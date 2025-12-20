  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    AVTO LETA

    Glasujte in sodelujte pri izboru avta leta

    Finalisti so audi A5, dacia bigster, hyundai inster, kia EV3 in renault 5; potegujte se za privlačne nagrade
    Letošnji izbor za slovenski avto leta je že 34. po vrsti. FOTO: Uroš Modlic
    Letošnji izbor za slovenski avto leta je že 34. po vrsti. FOTO: Uroš Modlic
    G. B.
     20. 12. 2025 | 07:29
    2:49
    A+A-

    Tako kot že vrsto let novinarji različnih medijev izbiramo avto leta, tekmovanje za slovenski avto leta poteka že 34. po vrsti. Tudi letos smo med modeli, ki smo jih zbrali na poligonu varne vožnje AMZS na Vranskem, tokrat jih je bilo 26, izbrali pet finalistov. To so audi A5, dacia bigster, hyundai inster, kia EV3 in renault 5. Seveda ohranjamo tudi glasovanje bralcev, poslušalcev in gledalcev. Vi glasujete med naštetimi petimi finalisti in jim s tem zagotovite prve točke v končnem seštevku, model, ki bo dobil največ glasov, prejme šest točk, drugi štiri, tretji tri točke, četrti dve in peti eno točko. Na enak način bo sredi januarja glasovalo vsako od uredništev sodelujočih medijev. Avtomobil, ki bo zbral največ točk, bo postal slovenski avto leta 2026.

    Med finalisti so različni modeli evropskih in južnokorejskih znamk, dva z različnimi izvedbami hibridnega ali klasičnega pogona z motorjem na notranje zgorevanje, trije pa so povsem električni – v finalu avtomobilov s tem pogonom še nikoli ni bilo toliko. Med peterico so majhni in večji modeli, v smislu karoserijskih oblik pa je zasedba tudi dokaj pestra, poleg zadnja leta prevladujočih športnih terencev so tu še klasične (kombi)limuzine oziroma v kakem primeru njihova karavanska izvedba.Tokrat objavljamo tretjo glasovnico, ob prihodnjih sobotah bomo še dve. Izpolnjeno pošljite na naslov Delo mediji, d. o. o., Likozarjeva 1, 1000 Ljubljana. Veljajo samo originalne glasovnice, izrezane iz tiskane izdaje. Upoštevali bomo vse, ki bodo v uredništvo prispele do vključno 8. januarja 2026. Glasujete lahko tudi po spletu, na Delovi spletni strani v zavihku Avtomobilno. Pri spletnih glasovnicah je glasovanje omejeno na enkrat na teden z istega naslova elektronske pošte.

    Glasovnica Foto Slovenski Avto Leta
    Glasovnica Foto Slovenski Avto Leta

    V izboru Slovenski avto leta 2026 sodelujemo različni slovenski mediji: Delo in Slovenske novice, Avtomobilizem.com, Avtomanija.com s časopisno hišo Večer, Atmosferci, Dnevnik in Nedeljski dnevnik, Motorevija AMZS, Avto magazin, RTV Slovenija z radiem Val 202 in TV-oddajo Avtomobilnost ter Siol.net. Vsi, ki boste s svojim glasom za slovenski avto leta 2026 sodelovali v glasovanju, boste prišli v boben za žrebanje treh lepih nagrad. Žrebanje bo v okviru finalne prireditve za izbor slovenskega avta leta 2026, ki bo sredi januarja.

    Več iz teme

    avto letaizborglasovanjeslovenski avto letaSlovenijamedijiavtomobilizemAvtomobiliglasovnice
    ZADNJE NOVICE
    07:29
    Razno
    AVTO LETA

    Glasujte in sodelujte pri izboru avta leta

    Finalisti so audi A5, dacia bigster, hyundai inster, kia EV3 in renault 5; potegujte se za privlačne nagrade
    20. 12. 2025 | 07:29
    07:15
    Novice  |  Slovenija
    TOŽI DRŽAVO

    Kmetovalec toži državo: kmet Rudi bi zaslišal poslanko in predsednico

    Novembra 2023 Možganovim nezakonito odvzeli živino. Poravnava ni uspela, zato zdaj kmetovalec toži državo.
    Drago Perko20. 12. 2025 | 07:15
    07:00
    Novice  |  Kronika  |  Doma
    MATI IZPOSTAVLJA SUMLJIVE OKOLIŠČINE SINOVE SMRTI

    Neobičajen zaplet: patolog pozabil, da se je s primerom že srečal?

    Patolog Rajko Kavalar, ki je ocenjeval kolegico, naj bi že pred leti v njenem delu našel napake.
    Jure Predanič20. 12. 2025 | 07:00
    06:30
    Bulvar  |  Domači trači
    KRALJICA LJUDSKIH SRC

    Desetletje brez kraljice ljudskih src Simone Weiss

    Simona Weiss je umrla 19. decembra 2015, stara komaj 52 let. Pevka je neizbrisno zaznamovala slovensko glasbeno sceno.
    Lovro Kastelic20. 12. 2025 | 06:30
    06:29
    Lifestyle  |  Polet
    POZOR, POGLEJTE NA ...

    Tihi ubijalec razkriva svoje sledi na nogah! Ta sprememba na nogah lahko pomeni nevarno visok holesterol

    Znaki povišanega holesterola se lahko pojavijo tudi zunaj žilnega sistema.
    Miroslav Cvjetičanin20. 12. 2025 | 06:29
    06:00
    Bulvar  |  Tuji trači
    KORENINE

    Družinska drama hollywoodske igralke: dedek na Golem otoku, oče v zaporu

    Milla Jovovich je večkrat govorila o svojem zanimivem poreklu.
    20. 12. 2025 | 06:00

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Fizioterapija

    Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

    Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
    Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 09:16
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    SOBNE RASTLINE

    Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

    Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
    15. 12. 2025 | 09:25
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Prazniki

    Pošta Slovenije v decembru ne dela več po starem

    Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
    Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 09:19
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    NAKUPOVANJE

    Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

    Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
    17. 12. 2025 | 09:17
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Fizioterapija

    Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

    Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
    Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 09:16
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    SOBNE RASTLINE

    Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

    Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
    15. 12. 2025 | 09:25
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Prazniki

    Pošta Slovenije v decembru ne dela več po starem

    Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
    Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 09:19
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    NAKUPOVANJE

    Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

    Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
    17. 12. 2025 | 09:17
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Umetnost

    Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

    ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
    Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 10:50
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Izlet
    BOŽIČKOV VLAK

    Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

    Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
    17. 12. 2025 | 09:12
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Raziskava

    Trend je jasen: to je prva stvar, ki jo opazimo

    Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
    Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 10:05
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZASTARELO

    Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

    Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
    Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Polet
    IZJEMNO

    Družinski praznični brunch: toplo, domače, brez kuhanja

    Vsak december radi poskrbimo za vsaj eno nepozabno zabavo, najpogumnejši pa tudi za slavnostno silvestrovanje.
    17. 12. 2025 | 11:24
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ISO STANDARD

    Prehodno obdobje bo odločilno, zato se na spremembe pripravite pravočasno

    Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
    15. 12. 2025 | 09:23
    Lifestyle  |  Praznično
    PRAZNIČNO

    Veliki praznični nagradni kviz 2025

    Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
    1. 12. 2025 | 07:40
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Mladi upi

    Kdo so letošnji finalisti

    Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
    Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 06:00
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    ZAOBLJUBA

    Kako je to mogoče? Zobni vsadki po meri!

    Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
    Promo Slovenske novice18. 12. 2025 | 08:18
    Promo
    Lifestyle  |  Praznično
    PRAZNIČNO

    Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

    Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
    Promo Slovenske novice19. 12. 2025 | 08:50
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Skoraj trikrat večja nihanja cen: kako se temu upreti? (video)

    Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
    17. 12. 2025 | 09:45
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    HEMOROIDI

    Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

    Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
    18. 12. 2025 | 10:46
    Photo
    Novice  |  Slovenija
    DIGITALIZACIJA

    Ali Evropa vstopa v novo fazo obrambnega razvoja

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    8. 12. 2025 | 15:18
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    PRAZNIČNE SLADICE

    Preprosto in slastno: klasika na malce drugačen način

    Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
    15. 12. 2025 | 14:50
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    Okrasni vrt

    Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

    Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
    Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    PREZRAČEVANJE

    Najbolj samoumevna stvar, ki je v mnogih domovih še vedno ni

    Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij. Okna ostajajo bolj ali manj zaprta, ker »ne bomo ohlajali stanovanja«, v kopalnici se po prhanju zadržuje para, na hladnejših delih sten in okenskih okvirjih se začne nabirati kondenz, zrak pa postane težak.
    15. 12. 2025 | 09:18
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    OGREVANJE

    Več toplote z bistveno manjšo porabo energije

    Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
    18. 12. 2025 | 14:45
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    Zavarovanje

    V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

    Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
    Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Stil
    LEGENDA

    Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

    Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
    Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

    V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
    19. 12. 2025 | 14:09
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki