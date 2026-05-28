  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    INTERNAUTICA

    Jahtni blišč ob slovenski obali (FOTO)

    Jubilejni sejem v Portorožu je potrdil, da je navtika pravi tehnološki laboratorij.
    Ena najdražjih jaht letošnje Internautice: 27-metrska explorer jahta nove generacije Ferretti Yachts INFYNITO 90, vredna okoli 10 milijonov FOTO: Ferretti Yachts

    Ena najdražjih jaht letošnje Internautice: 27-metrska explorer jahta nove generacije Ferretti Yachts INFYNITO 90, vredna okoli 10 milijonov FOTO: Ferretti Yachts

    Med najzanimivejšimi novostmi je bil slovenski Flyingfish podjetja Podkrižnik. FOTO: Flyingfish

    Med najzanimivejšimi novostmi je bil slovenski Flyingfish podjetja Podkrižnik. FOTO: Flyingfish

    Na ogled je bilo več kot 200 novih plovil, tudi drznih dizajnov. FOTO: Janez Kočar

    Na ogled je bilo več kot 200 novih plovil, tudi drznih dizajnov. FOTO: Janez Kočar

    Gumenjak, ki že polepša družinski dopust. FOTO: Janez Kočar

    Gumenjak, ki že polepša družinski dopust. FOTO: Janez Kočar

    Bog Neptun je ob odprtju sejma skupaj s spremstvom dijakov Pomorske šole kot običajno pozdravil navtike in novo sezono. FOTO: Janez Kočar

    Bog Neptun je ob odprtju sejma skupaj s spremstvom dijakov Pomorske šole kot običajno pozdravil navtike in novo sezono. FOTO: Janez Kočar

    Večina obiskovalcev si jaht ne bo nikoli lastila, a zanimanja za navtiko med Slovenci ne manjka. FOTO: Internautika

    Večina obiskovalcev si jaht ne bo nikoli lastila, a zanimanja za navtiko med Slovenci ne manjka. FOTO: Internautika

    Vodni skuterji: za prevoz in dirkanje FOTO: Janez Kočar

    Vodni skuterji: za prevoz in dirkanje FOTO: Janez Kočar

    Za mnoge se začne takole ... FOTO: Janez Mužič

    Za mnoge se začne takole ... FOTO: Janez Mužič

    Ena najdražjih jaht letošnje Internautice: 27-metrska explorer jahta nove generacije Ferretti Yachts INFYNITO 90, vredna okoli 10 milijonov FOTO: Ferretti Yachts
    Med najzanimivejšimi novostmi je bil slovenski Flyingfish podjetja Podkrižnik. FOTO: Flyingfish
    Na ogled je bilo več kot 200 novih plovil, tudi drznih dizajnov. FOTO: Janez Kočar
    Gumenjak, ki že polepša družinski dopust. FOTO: Janez Kočar
    Bog Neptun je ob odprtju sejma skupaj s spremstvom dijakov Pomorske šole kot običajno pozdravil navtike in novo sezono. FOTO: Janez Kočar
    Večina obiskovalcev si jaht ne bo nikoli lastila, a zanimanja za navtiko med Slovenci ne manjka. FOTO: Internautika
    Vodni skuterji: za prevoz in dirkanje FOTO: Janez Kočar
    Za mnoge se začne takole ... FOTO: Janez Mužič
    Janez Mužič
     28. 5. 2026 | 11:44
    5:27
    A+A-

    Če bi hoteli v nekaj urah prehoditi ves svet sodobne navtike, bi težko našli boljši kraj od Marine Portorož. Med belimi šotori, sijočimi palubami, vonjem po morju in zvokom motorjev je tam štiri dni potekala jubilejna, 30. Internautica. Največji navtični sejem na Jadranu, kjer se lahko obiskovalec v istem popoldnevu povzpne na milijonsko jahto, preveri ceno napihljivega kajaka ali pa občuduje električni pogon prihodnosti.

    350 RAZSTAVLJAVCEV je prišlo na sejem.

    Že prvi pogled od daleč je razkril razsežnost dogodka. Dolgi pomoli, ob katerih so bile privezane jahte vseh velikosti, rdeča preproga med razstavnimi šotori in množica obiskovalcev, ki si je barke ogledovala tako zavzeto kot avtomobile na avtomobilskem salonu. Obiskovalce so šteli v tisočih, na več kot 35.000 kvadratnih metrih se je predstavljalo več kot 350 razstavljavcev in več kot tisoč blagovnih znamk.

    Za vsak žep

    »Internautica je pred tremi desetletji nastala iz strasti do morja in povezovanja ljudi. Danes ni več samo razstava plovil, ampak prostor idej, tehnologije in poslovnih srečanj,« je povedal dolgoletni organizator sejma Jurij Korenc. Ob jubileju je spomnil, da se je sejem iz nekaj deset razstavljavcev razvil v eno ključnih navtičnih srečanj v regiji.

    Čeprav največ pozornosti vedno pritegnejo luksuzne jahte, je Internautica letos res poskušala pokazati, da morje ni rezervirano samo za milijonarje. Obiskovalec je lahko že za nekaj sto evrov kupil rekreativni sup ali napihljiv kajak, za nekaj tisočakov manjši gliser ali družinski čoln, medtem ko se cene resnejših motornih bark seveda začnejo pri nekaj deset tisoč evrih.

    Večina obiskovalcev si jaht ne bo nikoli lastila, a zanimanja za navtiko med Slovenci ne manjka. FOTO: Internautika
    Večina obiskovalcev si jaht ne bo nikoli lastila, a zanimanja za navtiko med Slovenci ne manjka. FOTO: Internautika
    Na drugem koncu razstavnega prostora so stala plovila, o ceni katerih prodajalci raje govorijo diskretno. Med največjimi atrakcijami so bile luksuzne jahte in športni katamarani, katerih vrednost presega milijon evrov. Na nekaterih palubah so obiskovalca pričakale usnjene sedežne garniture, kuhinje, več spalnic in elektronski sistemi, zaradi katerih bolj spominjajo na luksuzna stanovanja kot na plovila. »Vsak si lahko kaj ogleda, o čem sanja ali pa kaj tudi kupi. Nihče ne odide domov slabe volje,« se je smejal Korenc. Posebnost letošnje izvedbe je bilo kar 35 premiernih predstavitev plovil. Med najzanimivejšimi novostmi je bil slovenski Flyingfish podjetja Podkrižnik. Gre za devetmetrski čoln s pasivnim hidrofoilom, posebnimi podvodnimi krili, ki plovilo med vožnjo nekoliko dvignejo iz vode. Rezultat je manjši upor in tudi do 30 odstotkov manjša poraba goriva. Takšne rešitve niso več eksotika, ampak smer, v katero gre svetovna navtika. Električni motorji, hibridni pogoni, lažji materiali in energetsko učinkoviti trupi postajajo standard. Internautica tako ni več samo parada prestiža, ampak tudi zrcalo tehnološkega razvoja.

    V sklopu tako imenovane Zelene avenije so se predstavljala električna plovila, trajnostne rešitve in ekološko usmerjeni projekti. Tudi navtična industrija se seveda spopada s pritiskom po zmanjševanju porabe goriva in vplivov na okolje.

    Zaljubljeni v morje

    Čeprav si večina obiskovalcev milijonskih jaht in tudi tistih za nekaj deset tisočakov ne bo nikoli lastila, zanimanja med Slovenci ne manjka. A ne gre samo za radovednost. Med sprehodom po pomolih je bilo slišati predvsem pogovore o praktičnosti, motorjih, porabi in dopustih. Marsikdo pride zgolj po navdih za poletje. »Lepo je videti, kam gre razvoj. Ampak moja dvajset let stara Elanova jadrnica je še vedno zakon,« pove obiskovalec Marcel iz Ljubljane, ki na Internautico prihaja skoraj vsako leto. »Te nove barke so fascinantne, ampak morje je na koncu še vedno isto.« In prav v tem je morda skrivnost sejma. Navtika se spreminja, postaja bolj digitalna, tišja in tehnološko napredna, a osnovna ideja ostaja enaka: pobegniti na morje.

    Te nove barke so fascinantne, ampak morje je na koncu še vedno isto.

    Internautica že dolgo ni več samo razstava plovil. Med dogodki letošnjega sejma so bila strokovna srečanja, predstavitve navtičnih inovacij, testne vožnje, regate in družabni večeri. Predstavljajo se tudi ponudniki navtične opreme, elektronike, oblačil, charter podjetja in celo ponudniki karavaninga. Na enem mestu je bilo mogoče kupiti jadralne rokavice, rezervirati poletni najem katamarana ali pa preveriti najnovejše navigacijske sisteme. Pomemben del dogajanja je bil turizem. Portorož je bil med Internautico poln gostov, hoteli in restavracije so živeli z njo, navtični vikend pa je marsikdo izkoristil kot prvi pravi pobeg na morje pred začetkom poletne sezone.

    Navtika danes postaja tudi tehnološki laboratorij. Proizvajalci tekmujejo v razvoju tišjih motorjev, električnih pogonov, pametnih sistemov upravljanja in materialov, ki zmanjšujejo porabo goriva. Tudi v Sloveniji se že lep čas pojavlja vse več podjetij, ki uspešno sodelujejo pri razvoju naprednih plovil. Tudi za to ima zasluge Internautica.

    Med najzanimivejšimi novostmi je bil slovenski Flyingfish podjetja Podkrižnik. FOTO: Flyingfish
    Med najzanimivejšimi novostmi je bil slovenski Flyingfish podjetja Podkrižnik. FOTO: Flyingfish

    Na ogled je bilo več kot 200 novih plovil, tudi drznih dizajnov. FOTO: Janez Kočar
    Na ogled je bilo več kot 200 novih plovil, tudi drznih dizajnov. FOTO: Janez Kočar

    Gumenjak, ki že polepša družinski dopust. FOTO: Janez Kočar
    Gumenjak, ki že polepša družinski dopust. FOTO: Janez Kočar

    Bog Neptun je ob odprtju sejma skupaj s spremstvom dijakov Pomorske šole kot običajno pozdravil navtike in novo sezono. FOTO: Janez Kočar
    Bog Neptun je ob odprtju sejma skupaj s spremstvom dijakov Pomorske šole kot običajno pozdravil navtike in novo sezono. FOTO: Janez Kočar

    Vodni skuterji: za prevoz in dirkanje FOTO: Janez Kočar
    Vodni skuterji: za prevoz in dirkanje FOTO: Janez Kočar

    Za mnoge se začne takole ... FOTO: Janez Mužič
    Za mnoge se začne takole ... FOTO: Janez Mužič

    Več iz teme

    plovilamorjePortorožsejeminternauticajahteMarina Portorož
    ZADNJE NOVICE
    12:16
    Bralci
    PRESTIŽNA NAGRADA ZA KAKOVOST

    Slovenske novice prejemnik priznanja Best Buy 2026/2027

    Bralci ste odločili: v najbolj priljubljenem časniku Slovenske novice smo prejeli priznanje Best Buy Award 2026/2027. Nagrado podeljuje švicarska neodvisna raziskovalna organizacija ICERTIAS in temelji na mnenju potrošnikov o najboljšem razmerju med ceno in kakovostjo.
    28. 5. 2026 | 12:16
    12:12
    Lifestyle  |  Izlet
    IDEJA ZA IZLET

    Čudovito Škofjeloško hribovje: skriti, osamljeni svet (FOTO)

    To hribovje med Alpami in Dinarskim gorstvom je tudi razvodnica med Jadranskim in Črnomorskim povodjem.
    28. 5. 2026 | 12:12
    12:00
    Novice  |  Slovenija
    SPREMEMBE V STRANKI

    Težave pri Stevanoviću? Zapustilo ga je več članov, tudi občinski svetnik

    Svetnik pravi, da v politiki obstajajo ljudje, ki zaradi lastne koristi izgubijo pogum in izdajo svoja načela.
    28. 5. 2026 | 12:00
    11:54
    Lifestyle  |  Stil
    DELOINDOM

    To je največja napaka pri zalivanju trate v vročini – dela jo skoraj vsak

    Strokovnjaki opozarjajo, da vsakodnevno zalivanje trate poleti pogosto naredi več škode kot koristi. To je pravilna rešitev.
    Kaja Berlot28. 5. 2026 | 11:54
    11:46
    Novice  |  Kronika  |  Na tujem
    MOTORIST

    Huda nesreča na cesti proti Karlobagu: slovenski motorist trčil z Avstrijcem

    V hudi prometni nesreči sta bila težko poškodovana dva tuja motorista. Med njima je tudi 69-letni državljan Slovenije.
    28. 5. 2026 | 11:46
    11:44
    Razno
    INTERNAUTICA

    Jahtni blišč ob slovenski obali (FOTO)

    Jubilejni sejem v Portorožu je potrdil, da je navtika pravi tehnološki laboratorij.
    28. 5. 2026 | 11:44

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    HLAJENJE

    Zakaj se v nekaterih domovih počutimo bolje kot v drugih?

    Nekoč smo klimatsko napravo povezovali predvsem z nekaj najbolj vročimi poletnimi dnevi. Danes je njena vloga precej širša.
    27. 5. 2026 | 10:32
    Promo
    Novice  |  Svet
    NOVOST

    Kar je nekoč zahtevalo ure, danes nastane v trenutku

    Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
    Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 15:11
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    VIDEO

    36 slovenskih organizacij ga že ima. Kdo se jim bo pridružil letos?

    Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
    27. 5. 2026 | 09:26
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SPREMEMBE

    Kupec vas morda že išče, a vas ne najde

    Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
    Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 08:43
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Svet
    PREHRANSKA INDUSTRIJA

    Kaj se dogaja v prehranski industriji?

    Panvita in BOSQAR INVEST imata odgovor na izziv, ki ga Evropa še ni rešila
    Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 13:45
    Novice  |  Slovenija
    PRENOVA DOMA

    Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

    Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
    25. 5. 2026 | 10:37
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    DOPUST

    Ne spreglejte dragocenega bisera med Splitom in Trogirom

    Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
    2. 5. 2026 | 10:08
    Promo
    Novice  |  Svet
    SPREMEMBE V TUJINI

    Nemčija po pritiskih spreminja smer

    Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
    Promo Slovenske novice26. 5. 2026 | 12:47
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    POŠTA

    Bodo tudi v Sloveniji kmalu nehali dostavljati pisma? (video)

    Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
    25. 5. 2026 | 13:07
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KOVINSKI IZDELKI

    Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

    Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
    22. 5. 2026 | 10:10
    Novice  |  Slovenija
    PISARNE

    Nova pravila poslovnih stavb

    Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
    25. 5. 2026 | 10:45
    PremiumPromo
    Lifestyle  |  Polet
    PIKNIK SEZONA

    Svetovni uspeh iz Kamnika: priloga, ki je presenetila celo ameriške ocenjevalce

    Sezona piknikov je v polnem zamahu. Slovenci imamo nekaj nepisanih pravil, ki se prenašajo iz roda v rod in jih vsi brez ugovarjanja spoštujemo.
    2. 5. 2026 | 13:02
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    E-MOBILNOST

    Spodbude, ki jih mnogi podjetniki spregledajo

    Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
    22. 5. 2026 | 10:19
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NA POMOČ

    Obstali sredi Evrope: nasveti, ki vam lahko rešijo dopust

    Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
    15. 5. 2026 | 10:04
    PremiumPromo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    BOLEČINE

    Bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših

    To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
    26. 5. 2026 | 08:57
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DOMAČA HRANA

    Od svežih jajc do brancina iz Pirana: zgodbe slovenskih pridelovalcev

    Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
    28. 5. 2026 | 08:47
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    DEMENCA

    Brezplačne vaje za spomin in ustvarjanje

    Spominčica – Alzheimer Slovenija že vrsto let skrbi za podporo osebam z demenco in njihovim svojcem ter si prizadeva za bolj kakovostno življenje vseh, ki se srečujejo z demenco.
    9. 5. 2026 | 14:59
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    EKOLOGIJA

    Kar razkriva ta žabica, bi moralo skrbeti več ljudi

    Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
    Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:18
    Novice  |  Slovenija
    ŠKODE V STANOVANJIH

    Spori med sosedi so se razplamteli

    Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
    25. 5. 2026 | 10:31
    Promo
    Bulvar  |  Glasba in film
    KONCERTI

    Slovenska filharmonija vabi k vpisu abonmajev

    Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
    Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 09:42
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NOVOST

    Robert Roškar v novi vlogi

    Ko se srečajo 80-letna tradicija, inovativnost sodobnega podjetništva in najbolj zgovoren obraz slovenskega medijskega prostora, nastane nekaj legendarnega.
    Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:03
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    TVEGANJA

    Neplačani računi iz Nemčije? Izterjava je mogoča kar v 50 državah

    Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
    26. 5. 2026 | 08:54
    Novice  |  Slovenija
    SUVERENOST

    Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

    5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
    27. 5. 2026 | 08:19
    Promo
    Novice  |  Svet
    INOVACIJE

    Zakaj Slovenci iščejo priložnosti pri severnih sosedih?

    Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
    22. 5. 2026 | 09:36
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    RECEPT

    Schwarzwaldske kocke brez peke – najbolj sočna sladica tega poletja (VIDEO)

    Sladica, polna sadne svežine, pričara nostalgijo po klasični schwarzwaldski torti – v še bolj mamljivi različici za poletna druženja.
    28. 5. 2026 | 06:05
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    TRAJNOSTNI RAZVOJ

    Slovenska podjetja, ki bodo letos stopila v ospredje

    Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
    26. 5. 2026 | 09:18
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    PRIHODNOST

    Prihaja nova realnost, na katero Evropa še ni pripravljena

    Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
    Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 08:11
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DOMAČE OMREŽJE

    Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

    Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
    22. 5. 2026 | 10:38
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    SLUH

    Se dogaja tudi vam? Preverite, da ne bo prepozno

    Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
    28. 5. 2026 | 07:53
    Novice  |  Slovenija
    NEPREMIČNINE

    Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

    Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
    25. 5. 2026 | 10:28
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki