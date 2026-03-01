Ideja za izlet: povabilo na zmenek z muzejem (FOTO)

Po poldrugem letu celovite prenove so v devetem pariškem okrožju znova odprli enega najslikovitejših mestnih muzejev, Muzej romantičnega življenja. Stoji v osrčju četrti Nouvelle Athènes, ki se vzpenja proti Montmartru in slovi po neoklasicističnih stavbah iz 19. stoletja. Že takrat modna in še danes elegantna soseska je privabila številne ustvarjalce romantike in impresionizma: slikarja Théodora Géricaulta, avtorja Splava Meduze, Eugèna Delacroixa, simbolista Gustava Moreaua, skladatelja Frédérica Chopina, pisateljico George Sand in nizozemsko-francoskega slikarja Aryja Schefferja, čigar domovanje je danes muzej.

Hišo z vrtom je Scheffer najel leta 1820 in ji dodal dva ateljeja; enega kot sprejemnico, v drugem je ustvarjal. Ob petkih je gostil umetnike, intelektualce in politike. Njegovo delo zaznamujejo literarni motivi Danteja, Goetheja, Byrona in Walterja Scotta ter portreti. Potomci so hišo leta 1956 prodali državi, leta 1981 je postala muzej, od leta 1987 nosi današnje ime. Prenova, zaradi katere je bil zaprt od septembra 2024, je prinesla energetsko nadgradnjo, boljšo dostopnost in vrnitev izvirne podobe v bež in rjavi barvi. Za projekt, vreden 3,8 milijona evrov in podprt z donacijami, so poskrbeli v birojih Basalt Architecture in Àkiko Designers.

Hiša je bila zgrajena leta 1830.

3,8 milijonaevrov so odšteli za prenovo.

Ob stalni zbirki do konca avgusta še začasna razstava

Na novo so zastavili tudi razporeditev prostorov; pritličje je posvečeno Schefferju in njegovemu krogu, ena soba George Sand z njenimi osebnimi predmeti. Prvo nadstropje se z vključevanjem čutil dotika tem romantike – narave, občutij, literature in fantastike. Postavitev ponuja vpogled v umetnikovo življenje ter v kulturni utrip časa in romantiko kot gibanje.

Ob stalni zbirki je do konca avgusta na ogled še začasna razstava predimpresionista Paula Hueta, blizu Schefferju. Navdihovala sta ga Constable in Turner, francoski pejsažisti, kot je Camille Corot, pa so se navdihovali pri njem; v ospredju je motiv neba. Muzej, ki hrani več kot 2000 del, ostaja bukolična oaza za »zadihati«. Leta 2023 so našteli več kot 230.000 obiskovalcev, približno polovico mlajših od 45 let in tretjino tujcev.