Grožnja s smrtjo zaradi slovenščine

Zavzemanje za slovenski jezik na avstrijskem Koroškem očitno še vedno lahko sproži skrajno sovražne odzive. To je na lastni koži občutil tudi Manfred Herrnhofer, predsednik Deželnega sodišča v Celovcu, ki je v intervjuju za slovenski tednik Novice razkril, da je zaradi svojih prizadevanj za dvojezično sodstvo prejemal celo smrtne grožnje.

Šestdesetletni sodnik, ki celovško deželno sodišče vodi od septembra 2025, je pojasnil, da so ga nasprotniki obtoževali slovenizacije pravosodja, sam pa pravi, da je spodbujanje dvojezičnosti ena njegovih pomembnih nalog. Prav zaradi tega pa je postal tarča groženj, ki so po njegovih besedah prihajale z desne strani političnega prostora. »Zaradi te drže sem z desne strani prejel smrtne grožnje,« je povedal. Toda grožnje ga niso odvrnile od njegovih ciljev.

Pravica do uporabe slovenščine na sodiščih se bo razširila z dosedanjih 11 na 27 občin.

Njegova prizadevanja so povezana s pomembnimi spremembami, ki bodo v avstrijskem pravosodju začele veljati 1. januarja 2027. Pravica do uporabe slovenščine na sodiščih se bo razširila z dosedanjih 11 na 27 občin. V Celovcu in Velikovcu bodo vzpostavili dvojezična kompetenčna centra, kjer bodo slovensko govorečim prebivalcem na voljo informacije o sodnih postopkih, pravnih zadevah in vlaganju tožb. Herrnhofer si prizadeva tudi, da bi slovenščina postala bolj vidna. Že leta 2015 je na deželnem sodišču organiziral prvi tečaj slovenščine, da bi med zaposlenimi spodbudil poznavanje jezika slovenske narodne skupnosti. Slovenščine se uči tudi sam, novembra namerava znova obiskovati tečaj.

Trenutno imajo težave s pomanjkanjem sodnikov, ki obvladajo oba jezika, zato iščejo dva nova sodnika, pri čemer je znanje slovenščine zaželeno, ne pa obvezno. Če bosta kandidata enako strokovno usposobljena, bo imel prednost tisti, ki govori slovensko.