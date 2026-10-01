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    Izbirajo pasjega debelinka, tekmovanje privabilo skoraj 100.000 sledilcev (FOTO in VIDEO)

    V ozadju je problematika potepuških psov v indijski prestolnici.
    Aktivisti so se novembra lani tako zavzeli za potepuške pse, ki so jih poskušali po odločitvi indijskega vrhovnega sodišča odstraniti. FOTO: Shammi Mehra/Afp
    Aktivisti so se novembra lani tako zavzeli za potepuške pse, ki so jih poskušali po odločitvi indijskega vrhovnega sodišča odstraniti. FOTO: Shammi Mehra/Afp
    Ju. P.
     1. 10. 2026 | 15:15
    2:05
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    Indijska prestolnica se v teh dneh posveča psom, saj ljudje po spletu izbirajo, kateri izmed najbolj okroglih štirinožcev si zasluži krono najdebelejšega psa v mestu. Tekmovanje Debeli psi Delhija, ki po vzoru aljaškega vsakoletnega tedna debelih medvedov poteka na Instagramu, je spletno platformo po poročanju AFP spremenilo v virtualno volišče in privabilo skoraj 100.000 sledilcev. Tekmovanje se je začelo 24. septembra s 64 psi, spremljajo pa ga kampanje, plakati in tudi umazano zakulisno dogajanje z obtožbami o plačani promociji.

    Organizatorji na Instagramovem profilu @fatdogsofdelhi so sporočili, da glasovanje poteka tudi v živo. »Volitve težkokategornikov postajajo ostre,« je o tem poročal celo Hindustan Times. Tekmovanje pa se je zapletlo, ko se je pojavila informacija, da naj bi favorit Gola, kar pomeni »okrogel«, poginil.

    Kampanje, plakati in umazano zakulisno dogajanje z obtožbami o plačani promociji so del tekmovanja.

    Organizatorji, ki ostajajo anonimni, so še povedali, da jih je presenetila hitra rast števila sledilcev na družbenih omrežjih po začetku tekmovanja. Stran je objavljala tudi podatke o dobrodelnih organizacijah za živali, ki skrbijo, da imajo kosmatinci dostojno življenje. V prestolnici je več deset tisoč potepuških psov, v soseskah srednjega razreda so številni med njimi priljubljeni med prebivalci, nekateri psi pa pozimi, kot je to postalo že navada v razvitejših delih sveta, celo nosijo oblačila.

    Tamkajšnji mediji redno poročajo tudi o napadih potepuških psov, težavo povečujejo nezadostni programi sterilizacije in zakonske omejitve glede usmrtitev živali. Indijsko vrhovno sodišče je lani odredilo množično zbiranje psov, nato pa je ukrep omejilo, ko so se pojavila vprašanja o izvedljivosti tako obsežne akcije.

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