problem Velike planine. Rezultati analiz podzemne vode, ki priteče od tam, so vsako leto slabši, je povedal Slapnik. Izpostavil je tudi onesnaženje s fekalnimi bakterijami zajetja Iverje, ki zagotavlja pitno vodo za prebivalce Kamnika in Komende, napaja pa se iz izvirov pod Veliko planino. Po deževju se vrednosti mikroorganizmov v vodi močno povečajo, kar kaže na nakopičenost onesnaževal v podzemni vodi. Ta je posledica desetletij nereguliranega turizma, neurejenosti infrastrukture za odvajanje odpadnih voda in nesankcioniranja nepravilnosti. »Na Veliki planini je velik kaos,« je povzel.

    Slabo stanje jezer in izvirov v TNP

    Državni monitoring vodnih teles v Triglavskem narodnem parku (TNP), ki ga izvaja okoljska agencija, kaže, da so tamkajšnje vode v dobrem ali zelo dobrem stanju, vendar ne zajema visokogorskih jezer in izvirov v TNP. Od okoli leta 2018 denar za spremljanje fizikalno-kemijskih in bioloških parametrov kakovosti jezer in izvirov v parku zagotavlja javni zavod TNP. V najslabšem stanju so jezero na Planini pri jezeru, Črno jezero, Dvojno jezero in Krnsko jezero, skrb vzbujajoče je tudi stanje jezera pod Vršacem, jezero v Ledvicah (Veliko jezero) pa je še vedno v zelo dobrem stanju, je povzela strokovna sodelavka TNP Katja Gregorič.

    FOTO: Shutterstock
    FOTO: Shutterstock

    K slabšanju stanja jezer prispevajo obiskovalci in ribe, ki so jih ribiči vnesli vanje v devetdesetih letih. »Po mnenju nekaterih biologov so nekatera jezera morda že prešla mejo, da bi bilo še mogoče uspešno vzpostaviti prvotno stanje,« vendar primer izboljšanja habitata Dvojnega jezera daje upanje, da je renaturacija še mogoča, je dejala Gregorič. Vzorčenje izvirov na območju TNP, ki zajema devet izvirov, pa kaže na pogosto onesnaženost s fekalijami treh izvirov: Lipnika v Radovni, Krope v dolini Voje v Bohinju in Velike Savice. Strokovnjaki so z uporabo sodobne genetske diagnostike ugotovili, da večino onesnaženja prispevajo prežvekovalci – divjad ali pašne živali –, vendar je pomemben tudi človeški prispevek. »Presenetljiva ugotovitev je bila, da je bil relativni prispevek človeka na izvirih v Triglavskem narodnem parku več kot desetkrat večji kot v primerljivih študijah v Severni Avstriji,« je še poudarila Gregorič.

    Razrast cianobakterij v Bohinjskem jezeru Mihael Toman pripisuje neurejeni kanalizaciji v Ukancu. FOTO: Uroš Hočevar/Delo
    Razrast cianobakterij v Bohinjskem jezeru Mihael Toman pripisuje neurejeni kanalizaciji v Ukancu. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

    Rešitev problematike po mnenju govorcev na okrogli mizi je večja ozaveščenost obiskovalcev gora, poostren inšpekcijski nadzor in visoke kazni za kršitelje ter aktivnejša vloga občin, ki pa, tako kot v primeru sotočja obeh Sav, prepogosto pokleknejo pred kapitalskimi interesi.

    Več iz teme

    vodaonesnaževanje vodaVelika planinaturizemTriglavski narodni parkvodni virigoreDruštvo za varstvo Alp Cipra Slovenija
    ZADNJE NOVICE
    09:30
    Bulvar  |  Tuji trači
    POSEBNA PRILOŽNOST

    Veselje v družini Angeline Jolie: na sestrin veliki dan je prišel brat, ki vse bolj spominja na očeta Brada Pitta

    Knox Jolie je najmlajši sin nekoč slavnega para Brangelina.
    20. 5. 2026 | 09:30
    09:27
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    KONCERTI

    Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

    V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
    20. 5. 2026 | 09:27
    09:16
    Novice  |  Svet
    EBOLA

    Širi se epidemija! »Preživel sem ebolo«: zdravnik opisal zastrašujoč vidik smrtonosne bolezni, o katerem se malo govori

    V zgodnjih fazah lahko ebolo zlahka zamenjamo z drugimi, manj smrtonosnimi boleznimi. Virus se prenaša s fizičnim stikom in stikom s telesnimi tekočinami.
    20. 5. 2026 | 09:16
    09:13
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    BOLEČINE

    Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

    Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
    20. 5. 2026 | 09:13
    09:07
    Novice  |  Svet
    SANJSKE DESTINACIJE

    To so najlepši hoteli na svetu: na prestižnem seznamu tudi Hrvaška (FOTO)

    Na seznamu 16 izbranih hotelov izstopajo projekti, ki povezujejo oblikovanje, trajnost in lokalno okolje.
    20. 5. 2026 | 09:07
    09:04
    Promo
    Razno
    TVEGANJA

    Kdo bo plačal, če kupec nenadoma odpove?

    Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
    20. 5. 2026 | 09:04

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DOMAČE PASME

    Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

    Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
    19. 5. 2026 | 09:23
    Novice  |  Slovenija
    IGRALKA

    Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

    Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
    8. 5. 2026 | 12:01
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    ZDRAVLJENJE

    Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

    Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
    Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NOVA PRAVILA IGRE

    Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

    Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
    Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    POČITNICE

    Pozabite na prenatrpane obale: ta del Hrvaške letos izstopa

    Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
    Promo Delo14. 5. 2026 | 09:43
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    NEVERJETNO

    Tudi Slovenci navdušeni nad to novostjo v Zagrebu (video)

    Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
    Promo Slovenske novice19. 5. 2026 | 07:40
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    BOLEČINE

    Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

    Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
    20. 5. 2026 | 09:13
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGLAŠEVANJE

    Kdo je zmagal v Portorožu?

    SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
    19. 5. 2026 | 14:13
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KAKO VOZITE

    Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

    Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
    12. 5. 2026 | 15:00
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ONLINE ŠTUDIJ

    Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

    Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
    18. 5. 2026 | 10:35
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    KONCERTI

    Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

    V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
    20. 5. 2026 | 09:27
    Novice  |  Slovenija
    PODKAST

    To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

    Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
    6. 5. 2026 | 15:04
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    VEČ KOT VIDEZ

    Povešene veke niso le estetska tema

    Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
    Promo Slovenske novice14. 5. 2026 | 15:49
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    VLAGA

    Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

    Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
    18. 5. 2026 | 09:51
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NA POMOČ

    Kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

    Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
    15. 5. 2026 | 10:04
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    POLETNI ODDIH

    Skriti adut Sredozemlja: tukaj dobite več za manj denarja

    Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
    Promo Delo14. 5. 2026 | 14:10
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    SLADKANJE

    So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

    Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
    Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki
    Fekalije z Velike planine pristanejo v pitni vodi Kamničanov