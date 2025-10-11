  • Delo d.o.o.
    STEGNOV KLOBUK

    Ganljiv poklon: Velika planina ohranila spomin na godca in bajtarja Janeza Vrenjaka

    Stegnov klobuk je poklon stoletni dediščini Velike planine. Na spominski tabli je zapisan refren bajtarske himne.
    Bajtarjeva družina FOTO: Osebni arhiv
    Bajtarjeva družina FOTO: Osebni arhiv
    Primož Hieng
     11. 10. 2025 | 06:40
    5:04
    A+A-
    Na Veliki planini so pripravili prav poseben dogodek. V spomin na lani preminulega godca in bajtarja Janeza Vrenjaka - Stegna so odkrili spomenik v obliki njegovega klobuka v naravni velikosti. Namesto sveč so v njegov spomin zbirali sredstva za postavitev spomenika, ki pa ni le poklon Stegnu, temveč vsem bajtarkam in bajtarjem Velike planine, ki že skoraj stoletje sooblikujejo samosvojo kulturno dediščino. Bil je človek, ki je znal povezovati. Bajtarstvo je posebna tradicija, ko pastirji ob koncu pašne sezone predajo ključ bajtarjem, ki tam preživljajo zimo, prirejajo zimske dogodke ter ...

    08:00
    Lifestyle  |  Astro
    ZVEZDNE NOVICE

    Teden v zvezdah: od čustvene teže do ustvarjalnega zagona

    Jutri in v ponedeljek bo Luna v mirnem raku.
    Joy Lotos11. 10. 2025 | 08:00
    07:40
    Novice  |  Slovenija
    SRČNOST IN GLASBA

    Rekordna dobrodelnost: koncert Društva Viljem Julijan zbral največ doslej

    Dobrodelni koncert, ki so ga organizirali sedmič, je bil znova prežet z ganljivimi trenutki.
    11. 10. 2025 | 07:40
    07:30
    Lifestyle  |  Astro
    ASTRO

    Dva astrološka znaka bosta plavala v denarju: čaka ju bogastvo, o kakršnem nista niti sanjala

    Zvezde so odločile.
    11. 10. 2025 | 07:30
    07:10
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    PRVI PREJEL KRISTALNO PLAKETO

    Izjemni dijak Aljaž Erman med znanostjo, športom in šahom: »Delaj, kar te zanima, in lahko veliko dosežeš«

    V študentske klopi je sedel izjemni in nadarjeni Aljaž Erman iz Križ pri Tržiču. Zlati maturant je zmagoval na številnih tekmovanjih, trenira tudi nogomet.
    Tina Horvat11. 10. 2025 | 07:10
    06:57
    Lifestyle  |  Polet
    VREDNO JE POSKUSITI

    Pri 64 letih teče 40 kilometrov na teden in dviguje uteži – razkriva skrivnosti aktivnega staranja

    Njeno pravilo: manj je več. Če med tekom začuti utrujenost, se obrne in gre domov.
    Miroslav Cvjetičanin11. 10. 2025 | 06:57
    06:45
    Lifestyle  |  Izlet
    ONA POTUJE

    Od jelenčkov do kostanjev: jesenki izleti po Sloveniji

    Z jesenjo se sezona izletov in potovanj ne konča. Nasprotno, znosnejše temperature zlasti ob lepih sončnih dneh kar kličejo na pohajkovanja, k spoznavanju novih kotičkov ali k vračanju v znane.
    11. 10. 2025 | 06:45

    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Zrak

    Slovenija na dnu Evrope po čistem zraku; kje delamo napake?

    V Sloveniji ugotavljamo, da imamo kljub dejstvu, da je več kot polovica države porasla z gozdovi, precej onesnažen zrak.
    Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:04
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    JESENSKE POČITNICE

    Počutite se deset let mlajši! 5 načinov, kako vam lahko termalni oddih spremeni telo in um

    Če se ne počutite dobro v svoji koži in se vam zdi, da ste ujeti v dolgočasno rutino, je čas, da v svoje življenje vnesete spremembe, ki bodo povečale vašo vitalnost in energijo ter vzdrževale notranji žar, ki se vidi tudi navzven – v privlačnejši podobi, karizmi in v vsakodnevnem izžarevanju veselja do življenja.
    Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 09:17
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Gradnja

    Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: gradbeno lepilo, ki preživi vse

    V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
    Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    MARIBOR

    Štajerska uvaja zanimivo novost

    Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
    9. 10. 2025 | 09:37
