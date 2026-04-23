  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    HORMUŠKA OŽINA

    Iran objavil posnetek: maskirani vojaki zasegli ladje, na eni pomorci iz naše soseščine (VIDEO in FOTO)

    Na eni od ladij, ki jih je zasegla Iranska revolucionarna garda, so tudi štirje črnogorski pomorci.
    A. G.
     23. 4. 2026 | 09:34
    2:09
    A+A-

    Iranska revolucionarna garda (IRGC) je objavila posnetke, za katere trdi, da prikazujejo zaseg tovorne ladje MSC Epaminondas, ki so jo včeraj prestregli v Hormuški ožini. Na posnetku so vidni oboroženi in maskirani iranski vojaki, kako se vzpenjajo na tovorno ladjo. Gre za eno od dveh ladij, ki jih je Iran zasegel med včerajšnjimi incidenti v ožini.

    Kot piše iranska tiskovna agencija Fars, blizu Revolucionarne garde, so v nekaj urah napadli tri trgovske ladje. Ladjo Euphoria so zadeli in jo nasedli ob obali Irana, medtem ko so MSC Francesca in Epaminondas zasegli in preusmerili proti iranski obali. Nour News, povezan z iranskim Vrhovnim svetom za nacionalno varnost, je poročal, da je Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) odprl ogenj na prvo ladjo Epaminondas, potem ko je ta »ignorirala opozorila iranskih oboroženih sil«.

    Drugo ladjo, Euphorio, so ustavili po tem, ko so nanjo odprli ogenj, nato pa so ciljali še tretje plovilo, MSC Francesca. Na zaseženi ladji MSC Francesca so tudi štirje črnogorski pomorci, je potrdil minister za pomorstvo Filip Radulović. Navedel je, da so vsi člani posadke na varnem ter da potekajo pogajanja med ladjarsko družbo in iransko stranjo. Pomorsko poveljstvo IRGC je sporočilo, da sta bili ladji Epaminondas in MSC Francesca, ki plujeta pod panamsko zastavo, zaseženi, potem ko sta ogrozili pomorsko varnost »z delovanjem brez potrebnih dovoljenj in manipuliranjem navigacijskih sistemov«.

    Tovor in dokumenti obeh ladij bodo pregledani, še dodaja sporočilo, ki ga je prenesla iranska državna televizija. Prestrezanja so se zgodila nekaj ur po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump podaljšal dvotedensko premirje z Iranom, dokler se ne končajo pogajanja med državama, poroča dnevnik.hr.

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki