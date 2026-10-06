Glasbočasnice odpirajo sezono v SiTi Teatru BTC

V SiTi Teatru BTC bodo 10. oktobra novo sezono odprli z gledališkim koncertom Glasbočasnice, igrivo predstavo, v kateri se glasba prepleta z gledališčem, domišljijo in nenavadnim iskanjem nečesa, brez česar se koncert preprosto ne more začeti. Ko Andreja in njeni prijatelji glasbeniki ugotovijo, da nekaj manjka, se odpravijo na nenavadno potovanje. Iščejo po gozdu, med sovami, mačkami, vranami in vevericami, povprašajo palčke, skočijo na vlak, obiščejo mesto, kmetijo, gore in morje, na koncu pa se znajdejo še v mali kuhinji.

Bolj ko iščejo, manj jasno je, kaj pravzaprav pogrešajo. Je to nekdo, ki se je izgubil? Morda prijateljica iz otroštva? Ali pa je tisto, kar iščejo, ves čas nekje blizu, v pesmi, igri, domišljiji in med ljudmi, ki skupaj sodelujejo pri iskanju?

Glasbočasnice so gledališki koncert, v katerem oder postane prostor za potovanje, igro in domišljijo. Glasbeniki se lahko v trenutku prelevijo v sove, mačke, palčke, vlak ali karkoli drugega, kar se pojavi na njihovi poti. Oder se med iskanjem polni z zvoki, ritmi, pesmimi in zmešnjavo, dokler se ne pokaže, da tisto, kar iščejo, morda ni nikjer in je hkrati povsod.

»Predstava je odrska izpeljanka mojega novega glasbenega projekta Glasbočasnice, s katerim obeležujem 25. obletnico svojega ustvarjanja. Po izidu istoimenske glasbeno-didaktične knjige zgodba zdaj živi še kot gledališki koncert v režiji Luke Marcena,« pravi Andreja Zupančič.

Predstavo je režiral Luka Marcen, ki je podpisal tudi scenarij in gledališko zgodbo. Idejna zasnova in glasbeni projekt sta delo Andreje Zupančič, za kostumografijo je poskrbela Ana Janc, ilustracije je ustvarila Erika Omerzel Vujič, zvok pa oblikoval Robert Zupančič.

Na odru bodo nastopili Andreja Zupančič z vokalom in igro, Miro Novak na akustični kitari, Gregor Cvetko na bas kitari ter Blaž Celarec na bobnih in tolkalih.

In ko končno najdejo, kar iščejo, se lahko koncert zares začne.