Jahtni blišč ob slovenski obali (FOTO)

Če bi hoteli v nekaj urah prehoditi ves svet sodobne navtike, bi težko našli boljši kraj od Marine Portorož. Med belimi šotori, sijočimi palubami, vonjem po morju in zvokom motorjev je tam štiri dni potekala jubilejna, 30. Internautica. Največji navtični sejem na Jadranu, kjer se lahko obiskovalec v istem popoldnevu povzpne na milijonsko jahto, preveri ceno napihljivega kajaka ali pa občuduje električni pogon prihodnosti.

Že prvi pogled od daleč je razkril razsežnost dogodka. Dolgi pomoli, ob katerih so bile privezane jahte vseh velikosti, rdeča preproga med razstavnimi šotori in množica obiskovalcev, ki si je barke ogledovala tako zavzeto kot avtomobile na avtomobilskem salonu. Obiskovalce so šteli v tisočih, na več kot 35.000 kvadratnih metrih se je predstavljalo več kot 350 razstavljavcev in več kot tisoč blagovnih znamk.

Za vsak žep

»Internautica je pred tremi desetletji nastala iz strasti do morja in povezovanja ljudi. Danes ni več samo razstava plovil, ampak prostor idej, tehnologije in poslovnih srečanj,« je povedal dolgoletni organizator sejma Jurij Korenc. Ob jubileju je spomnil, da se je sejem iz nekaj deset razstavljavcev razvil v eno ključnih navtičnih srečanj v regiji.

Čeprav največ pozornosti vedno pritegnejo luksuzne jahte, je Internautica letos res poskušala pokazati, da morje ni rezervirano samo za milijonarje. Obiskovalec je lahko že za nekaj sto evrov kupil rekreativni sup ali napihljiv kajak, za nekaj tisočakov manjši gliser ali družinski čoln, medtem ko se cene resnejših motornih bark seveda začnejo pri nekaj deset tisoč evrih.

Večina obiskovalcev si jaht ne bo nikoli lastila, a zanimanja za navtiko med Slovenci ne manjka. FOTO: Internautika

Na drugem koncu razstavnega prostora so stala plovila, o ceni katerih prodajalci raje govorijo diskretno. Med največjimi atrakcijami so bile luksuzne jahte in športni katamarani, katerih vrednost presega milijon evrov. Na nekaterih palubah so obiskovalca pričakale usnjene sedežne garniture, kuhinje, več spalnic in elektronski sistemi, zaradi katerih bolj spominjajo na luksuzna stanovanja kot na plovila. »Vsak si lahko kaj ogleda, o čem sanja ali pa kaj tudi kupi. Nihče ne odide domov slabe volje,« se je smejal Korenc. Posebnost letošnje izvedbe je bilo kar 35 premiernih predstavitev plovil. Med najzanimivejšimi novostmi je bil slovenski Flyingfish podjetja Podkrižnik. Gre za devetmetrski čoln s pasivnim hidrofoilom, posebnimi podvodnimi krili, ki plovilo med vožnjo nekoliko dvignejo iz vode. Rezultat je manjši upor in tudi do 30 odstotkov manjša poraba goriva. Takšne rešitve niso več eksotika, ampak smer, v katero gre svetovna navtika. Električni motorji, hibridni pogoni, lažji materiali in energetsko učinkoviti trupi postajajo standard. Internautica tako ni več samo parada prestiža, ampak tudi zrcalo tehnološkega razvoja.

V sklopu tako imenovane Zelene avenije so se predstavljala električna plovila, trajnostne rešitve in ekološko usmerjeni projekti. Tudi navtična industrija se seveda spopada s pritiskom po zmanjševanju porabe goriva in vplivov na okolje.

Zaljubljeni v morje

Čeprav si večina obiskovalcev milijonskih jaht in tudi tistih za nekaj deset tisočakov ne bo nikoli lastila, zanimanja med Slovenci ne manjka. A ne gre samo za radovednost. Med sprehodom po pomolih je bilo slišati predvsem pogovore o praktičnosti, motorjih, porabi in dopustih. Marsikdo pride zgolj po navdih za poletje. »Lepo je videti, kam gre razvoj. Ampak moja dvajset let stara Elanova jadrnica je še vedno zakon,« pove obiskovalec Marcel iz Ljubljane, ki na Internautico prihaja skoraj vsako leto. »Te nove barke so fascinantne, ampak morje je na koncu še vedno isto.« In prav v tem je morda skrivnost sejma. Navtika se spreminja, postaja bolj digitalna, tišja in tehnološko napredna, a osnovna ideja ostaja enaka: pobegniti na morje.

Internautica že dolgo ni več samo razstava plovil. Med dogodki letošnjega sejma so bila strokovna srečanja, predstavitve navtičnih inovacij, testne vožnje, regate in družabni večeri. Predstavljajo se tudi ponudniki navtične opreme, elektronike, oblačil, charter podjetja in celo ponudniki karavaninga. Na enem mestu je bilo mogoče kupiti jadralne rokavice, rezervirati poletni najem katamarana ali pa preveriti najnovejše navigacijske sisteme. Pomemben del dogajanja je bil turizem. Portorož je bil med Internautico poln gostov, hoteli in restavracije so živeli z njo, navtični vikend pa je marsikdo izkoristil kot prvi pravi pobeg na morje pred začetkom poletne sezone.

Navtika danes postaja tudi tehnološki laboratorij. Proizvajalci tekmujejo v razvoju tišjih motorjev, električnih pogonov, pametnih sistemov upravljanja in materialov, ki zmanjšujejo porabo goriva. Tudi v Sloveniji se že lep čas pojavlja vse več podjetij, ki uspešno sodelujejo pri razvoju naprednih plovil. Tudi za to ima zasluge Internautica.

Med najzanimivejšimi novostmi je bil slovenski Flyingfish podjetja Podkrižnik. FOTO: Flyingfish

Na ogled je bilo več kot 200 novih plovil, tudi drznih dizajnov. FOTO: Janez Kočar

Gumenjak, ki že polepša družinski dopust. FOTO: Janez Kočar

Bog Neptun je ob odprtju sejma skupaj s spremstvom dijakov Pomorske šole kot običajno pozdravil navtike in novo sezono. FOTO: Janez Kočar

Vodni skuterji: za prevoz in dirkanje FOTO: Janez Kočar