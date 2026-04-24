Janša napovedal korake za sestavo koalicije

Predsednik SDS Janez Janša je napovedal, da bodo prve korake za oblikovanje nove koalicije naredili po obravnavi njihovega predloga spremembe zakona o vladi v DZ, kar bo predvidoma prihodnji teden. Če bo zakon sprejet, bodo strankam podpornicam poslali izhodišča koalicijske pogodbe, napoveduje. Ne bo pa SDS vlade sestavljala za vsako ceno, pravi.

Če bodo izhodišča za koalicijsko pogodbo usklajena, bodo nadaljevali usklajevanje področnih programov za naslednja štiri leta. »Šele če bo to usklajeno, podpisano in sprejeto na organih strank, ki bodo pripravljene sodelovati, pride na vrsto usklajevanje sestave nove vlade,« je dejal Janša v izjavi za medije ob robu današnje seje DZ.

Po njegovih besedah je sicer vlado treba čim prej sestaviti, saj »država brez vlade trpi«, po drugi strani pa je bolj pomembno, da je »stvar trdna in da vemo, v kakšne vode se spuščamo«.

Poslanci SDS so s predlogom spremembe zakona o vladi predlagali zmanjšanje resorjev. Ob tem so pogledali programe drugih strank, pri čemer računajo, da ne bo večjih težav, ker je večina parlamentarnih strank v svojih programih šla v isto smer, je dejal Janša.

DZ bo predlog spremembe zakona o vladi predvidoma obravnaval na izredni seji v sredo. Pred tem mora o izredni seji in tudi o obravnavi zakonskega predloga po skrajšanem postopku odločiti še kolegij predsednika DZ, ki se bo sestal v torek.