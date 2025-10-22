Internetni mrk je milijone odrezal od sveta

V zadnjih letih je mogoče pogosto slišati, kako so računalniki, internet in še posebno družbena omrežja povsem spremenili naša življenja. Brez naštetega si v sodobnem svetu sploh ni mogoče predstavljati normalnega dela, poslovanja podjetij, izobraževanja, trgovine, komunikacij in vsega, kar pride z digitalizacijo življenja, ki smo ji priča v zadnjih dveh ali teh desetletjih. Najbrž si nihče ne zna predstavljati, kako bi bilo, če nenadoma ne bi mogli brskati po internetu, pošiljati elektronske pošte, plačevati računov ali enostavno digitalno klepetati s prijateljem ali prijateljico. Najbrž bi se svet popolnoma ustavil.

In nekaj takšnega se je pred dnevi zgodilo v Afganistanu. Tamkajšnji oblastniki, verski skrajneži talibi, so se kar na lepem odločili, da bodo Afganistan zavili v računalniški mrk, in izključili internetno povezavo v državi in s svetom. Preprečili naj bi »nemoralne dejavnosti prebivalstva«, tako so še pred mesecem dni, ko so v nekaterih severnih provincah ukinili dostop do spleta, razlagali tamkajšnji voditelji talibov. A kot je mogoče razbrati iz redkih poročil, ki prihajajo iz Afganistana, naj bi popolno internetno temo pred dnevi ukazal sam vrhovni talib Hajbatula Abkundzada.

Prisiljeni biti tiho

Računalniški mrk se je v Afganistanu zgodil nepričakovano, oblastniki o tem niso nikogar obvestili, enostavno so se odločili, da ljudje ne potrebujejo več internetnega omrežja, ker naj bi to zastrupljalo njihovo islamsko moralnost. Milijoni Afganistancev tako na lepem niso mogli prek računalnika ali mobilnega telefona stopiti v stik z nikomer. Zaradi tega je med večmilijonsko afganistansko diasporo po svetu nastala manjša panika, saj niso vedeli, kaj se dogaja v domovini. Večina je iz Afganistana zbežala zaradi vojn, spopadov in nazadnje vnovičnega prihoda talibov na oblast, ki skušajo uvesti posebno skrajno različico islamskega šeriatskega prava z okrepljenimi napadi na človekove pravice in svoboščine posameznikov, zlasti žensk.

Država je v tako slabem gospodarskem stanju, da bi ga takšni eksperimenti lahko pogreznili povsem na dno. FOTO: Wakil Kohsar/AFP

V hipu se je torej v Afganistanu ustavilo skoraj vse, banke niso več izvajale plačilnega prometa, zaustavil se je notranji in mednarodni letalski promet, podjetja so prenehala poslovati, hude težave so imele številne humanitarne organizacije, ki skrbijo, da bi ljudje lažje shajali v čedalje hujši revščini in pomanjkanju. Internetni mrk je nastopil prejšnji ponedeljek, 29. septembra, ob 17. uri po lokalnem času in je trajal dva dni, do 1. oktobra. Za mnoge Afganistance je bil to še en opomin, kakšno moč ima režim nad njimi, da jih lahko povsem osami in izolira od sveta. Ta dva dni so se mnogi Afganistanci počutili izolirane za zidovi svojih domov, približno tako, kakor se že lep čas ženske, ki jim je prepovedano hoditi v službo – razen izjemam – v šole in na nekatera javna mesta.

Mrk je bil opomin, kakšno moč imajo v rokah talibi.

Afganistanci, ki so sicer povsem normalno aktivni na družbenih omrežjih, Facebooku, Instagramu, X-u ali TikToku, so bili prisiljeni biti tiho. Ljudje si niso mogli več pošiljati sporočil prek WhatsAppa, niso delovale telefonske linije po državi, klici v tujino so bili onemogočeni. Kot je za CNN povedala Mati Amin, soustanoviteljica organizacije SOLAx – ta organizira poučevanje afganistanskih deklic, ki so jim talibi prepovedali šolanje, s pomočjo aplikacije WhatsApp –, so bile tudi njihove dejavnosti v dveh dneh mrka popolno prekinjene. Tudi ustanoviteljica internetnega radia Begum Hamida Aman, ki ima sicer sedež v Parizu, je dejala, da je bilo prekinjeno oddajanje njihovega radia po vsem Afganistanu. Kar je tista dva dni delovalo v državi, je bila satelitska televizija.

Brez sodobne tehnologije ne gre

Po kaotičnem umiku ameriške vojske in njenih zaveznikov iz Afganistana leta 2021 so državi zavladali talibi, nekateri poznavalci razmer so se spraševali, kako dolgo bodo islamski ekstremisti pustili internet in aplikacije družabnih omrežij pri miru. A čeprav so ga pred dnevi poskušali utišati, so tudi talibi, kljub svojemu verskemu fanatizmu, spoznali, da država enostavno ne more funkcionirati brez interneta. Ne glede na vso »nemoralnost«, ki jo po mnenju talibov v družbo vnaša internet, so tudi zaslepljeni verski fanatiki spoznali, da brez sodobne tehnologije pač ne gre.

Talibi so se kar na lepem odločili, da bodo Afganistan zavili v računalniški mrk, in izključili internetno povezavo v državi in s svetom. FOTO: Wakil Kohsar/AFP

Iz Afganistana so v začetku prejšnjega tedna prihajali posnetki vrst pred bankami, kajti zaradi mrka ljudje niso mogli dvigniti denarja, ki jim ga pošiljajo sorodniki iz tujine, da lahko sploh preživijo. Abdul Hamid, lastnik menjalnice v Kabulu, je za medije minuli teden povedal, da je bil prisiljen zapreti svoj posel, ker enostavno ni vedel, kakšni so tečaji valut. Prvi dan internetnega mrka se je še trudil, štiri ure je prebil v taksiju, da je šel na osrednjo tržnico preverit tečaje, drugi dan pa je obupal in zaprl poslovalnico.

Banke so morale zapreti svoje poslovalnice.

Kot je mogoče prebrati v nekaterih medijih, so se mnogi Afganistanci, zlasti tisti na jugu, ki živijo blizu Pakistana, vozili do meje, da bi ujeli pakistanske internetne oziroma telefonske signale. Sabir Šah, ki v pakistanskem obmejnem mestu Pešavar trguje z grozdjem, granatnimi jabolki in jabolki iz Afganistana, ni mogel dobiti svojih dobaviteljev niti po telefonu, kaj šele po WhatsAppu. »Zame je bilo zelo težko, kajti nisem vedel, koliko tovornjakov sadja bo prišlo, zato tudi nisem mogel sadja posredovati naprej h končnim kupcem,« je razlagal.

Zaskrbljeni so bili tudi v mnogih humanitarnih organizacijah, domnevajo, da je bila to poteza oblasti, da bi ljudem pokazali, da imajo nad njimi popolno prevlado, a na srečo so ugotovili, da brez interneta v današnjih časih ne more normalno delovati niti gospodarstvo. Nedelovanje interneta ga ubija, Afganistan pa je v tako slabem gospodarskem stanju, da bi ga takšni eksperimenti verskih skrajnežev lahko pogreznili povsem na dno, v popoln kolaps družbe.