Grozljivka pri Lendavi: delavce zasužnjili, hrano so dobivali le ponoči, sonca niso videli

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    Finančna uprava je odkrila doslej največjo nezakonito proizvodnjo cigaret v Sloveniji.
    V torek je tovornjak med prevozom ponarejenih cigaret po naključju ustavila patrulja Finančnega urada Murska Sobota. Foto: Andrej Bedek
    V torek je tovornjak med prevozom ponarejenih cigaret po naključju ustavila patrulja Finančnega urada Murska Sobota. Foto: Andrej Bedek
    Andrej Bedek
     17. 10. 2026 | 05:00
    6:06
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    Po neuradnih podatkih je vrednost najdenih ponarejenih cigaret okoli 30 milijonov evrov, tako da bi lahko šlo za enega večjih tovrstnih zasegov na območju Evropske unije (EU) v zadnjem času. Temu pritrjuje tudi slovenska policija: »V preiskavi finančne uprave na območju severovzhodne Slovenije je bila 13. oktobra odkrita popolnoma opremljena nezakonita proizvodnja ponarejenih cigaret, ki je največja v Sloveniji doslej.« Ni še znano, ali so kolovodje združbe Slovenci ali tujci. Včeraj je bilo na prizorišču najdbe kot v kriminalnem filmu. Oboroženi policisti v službenih vozilih, kriminalistični ...
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    Russellu Brandtu na sojenju v Londonu očitajo tudi tri posilstva.
    17. 10. 2026 | 06:50
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    Šport  |  Odmevi
    LJUBLJANSKI MARATON

    Zgodovina ljubljanskega maratona: le enkrat jo je Ljubljani zagodla višja sila

    Letošnji maraton bo jubilejni 30. Jubilej bi slavili že lani, če ga oktobra 2020 ne bi odpihnil zlovešči koronavirus.
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    James Bond v povsem drugačni vlogi: Daniel Craig se loteva nečesa novega

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    17. 10. 2026 | 06:00

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

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    Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
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    UVRŠČENI V 1 ODSTOTEK

    Zakaj je Gorenje spet poželo priznanje?

    Podjetje Gorenje gospodinjski aparati, ki je del skupine Hisense Europe, je že drugo leto zapored prejelo najvišje platinasto priznanje EcoVadis.
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    PREGLED

    Na Simonovi napotnici je pisalo »hitro«. Kako hitro je v resnici čakali?

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    Lifestyle  |  Svetovalnica
    KAPLJICE

    Le štiri kapljice: kaj se skriva v tej posebni mešanici?

    September otrokom ne prinese le novih zvezkov, urnikov in učilnic. Z njim pride tudi cela vrsta trenutkov, ki jih doživijo prvič.
    14. 10. 2026 | 10:55
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    IZBRANO ZA VAS
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    Razno
    NAKUPI

    Septembrski popis pokazal 548 evrov cenovne razlike

    Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
    Promo Slovenske novice13. 10. 2026 | 14:19
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    Novice  |  Slovenija
    UVRŠČENI V 1 ODSTOTEK

    Zakaj je Gorenje spet poželo priznanje?

    Podjetje Gorenje gospodinjski aparati, ki je del skupine Hisense Europe, je že drugo leto zapored prejelo najvišje platinasto priznanje EcoVadis.
    Promo Slovenske novice15. 10. 2026 | 11:05
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    PREGLED

    Na Simonovi napotnici je pisalo »hitro«. Kako hitro je v resnici čakali?

    Čakalne dobe za nekatere specialistične preglede se merijo v mesecih ali letih. Poglejte, kakšne možnosti imate, ko želite do diagnoze in zdravljenja prej.
    12. 10. 2026 | 14:41
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    Lifestyle  |  Svetovalnica
    KAPLJICE

    Le štiri kapljice: kaj se skriva v tej posebni mešanici?

    September otrokom ne prinese le novih zvezkov, urnikov in učilnic. Z njim pride tudi cela vrsta trenutkov, ki jih doživijo prvič.
    14. 10. 2026 | 10:55
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    OKUSNO

    Skrivnost popolnega zrezka ni v mesu. Kaj delate narobe?

    Posoda, v kateri pripravljamo hrano, ima izjemno veliko vlogo pri tem, kako uspešni smo lahko pri kuharskih podvigih, pomembna pa je tudi prezentacija.
    Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 10:02
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    Lifestyle  |  Izlet
    AVTOMOBILIZEM

    Konec strahu pred prazno baterijo? Mercedes obljublja do 762 kilometrov

    Mercedes-Benz razreda C že več kot 40 let združuje eleganco, udobje in vozno dinamiko. Zdaj prvič v zgodovini prihaja tudi kot povsem električni avtomobil.
    Promo Delo13. 10. 2026 | 08:56
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    Novice  |  Slovenija
    ENERGETIKA

    Poplave, požari, draginja: kdo bo plačal račun?

    Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
    8. 10. 2026 | 09:18
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NASVET

    Ko se kar naenkrat znajdete v temi ...

    Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
    Promo Slovenske novice13. 10. 2026 | 11:54
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    VARNOST

    To je večja grožnja, kot si predstavljate

    Podatki so lahko varno shranjeni, podjetje pa kljub temu nima popolnega pregleda nad tem, kdo ima najvišje dostope, kaj z njimi počne in komu jih odobri.
    Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 12:44
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    AVTOMOBILIZEM

    Kupujete nov avto? Morda je med temi Hyundaji tudi pravi za vas!

    Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
    15. 10. 2026 | 13:14
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KULTURNO IN ZABAVNO

    Preverite, kdo prihaja v prestolnico!

    Ljubljana bo februarja živela v znamenju vrhunske simfonične in komorne glasbe. Med 10. in 15. februarjem 2027 bo Zimski festival zaznamoval svojo 10. izvedbo.
    Promo Slovenske novice16. 10. 2026 | 08:53
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    Lifestyle  |  Svetovalnica
    SODOBNA LOGISTIKA

    Mislite, da ste prihranili? Račun lahko pride pozneje

    Izbira viličarja lahko pomembno vpliva na produktivnost in varnost logističnih procesov. Nosilnost in cena sta pri tem pomembna dejavnika, vendar ne edina.
    Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 10:42
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    PRESENETLJIVO

    50 evrov na mesec: izračun, ki vas bo presenetil

    Bi radi začeli investirati? Tudi 30 ali 50 evrov na mesec je lahko začetek. Pri dolgoročnem vlaganju sta pomembna predvsem čas in vztrajnost.
    15. 10. 2026 | 09:42
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    Novice  |  Slovenija
    KAKOVOST

    V slovenskem laboratoriju namenoma zanetili požar

    Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
    8. 10. 2026 | 13:18
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    Lifestyle  |  Izlet
    VOŽNJA

    Trije pogoni v novi preobleki

    Bi vam bolj ustrezal kompakten avtomobil za mestne poti ali nekoliko večji SUV za vsakdan in družinske izlete? Peugeota 208 in 2008 imata zdaj še več značaja.
    9. 10. 2026 | 09:21
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    UŽITEK

    Odličen okus in precej nenavadne sestavine

    VEGSI prinaša fermentirane rastlinske izdelke na osnovi boba in namaze na osnovi sončničnih beljakovin, certificirane z mednarodno priznano oznako V-Label.
    Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 11:26
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DOBROVITA

    Slovensko podjetje, od katerega bi se lahko učili tudi veliki

    Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi. Toda zgodba Dobrovite odpira še precej širše vprašanje: ali smo organizacijo dela desetletja prilagajali podjetjem, ko bi jo morali veliko bolj prilagajati človeku?
    12. 10. 2026 | 13:00
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    HRANA

    Recept za konec tedna: mousse iz prezrelih banan

    Se tudi vam kdaj zgodi, da v kuhinji najdete prezrelo banano, nekaj rezin kruha ali osamljeno bučko, za katero ne veste, kaj bi z njo?
    Promo Slovenske novice16. 10. 2026 | 09:10
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    Lifestyle  |  Svetovalnica
    ZDRAVJE

    5 prehranskih navad za aktiven vsakdan

    Pametna skrb za telo se ne začne pri čudežnem živilu, temveč pri majhnih prehranskih odločitvah, ki jih ponavljamo vsak dan.
    Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 09:25
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    ŠTUDIJA

    Vsak dan so uživali isto snov. Po šestih tednih so opazili razliko

    Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
    13. 10. 2026 | 08:43
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    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Vedno daljša vrsta čakajočih

    Elektriko potrebujemo za vse več stvari, nove elektrarne in veliki porabniki pa nastajajo hitreje, kot se lahko prilagajajo omrežja.
    Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 09:35
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    Lifestyle  |  Svetovalnica
    IZBIRČNOST

    Zakaj se otroci upirajo hrani

    Morda je še včeraj z veseljem jedel neko jed, danes pa nad njo viha nos. Ni nujno, da je zato izbirčen, zavračanje hrane je lahko čisto normalen del odraščanja.
    8. 10. 2026 | 08:48
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    Novice  |  Slovenija
    SKUPNOST ZA PODJETNICE

    Ženske, ki si med seboj pomagajo

    Dobra mreža ni zbirka vizitk, ampak skupnost ljudi, ki se poznajo dovolj dobro, da si z zaupanjem odpirajo vrata do novih poslov.
    Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 13:09
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    ZAŠČITA

    Ste res tako varni, kot mislite?

    Nevarnost ustavimo že pred vhodom, pomembno pa je tudi, kaj se dogaja na sami napravi.
    16. 10. 2026 | 12:55
    Novice  |  Slovenija
    Sovoznik

    Prvakinja ljubljanske drame: »Takšna dejanja bi danes morali prijaviti«

    Podkast sovoznik: Pogovor s prvakinjo ljubljanske Drame v podkastu Sovoznik povezuje ustvarjalno svobodo, odnose v zaodrju in skrb za starejše.
    Gregor Knafelc8. 10. 2026 | 16:18
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    Novice  |  Slovenija
    NOVE PNEVMATIKE

    Vaša vsakodnevna vožnja je lahko vredna 300 evrov

    Pred zimo je pravi čas, da preverite pnevmatike, vozne navade in svojo pripravljenost na zahtevnejše razmere.
    12. 10. 2026 | 08:46
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    Lifestyle  |  Izlet
    TERME

    Skrivnost pri sosedih, ki buri domišljijo že 2000 let

    Kaj če bi bil največji luksuz na počitnicah preprosto – čas? Čas za sprostitev, za dobro hrano, za naravo in predvsem za trenutke, ko ni treba nikamor hiteti.
    13. 10. 2026 | 08:53
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    Lifestyle  |  Svetovalnica
    MENOPAVZA

    Kako se pripraviti na neizogibno?

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    Promo Slovenske novice15. 10. 2026 | 09:48
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    Novice  |  Slovenija
    BOGATE NAGRADE ZA NAJBOLJŠE

    Od gob do umetne inteligence: podjetja, ki iz trajnosti ustvarjajo odličen posel

    Zavarovalnica Generali je razglasila zmagovalce natečaja SME EnterPRIZE 2026 – za najboljše trajnostne prakse mikro ter malih in srednje velikih podjetij.
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    Razno
    INTERVJU

    Pri 21 letih je sprejel odločitev, ki mu je spremenila življenje (video)

    Kot dijak je prišel na prakso, danes pa je del ekipe, ki skrbi, da sodobna proizvodnja teče brez zastojev.
    Promo Delo16. 10. 2026 | 12:48
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    Novice  |  Slovenija
    KARIERA

    Včasih študent za blagajno, danes CEO

    Mark Kralj je svojo pot pri podjetju Mimovrste začel kot študent za blagajno, danes pa vodi spletnega trgovca v Sloveniji in na Hrvaškem.
    Promo Slovenske novice12. 10. 2026 | 15:36
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