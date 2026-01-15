Imate občutek, da vam država vzame polovico plače? Bošjančič razložil, ljudje pa mu niso ostali dolžni

Če se vam včasih zazdi, da vam od plače ostane »kost in koža«, niste edini. Minister za finance Klemen Boštjančič je v videu skušal razbliniti občutek, da država »kar tako« pobere polovico. A pod objavo se je hitro odprla stara rana: bruto, neto in tisti famozni 'bruto bruto', ki ga mora še dodatno plačati delodajalec.

Minister: »Če imate občutek, da vam je pol plače izginilo, to ne drži«

Boštjančič je v posnetku navedel primer 2000 evrov bruto, pri katerem naj bi zaposleni prejel približno 1300 evrov neto, razliko pa je utemeljil z obveznimi prispevki, ki financirajo javne storitve: zdravstvo, pokojnine, socialno varnost in po novem tudi dolgotrajno oskrbo.

Povedal je še nekaj, kar marsikdo rad presliši: ta denar ne »izgine«, ampak se prelije v javni sistem, ki naj bi poskrbel, da »nihče ni prepuščen sam sebi« in da bi bilo brez skupnega financiranja vse bistveno dražje.

»Če imate občutek, da vam je pol plače izginilo, to ne drži. Pa poglejmo, kam gre ta denar. Recimo, da je vaša plača 2000 evrov bruto. V tem primeru dobite neto nakazilo 1300 evrov. Kam gre razlika. Velik del je za to, da je v Sloveniji zdravnik zastonj, da dobimo pokojnine, da imamo socialno varnost in po novem tudi dolgotrajno oskrbo. Zato je nepošteno trditi, da država kar tako vzame pol plače. Če bi te storitve plačeval vsak zase, bi bilo precej drugače, predvsem pa bistveno dražje. Tako pa v Sloveniji nihče ni prepuščen sam sebi,« je finančni minister dejal v videoposnetku.

Komentarji: »Pozabili ste na bruto bruto!«

A v komentarjih je zagrmelo. Ljudje so mu očitali, da je izpustil ključen del zgodbe: strošek delodajalca. Minister je sicer govoril o razliki med bruto in neto plačo (kar zaposleni vidi kot 'odtegljaje'), komentatorji pa so izpostavili še tretjo postavko: prispevke, ki jih na bruto plačo doplača delodajalec.

Eden od zapisov (v grobem) pravi takole: če je bruto 2000 evrov, je 'bruto bruto' približno 2342 evrov, zaposleni pa dobi okoli 1311 evrov. Torej, so zapisali, država ne pobere malo, ampak konkretno razliko. Drugi so šli še dlje: opozorili so na DDV, RTV-prispevek, trošarine in druge dajatve, zaradi katerih imajo občutek, da jim po vseh obveznostih ostane bore malo.

• »2000 bruto plače je še cca 350 evrov do bruto bruto, kam pa to gre? Torej pri bruto osnovi 2000 evrov je 2342 evrov bruto bruto podjetja za neto 1311 evrov, treba je prišteti še dodatek za delovno dobo, stimulacijo, malico, prevoz, regres, božičnico, bolniške, Pri 2500 evrov bruto je že bruto bruto 2970 evrov, neto pa 1590. Torej drzava že pobere 1300 evrov.«

• »Zakaj ste dali primer z 2.000 evrov bruto? Kot vem, je povprečna plača višja. Sice pa primer nekoga, ki ima 5.000 evrov bruto plače. Neto izplačano dobi 2.951 evrov. Delodajalec zanj plača še 16,5 % torej 855 evrov. Se pravi bruto bruto ali strošek delodajalca za tega delavca je 5.855 evrov, medtem ko delavec ven dobi 2.951 evrov. Torej obremenitve so 50-odstotne.«

• »Pri plači 2.000 € bruto (osnova za prispevke delavca) delavec prejme približno 1.500 € neto, če ne upoštevamo nobenih olajšav. Od bruto plače gre približno 22 % (≈ 440 €) za prispevke delavca, dodatno se od davčne osnove obračuna še dohodnina. Delodajalec pa od iste bruto osnove 2.000 € plača še približno 16 % (≈ 320 €) prispevkov. Skupni strošek zaposlitve je tako približno 2.320 €. Če gledamo celoten strošek delodajalca (2.320 €), gre državi približno 40 %.«

Nekateri so pod posnetkom zapisali, da kljub plačevanju prispevkov do zdravnika težko pridejo, razen če so samoplačniki ali imajo dodatna zavarovanja.

• »Seveda vzame in ne samo to. Potem država preko davkov vzame še veliko več. Skupaj 75% prihodka, le 25 % ostane ljudem. A se vam zdi to v redu? Za zdravstvo delavec plača od 2.000 do 4.800 evrov na leto. Zato, da dobi datum pri specialistu čez 3 leta. Samoplačniško pa lahko takoj, pri istem zdravniku. Za denar, ki ga delavec plača v zdravstveno blagajno v RS, bi v Dubaju dobil prvovrstno nadstandardno oskrbo, vključno z zobozdravnikom. Tako da ne vi nam, da je kar koli brezplačno.«

