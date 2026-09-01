Iz ZDA izgnali znanega Trumpovega podpornika

V ameriški in britanski javnosti je minuli konec tedna močno odmevala novica, da so iz Združenih držav Amerike deportirali britanskega skrajno desničarskega provokatorja Mila Yiannopoulosa. Agenti zloglasne ameriške imigracijske službe ICE so ga pridržali v četrtek na letališču v ameriški zvezni državi Louisiana, saj je, kot je sporočilo ministrstvo za domovinsko varnost, prekoračil veljavnost vizuma.

Yiannopoulos, rojen v Angliji britanskim in grškim staršem, je, kot je poročal CNN, v ZDA zaslovel kot eden vidnejših desničarskih provokatorjev. Posebno pozornost je pritegnil leta 2017 s turnejo po ameriških univerzah, na kateri je zagovarjal svobodo govora in napadal liberalne ideje. Njegovi nastopi so pogosto sprožili proteste, njegov obisk univerze Berkeley pa so tistega leta odpovedali, potem ko so protesti prerasli v nasilne izgrede. Njegova politična priljubljenost je sovpadala z vzponom Donalda Trumpa. Yiannopoulos je bil njegov podpornik in je postal prepoznaven obraz skrajnejšega dela ameriške desnice. Pozneje je njegov vpliv upadel.

Leta 2016 so ga zaradi spletnih napadov na igralko izključili s Twitterja oziroma današnjega X.

Leta 2016 so ga zaradi spletnih napadov na igralko Leslie Jones trajno izključili s Twitterja, danes omrežja X, njegov račun pa je bil po prevzemu platforme Elona Muska spet aktiviran. Leta 2017 je odstopil s položaja urednika pri Breitbartu po kritikah zaradi izjav o spolnih zlorabah otrok. Pozneje je sodeloval pri predsedniški kampanji glasbenika Yeja, nekdanjega Kanyeja Westa, leta 2024. Po poročanju CNN je desničarska vplivnica Laura Loomer v petek sporočila, da je Yiannopoulosa prijavila ameriškim imigracijskim oblastem in FBI. Yiannopoulos je sicer v preteklosti javno podpiral strogo izvajanje imigracijske zakonodaje, med drugim je pozival k deportacijam ljudi, ki v ZDA prebivajo nezakonito.