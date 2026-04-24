  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    VOLITVE 2026

    Janša napovedal korake za sestavo koalicije

    SDS koalicije za vsako ceno ne bo sestavljala, pravi prvak SDS.
    Janez Janša pri Nataši Pirc Musar 20.4.2026 Ljubljana Slovenija FOTO: Joze Suhadolnik
    STA, N. Č.
     24. 4. 2026 | 12:29
     24. 4. 2026 | 12:30
    A+A-

    Predsednik SDS Janez Janša je napovedal, da bodo prve korake za oblikovanje nove koalicije naredili po obravnavi njihovega predloga spremembe zakona o vladi v DZ, kar bo predvidoma prihodnji teden. Če bo zakon sprejet, bodo strankam podpornicam poslali izhodišča koalicijske pogodbe, napoveduje. Ne bo pa SDS vlade sestavljala za vsako ceno, pravi.

    Če bodo izhodišča za koalicijsko pogodbo usklajena, bodo nadaljevali usklajevanje področnih programov za naslednja štiri leta. »Šele če bo to usklajeno, podpisano in sprejeto na organih strank, ki bodo pripravljene sodelovati, pride na vrsto usklajevanje sestave nove vlade,« je dejal Janša v izjavi za medije ob robu današnje seje DZ.

    Po njegovih besedah je sicer vlado treba čim prej sestaviti, saj »država brez vlade trpi«, po drugi strani pa je bolj pomembno, da je »stvar trdna in da vemo, v kakšne vode se spuščamo«.

    Poslanci SDS so s predlogom spremembe zakona o vladi predlagali zmanjšanje resorjev. Ob tem so pogledali programe drugih strank, pri čemer računajo, da ne bo večjih težav, ker je večina parlamentarnih strank v svojih programih šla v isto smer, je dejal Janša.

    DZ bo predlog spremembe zakona o vladi predvidoma obravnaval na izredni seji v sredo. Pred tem mora o izredni seji in tudi o obravnavi zakonskega predloga po skrajšanem postopku odločiti še kolegij predsednika DZ, ki se bo sestal v torek.

    Janez JanšaSDSvladakoalicijaVolitve 2026
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki