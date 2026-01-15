  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    DAVKI

    Imate občutek, da vam država vzame polovico plače? Bošjančič razložil, ljudje pa mu niso ostali dolžni

    Se vam zdi, da država pobere polovico vaše plače? Minister za finance Klemen Boštjančič trdi, da to ni res.
    Euro denar. Ljubljana, 19. januar 2018 [euro,korupcija,Ljubljana,denar,motivi] FOTO: Leon Vidic/delo
    Euro denar. Ljubljana, 19. januar 2018 [euro,korupcija,Ljubljana,denar,motivi] FOTO: Leon Vidic/delo
    N. Č.
     15. 1. 2026 | 09:36
     15. 1. 2026 | 09:36
    5:26
    A+A-

    Če se vam včasih zazdi, da vam od plače ostane »kost in koža«, niste edini. Minister za finance Klemen Boštjančič je v videu skušal razbliniti občutek, da država »kar tako« pobere polovico. A pod objavo se je hitro odprla stara rana: bruto, neto in tisti famozni 'bruto bruto', ki ga mora še dodatno plačati delodajalec.

    Minister: »Če imate občutek, da vam je pol plače izginilo, to ne drži«

    Boštjančič je v posnetku navedel primer 2000 evrov bruto, pri katerem naj bi zaposleni prejel približno 1300 evrov neto, razliko pa je utemeljil z obveznimi prispevki, ki financirajo javne storitve: zdravstvo, pokojnine, socialno varnost in po novem tudi dolgotrajno oskrbo.

    Povedal je še nekaj, kar marsikdo rad presliši: ta denar ne »izgine«, ampak se prelije v javni sistem, ki naj bi poskrbel, da »nihče ni prepuščen sam sebi«  in da bi bilo brez skupnega financiranja vse bistveno dražje.

    »Če imate občutek, da vam je pol plače izginilo, to ne drži. Pa poglejmo, kam gre ta denar. Recimo, da je vaša plača 2000 evrov bruto. V tem primeru dobite neto nakazilo 1300 evrov. Kam gre razlika. Velik del je za to, da je v Sloveniji zdravnik zastonj, da dobimo pokojnine, da imamo socialno varnost in po novem tudi dolgotrajno oskrbo. Zato je nepošteno trditi, da država kar tako vzame pol plače. Če bi te storitve plačeval vsak zase, bi bilo precej drugače, predvsem pa bistveno dražje. Tako pa v Sloveniji nihče ni prepuščen sam sebi,« je finančni minister dejal v videoposnetku.

    Komentarji: »Pozabili ste na bruto bruto!«

    A v komentarjih je zagrmelo. Ljudje so mu očitali, da je izpustil ključen del zgodbe: strošek delodajalca. Minister je sicer govoril o razliki med bruto in neto plačo (kar zaposleni vidi kot 'odtegljaje'), komentatorji pa so izpostavili še tretjo postavko: prispevke, ki jih na bruto plačo doplača delodajalec.

    Eden od zapisov (v grobem) pravi takole: če je bruto 2000 evrov, je 'bruto bruto' približno 2342 evrov, zaposleni pa dobi okoli 1311 evrov. Torej, so zapisali, država ne pobere malo, ampak konkretno razliko. Drugi so šli še dlje: opozorili so na DDV, RTV-prispevek, trošarine in druge dajatve, zaradi katerih imajo občutek, da jim po vseh obveznostih ostane bore malo.

    Komentarji ...

    • »2000 bruto plače je še cca 350 evrov do bruto bruto, kam pa to gre? Torej pri bruto osnovi 2000 evrov je 2342 evrov bruto bruto podjetja za neto 1311 evrov, treba je prišteti še dodatek za delovno dobo, stimulacijo, malico, prevoz, regres, božičnico, bolniške, Pri 2500 evrov bruto je že bruto bruto 2970 evrov, neto pa 1590. Torej drzava že pobere 1300 evrov.«

    • »Zakaj ste dali primer z 2.000 evrov bruto? Kot vem, je povprečna plača višja. Sice pa primer nekoga, ki ima 5.000 evrov bruto plače. Neto izplačano dobi 2.951 evrov. Delodajalec zanj plača še 16,5 % torej 855 evrov. Se pravi bruto bruto ali strošek delodajalca za tega delavca je 5.855 evrov, medtem ko delavec ven dobi 2.951 evrov. Torej obremenitve so 50-odstotne.«

    • »Pri plači 2.000 € bruto (osnova za prispevke delavca) delavec prejme približno 1.500 € neto, če ne upoštevamo nobenih olajšav. Od bruto plače gre približno 22 % (≈ 440 €) za prispevke delavca, dodatno se od davčne osnove obračuna še dohodnina. Delodajalec pa od iste bruto osnove 2.000 € plača še približno 16 % (≈ 320 €) prispevkov. Skupni strošek zaposlitve je tako približno 2.320 €. Če gledamo celoten strošek delodajalca (2.320 €), gre državi približno 40 %.«

    Nekateri so pod posnetkom zapisali, da kljub plačevanju prispevkov do zdravnika težko pridejo, razen če so samoplačniki ali imajo dodatna zavarovanja.

    • »Seveda vzame in ne samo to. Potem država preko davkov vzame še veliko več. Skupaj 75% prihodka, le 25 % ostane ljudem. A se vam zdi to v redu? Za zdravstvo delavec plača od 2.000 do 4.800 evrov na leto. Zato, da dobi datum pri specialistu čez 3 leta. Samoplačniško pa lahko takoj, pri istem zdravniku. Za denar, ki ga delavec plača v zdravstveno blagajno v RS, bi v Dubaju dobil prvovrstno nadstandardno oskrbo, vključno z zobozdravnikom. Tako da ne vi nam, da je kar koli brezplačno.«

    Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali videoposnetek.

     

    Več iz teme

    Klemen BoštjančičplačeSlovenijabruto
    ZADNJE NOVICE
    11:27
    Novice  |  Svet
    ARKTIČNA VZDRŽLJIVOST

    Evropa na Grenlandijo pošilja vojake; tudi Slovenija?

    Sodelovanje v misliji Arktična vzdržljivost so med drugim napovedale Francija, Nemčija, Švedska in Norveška.
    15. 1. 2026 | 11:27
    11:21
    Novice  |  Svet
    NAJVIŠJI TESTOSTERON PRI 70+

    Minister za zdravje ZDA presenečen: »Ne vem, kako Trump sploh še živi in hodi« (VIDEO)

    Dodal je, da naj bi imel Trump najvišjo raven testosterona, kar jih je kdaj videl pri osebi nad 70 let.
    15. 1. 2026 | 11:21
    11:10
    Bulvar  |  Glasba in film
    FOLKLORNO DRUŠTVO BLED

    Ali bo moj vnuk še pel slovenske pesmi: čustven vrhunec večera Veselo po domače

    Folklorno društvo Bled znova navdušilo z izjemnimi predstavami. Veselo po domače tokrat z več kot 70 nastopajočimi.
    Janez Kuhar15. 1. 2026 | 11:10
    10:57
    Bulvar  |  Tuji trači
    TEŽAVE S PLODNOSTJO

    Vedno glasnejše govorice: ta slavni igralec naj bi bil biološki oče otroka Michaela Jacksona

    Kralj popa ima tri zdaj že odrasle otroke, dva mu je rodila Debbie Rowe, tretjega neznana nadomestna mama.
    15. 1. 2026 | 10:57
    10:15
    Bralci
    STARŠI OPOZARJAJO

    V ljubljanskem parku Tivoli bruhanje, gneča in pijani mladoletniki

    Dijaške zabave ali nevarne pasti? Za komentar smo prosili agencijo za mlade Mondial Travel.
    15. 1. 2026 | 10:15
    10:01
    Novice  |  Svet
    MARCA LANI

    Srbski in ruski obveščevalci zvočne topove testirali na psih?! »To je del Vučićeve kampanje,« pravi odvetnik

    Srbski zakon jasno in odločno prepoveduje vsakršno uporabo živali za »testiranje orožja in vojaške opreme«.
    15. 1. 2026 | 10:01

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    BOLEČINA

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Izobraževanje

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    POSLOVNI NAJEMN

    Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    12. 1. 2026 | 09:00
    Lifestyle  |  Izlet
    LIKE 2026

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    BOLEČINA

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Izobraževanje

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    POSLOVNI NAJEMN

    Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    12. 1. 2026 | 09:00
    Lifestyle  |  Izlet
    LIKE 2026

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    ZIMSKI FESTIVAL

    Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    12. 1. 2026 | 15:46
    Photo
    Novice  |  Slovenija
    DELOV POSLOVNI CENTER

    Pred nami je prelomno leto 2026

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Promo
    Novice  |  Svet
    INOVATIVNO

    Koroška postaja središče razvoja

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KRATKOROČNO FINANCIRANJE

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    15. 1. 2026 | 08:13
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVALNA SEZONA

    Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki