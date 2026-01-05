Jure Lesar na koncertnem odru: prihaja večer, ki ga opisujejo kot »intimen, a energičen«

V petek, 30. januarja 2026 ob 20.00, bo oder SiTi Teatra BTC pripadel Juriju Lesarju in njegovi zasedbi Krila ptice. Obeta se koncert, na katerem bodo zazvenele pesmi iz vseh treh njegovih albumov, med njimi tudi radijske uspešnice, ki so se poslušalcem usedle naravnost v srce.

Kantavtor Jure Lesar se je s svojo prepoznavno poetiko in pronicljivimi ter življenjskimi besedili zasidral med najzanimivejša imena domače glasbene scene. Njegove skladbe, polne čustev, zgodb in subtilnih sporočil, v živo vedno zažarijo v posebni luči prav zato so koncerti Jureta Lesarja vedno nepozabno doživetje.

FOTO: Kankaras Tara

Na tokratnem koncertu bo s spremljevalnim bandom Krila ptice predstavil skladbe iz svojih treh albumov – med njimi tudi številne radijske uspešnice, ki so s svojo toplino in sporočilnostjo našle pot do mnogih poslušalcev. Organizatorji napovedujejo, da bo izvrstna zasedba poskrbela, da bodo pesmi v živo zvenele še bolj pristno in polnokrvno. Popeljali nas bodo na intimno, a hkrati energično glasbeno popotovanje.

Jure Lesar, kantavtor iz Pirana in nekdanja gonilna sila skupine Eskobars, je samostojno pot začel leta 2018, ko so prišle prve radijske uspešnice Mestno kolo, Drugačen in Zemljin sin. Prvi album Zemljin sin je posnel s producentom Denisom Horvatom, drugi samostojni album Je kaj novega pa je izšel februarja 2021.

Decembra 2022 je izdal singel Center s prihajajočega tretjega albuma. To je bil tudi prvi singel, ki ga je posnel s producentom Žaretom Pakom, sledili pa so še Gdč. Blond, Poglej ven, poglej, Zanimivo je in Lep dan. Če imate radi pesmi, ki ne »blefirajo«, ampak pripovedujejo bo večer v SiTi teatru očitno prava izbira.