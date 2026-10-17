Grozljivka pri Lendavi: delavce zasužnjili, hrano so dobivali le ponoči, sonca niso videli

CELO SOSEDJE NISO VEDELI

Finančna uprava je odkrila doslej največjo nezakonito proizvodnjo cigaret v Sloveniji.

Po neuradnih podatkih je vrednost najdenih ponarejenih cigaret okoli 30 milijonov evrov, tako da bi lahko šlo za enega večjih tovrstnih zasegov na območju Evropske unije (EU) v zadnjem času. Temu pritrjuje tudi slovenska policija: »V preiskavi finančne uprave na območju severovzhodne Slovenije je bila 13. oktobra odkrita popolnoma opremljena nezakonita proizvodnja ponarejenih cigaret, ki je največja v Sloveniji doslej.« Ni še znano, ali so kolovodje združbe Slovenci ali tujci. Včeraj je bilo na prizorišču najdbe kot v kriminalnem filmu. Oboroženi policisti v službenih vozilih, kriminalistični ...