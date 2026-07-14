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    REKORDNE TEMPERATURE

    Junijski vročinski val v zahodni Evropi terjal 14.000 smrtnih žrtev

    Rekordne temperature so najbolj prizadele zahodno Evropo, kjer so strokovnjaki zaznali močan porast presežne umrljivosti.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
    Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
    STA, A. G.
     14. 7. 2026 | 11:13
     14. 7. 2026 | 11:14
    2:01
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    Rekorden vročinski val, ki je junija zajel celotno zahodno Evropo, je v šestih najbolj prizadetih državah v obdobju ekstremne vročine zahteval dodatnih 14.000 smrtnih žrtev, poroča Politico. Kot navaja, gre za eno najbolj smrtonosnih podnebnih katastrof na celini. Vročinski val, ki se je začel okoli 18. junija in trajal vse do začetka julija, je v številnih državah podiral temperaturne rekorde. V šestih najbolj prizadetih državah na zahodu Evrope so zaradi hude vročine zabeležili tudi več tisoč preseženih smrti.

    Presežena umrljivost predstavlja povečanje stopnje umrljivosti v primerjavi z njenim povprečjem. Čeprav številke zajemajo smrtne primere zaradi vseh vzrokov, in ne le vročine, se uporablja za hitro oceno posledic vročinskih valov, navaja Politico. Pridobitev natančnega števila smrtnih žrtev, povezanih z vročino, je namreč zelo zahtevna, saj visoke temperature ne povzročajo le smrti zaradi vročinske kapi, temveč tudi poslabšajo že obstoječe bolezni.

    Junijska ekstremna vročina

    Po prvotnih podatkih, ki jih je analiziral portal, so v Nemčiji zabeležili približno 6800 preseženih smrti, ki so bile neposredno povezane z vročino. V Franciji so jih zabeležili približno 2000, v Združenem kraljestvu 2200, v Belgiji 1740, V Španiji 810 in na Nizozemskem 480.

    V ločeni raziskavi, ki jo je v ponedeljek objavil sistem za spremljanje umrljivosti EuroMOMO, so strokovnjaki ugotavljali, da je 27 držav članic EU med 22. in 28. junijem skupaj zabeležilo porast približno 10.650 smrti v primerjavi s pričakovanim povprečnim številom.

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    Junijski vročinski val v zahodni Evropi terjal 14.000 smrtnih žrtev

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