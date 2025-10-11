Ganljiv poklon: Velika planina ohranila spomin na godca in bajtarja Janeza Vrenjaka

STEGNOV KLOBUK

Stegnov klobuk je poklon stoletni dediščini Velike planine. Na spominski tabli je zapisan refren bajtarske himne.

Na Veliki planini so pripravili prav poseben dogodek. V spomin na lani preminulega godca in bajtarja Janeza Vrenjaka - Stegna so odkrili spomenik v obliki njegovega klobuka v naravni velikosti. Namesto sveč so v njegov spomin zbirali sredstva za postavitev spomenika, ki pa ni le poklon Stegnu, temveč vsem bajtarkam in bajtarjem Velike planine, ki že skoraj stoletje sooblikujejo samosvojo kulturno dediščino. Bil je človek, ki je znal povezovati. Bajtarstvo je posebna tradicija, ko pastirji ob koncu pašne sezone predajo ključ bajtarjem, ki tam preživljajo zimo, prirejajo zimske dogodke ter ...