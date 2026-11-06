Ideja za izlet: samotni vrh v Karavankah (FOTO)

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    V slovenskih gorah je v zadnjih desetletjih vedno več obiskovalcev, tokrat smo obiskali manj znani Kamnati vrh.
    Na vrhu FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec

    Na vrhu FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec

    Špikova skupina

    Špikova skupina

    Planina Rekaršica

    Planina Rekaršica

    Pogled na Podkoren s Poncami v ozadju

    Pogled na Podkoren s Poncami v ozadju

    Skozi polja ruševja nas vodi pot.

    Skozi polja ruševja nas vodi pot.

    Na vrhu FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec
    Špikova skupina
    Planina Rekaršica
    Pogled na Podkoren s Poncami v ozadju
    Skozi polja ruševja nas vodi pot.
    Janez Mihovec
     6. 11. 2026 | 17:15
    2:37
    A+A-

    V slovenskih gorah v zadnjih desetletjih narašča število obiskovalcev. Na najbolj znanih krajih je ljudi preprosto preveč in dobesedno hodijo drug po drugem. Na srečo pa še vedno lahko najdemo kraje, kjer ni tako.

    Kamnati vrh je eden takih. Zapeljemo se do vasice Podkoren nad Kranjsko Goro in se nato skozi staro jedro vasi podamo na vrh. Markirana pot nas najprej vodi ob potoku, potem pa zavije nekoliko na levo čez travnike in planine. S poti se odpirajo lepi razgledi na Gornjesavsko dolino, Špikovo skupino in vrhove nad Planico.

    Špikova skupina
    Špikova skupina

    1650 metrov je visok vrh.

    Po uri vzpona smo na mejnem prehodu Korensko sedlo. Stopimo na avstrijsko stran in po nekaj minutah nas markirana pot usmeri na desno. Gozdna pot se v serpentinah vije po pobočjih in po dodatni uri in pol hoje se slepo konča. Zavijemo naravnost v hrib in že pridemo na vršni greben. Ta je hkrati državna meja in nas vodi proti vzhodu. Pot po mejni črti se v nadaljevanju nekoliko spusti in nas popelje mimo jezerca, ki je tudi šotno barje. Še nekaj minut naprej, in pred nami se odpre razgled na planino Rekaršico. Na njej stojijo ruševine nekdanje planšarije, manjša planinska koča in versko znamenje.

    Planina Rekaršica
    Planina Rekaršica

    Kamnati vrh z višino 1650 metrov je zdaj že na dosegu roke. S planine po avstrijski strani vodi gozdna cesta, ki ji sledimo nekaj minut. Na križišču več poti zavijemo ostro levo in po nekaj minutah smo na vrhu. Iz Podkorena do njega potrebujemo tri ure in pol hoje po gozdovih, planinah in travnikih. V nasprotju s številnimi drugimi vrhovi je na Kamnatem vrhu precej velika kopasta čistina, obdana z gozdom, s katere pa ni posebnega razgleda. Lahko pa pot nadaljujemo proti vzhodu in s še ene čistine se odpre lep razgled na Špikovo skupino na drugi strani doline.

    Pogled na Podkoren s Poncami v ozadju
    Pogled na Podkoren s Poncami v ozadju

    S samotnega vrha, kjer iz vpisne knjižice izhaja, da ni kaj dosti obiska, se moramo še vrniti v dolino. Po poljanah rušja se lahko vrnemo na Korensko sedlo po poti pristopa. Lahko pa se odpravimo čez še en malo znani vrh po imenu Jerebikovec, kjer nas na mejni prehod popelje lovska pot.

    Vzpon na Kamnati vrh je potep po samotnih grebenih Karavank, kjer si lahko oddahnemo od vrveža globoko spodaj v dolini.

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