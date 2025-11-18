Izšla je nova Astro Suzy – preverite, kaj vas čaka v letu 2026

Leto pred nami prinaša velike premike in izzive za vsaj tri znamenja, kot je v velikem letnem horoskopu zapisala naša astrologinja Mateja Blažič Zemljič. Hkrati 2026. obljublja preporod za vse, zato je Astro Suzy popoln vodnik, ki nam pomaga, da se vrnemo v svojo moč. Iz pepela stare resničnosti se bo dvignil nov svet, čas bo, da s svojimi mislimi začnemo ustvarjati, ne uničevati. Evropa se bo prebudila in spremenila ter postala duhovna voditeljica sveta, pravi Shana Flogie. Da začenjamo na novo, pritrjuje tudi numerologinja Lili Sorum, ki pravi, da vstopamo v nov devetletni ciklus človeštva. Kar se bo začelo v 2026., bo v prihodnjih devetih letih raslo in se razvijalo.

A k sreči ne potrebujete več drugih, da bi vam prikazovali vašo vrednost, opozarja Maja Debevc in nas opominja še, da moramo postati sami svoja avtoriteta. Pri tem vas Astro Suzy vodi, da spremenite svoj finančni zapis in v življenje pritegnete obilje.

Zdravja ni nikoli preveč – pozimi lahko ohranite ravnovesje z nasveti ajurvedske mojstrice Barbare Lenart. Da ne bi pozabili, kako so se staroverci povezovali z zemljo in naravo, nam je Daša Medvešček razkrila, kako so živeli in v kaj so verjeli. Sožitje z naravo je namreč eno najpomembnejših vodil za prihodnje leto.

Taoistični mojster Mantak Chia nam je v edinem intervjuju za slovenske medije pojasnil, da nam večino energije pokradejo skrbi zaradi stvari, ki se sploh ne bodo zgodile, Savina Atai je z nami delila, kako jo je očetovo znanje navdihnilo, da poišče glavno stikalo v svojem telesu, ko ji je 'metalo ven varovalke' in ji je propadalo telo. Telo ima namreč izjemno modrost, saj lahko vse popravi samo, pravi.

Vendar ne pozabite, da ste veliko več kot telo, kar je življenje naučilo Lili Knafelc, ko so ji zdravniki napovedali le še nekaj mesecev življenja, njej pa je obsmrtna izkušnja spremenila pogled na svet in jo naučila, zakaj mora delovati iz ljubezni, ne iz strahu. Njena navdihujoča zgodba je ena od številnih, ki vas čakajo v novem vodniku za leto 2026. Zaupala se nam je tudi igralka Ana Dolinar Horvat, ki krasi naslovnico, in razkrila, kako si želi vzgajati svoje tri otroke v svetu, v katerem živimo in se pogosto spotikamo na svoji poti.