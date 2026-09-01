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    Iz ZDA izgnali znanega Trumpovega podpornika

    Britanski desničarski provokator Milo Yiannopoulos je prekoračil veljavnost vizuma.
    Mila Yiannopoulosa so deportirali iz ZDA. FOTO: Ministrstvo za domovinsko varnost/Reuters
    Mila Yiannopoulosa so deportirali iz ZDA. FOTO: Ministrstvo za domovinsko varnost/Reuters
    A. B.
     1. 9. 2026 | 08:47
    2:13
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    V ameriški in britanski javnosti je minuli konec tedna močno odmevala novica, da so iz Združenih držav Amerike deportirali britanskega skrajno desničarskega provokatorja Mila Yiannopoulosa. Agenti zloglasne ameriške imigracijske službe ICE so ga pridržali v četrtek na letališču v ameriški zvezni državi Louisiana, saj je, kot je sporočilo ministrstvo za domovinsko varnost, prekoračil veljavnost vizuma.

    Yiannopoulos, rojen v Angliji britanskim in grškim staršem, je, kot je poročal CNN, v ZDA zaslovel kot eden vidnejših desničarskih provokatorjev. Posebno pozornost je pritegnil leta 2017 s turnejo po ameriških univerzah, na kateri je zagovarjal svobodo govora in napadal liberalne ideje. Njegovi nastopi so pogosto sprožili proteste, njegov obisk univerze Berkeley pa so tistega leta odpovedali, potem ko so protesti prerasli v nasilne izgrede. Njegova politična priljubljenost je sovpadala z vzponom Donalda Trumpa. Yiannopoulos je bil njegov podpornik in je postal prepoznaven obraz skrajnejšega dela ameriške desnice. Pozneje je njegov vpliv upadel.

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