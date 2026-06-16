Fifa zaradi Trumpa pripravlja nezaslišano potezo na slovesnosti finala svetovnega prvenstva

Ameriški predsednik Donald Trump je dobil dovoljenje, da se pridruži zmagovalcem svetovnega prvenstva pri dvigu pokala, s čimer bi ponovil svojo kontroverzno potezo s Fifinega klubskega svetovnega prvenstva. Fifa je po poročanju tujih medijev Trumpu dala zeleno luč, da na finalu 19. julija na stadionu MetLife odstopi od tradicije, končno odločitev pa prepustila njemu.

Podoben incident, ki je sprožil številne odzive, se je zgodil lansko poletje na finalu Fifinega klubskega svetovnega prvenstva, prav tako v ZDA. Potem ko je Chelsea premagal Paris Saint-Germain s 3:0, je Trump pokal izročil kapetanu Reeceu Jamesu. Namesto da bi se nato umaknil z odra, kot veleva običajna praksa, je ostal v središču slavja, medtem ko so igralci dvigovali pokal.

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Ta poteza je povzročila zmedo med igralci, kamere pa so ujele njihove odzive. Cole Palmer, ki je v finalu dosegel dva zadetka, je pozneje priznal, da je bil presenečen. »Vedel sem, da bo tukaj, nisem pa vedel, da bo stal na odru, ko bomo dvigovali pokal. Bil sem nekoliko zmeden, ja,« je izjavil Palmer. Kapetan Reece James je prav tako potrdil, da je pričakoval drugačen razplet. »Pred slovesnostjo so mi povedali, da bo izročil pokal in nato zapustil oder. Mislil sem, da tako tudi bo, vendar je želel ostati,« je pojasnil James.

Fifa nima ugovorov proti ponovitvi

Kljub neprijetnim prizorom iz leta 2025 Fifa menda nima »nobenih ugovorov«, da bi se enako zgodilo tudi na finalu svetovnega prvenstva. Po poročanju portala talkSPORT je krovna nogometna organizacija odločitev prepustila Trumpu samemu: ali se bo pridružil zmagovalni ekipi na odru ali pa bo slavje spremljal s strani. Viri iz Bele hiše pričakujejo, da bo ameriški predsednik znova izbral vlogo v središču praznovanja.

Predsednik Fife Gianni Infantino je predsedniku Združenih držav Amerike Donaldu Trumpu podelil nagrado Fife za mir med žrebom finala svetovnega prvenstva v nogometu 2026 v Centru za uprizoritvene umetnosti John F. Kennedy. FOTO: Amber Searls Imagn Images Via Reuters Connect

Viri iz Bele hiše pričakujejo, da bo ameriški predsednik znova izbral vlogo v središču praznovanja.

Tradicionalni protokol predvideva drugačen potek

Tradicionalni protokol določa, da kapetan zmagovalne ekipe prevzame pokal na odru in ga odnese soigralcem, medtem ko se visoki uradniki in gostje običajno umaknejo, da trenutek pripade izključno športnikom. Finale bodo odigrali 19. julija na stadionu MetLife v New Jerseyju. Na zaključni slovesnosti pričakujejo tudi predstavnike držav sogostiteljic turnirja, Mehike in Kanade, poroča 24sata.hr.