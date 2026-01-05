  • Delo d.o.o.
    KONCERT

    Jure Lesar na koncertnem odru: prihaja večer, ki ga opisujejo kot »intimen, a energičen«

    Jure Lesar bo s spremljevalno zasedbo Krila ptice v petek, 30. januarja 2026, v SiTi Teatru BTC predstavil skladbe iz svojih treh albumov, med njimi tudi radijske uspešnice.
    FOTO: Kankaras Tara
    FOTO: Kankaras Tara
    N. Č.
     5. 1. 2026 | 15:15
    2:09
    V petek, 30. januarja 2026 ob 20.00, bo oder SiTi Teatra BTC pripadel Juriju Lesarju in njegovi zasedbi Krila ptice. Obeta se koncert, na katerem bodo zazvenele pesmi iz vseh treh njegovih albumov, med njimi tudi radijske uspešnice, ki so se poslušalcem usedle naravnost v srce. 

    Kantavtor Jure Lesar se je s svojo prepoznavno poetiko in pronicljivimi ter življenjskimi besedili zasidral med najzanimivejša imena domače glasbene scene.  Njegove skladbe, polne čustev, zgodb in subtilnih sporočil, v živo vedno zažarijo v posebni luči prav zato so koncerti Jureta Lesarja vedno nepozabno doživetje.

    FOTO: Kankaras Tara
    FOTO: Kankaras Tara

    Na tokratnem koncertu bo s spremljevalnim bandom Krila ptice predstavil skladbe iz svojih treh albumov – med njimi tudi številne radijske uspešnice, ki so s svojo toplino in sporočilnostjo našle pot do mnogih poslušalcev. Organizatorji napovedujejo, da bo izvrstna zasedba poskrbela, da bodo pesmi v živo zvenele še bolj pristno in polnokrvno. Popeljali nas bodo na intimno, a hkrati energično glasbeno popotovanje.

    Jure Lesar, kantavtor iz Pirana in nekdanja gonilna sila skupine Eskobars, je samostojno pot začel leta 2018, ko so prišle prve radijske uspešnice Mestno kolo, Drugačen in Zemljin sin. Prvi album Zemljin sin je posnel s producentom Denisom Horvatom, drugi samostojni album Je kaj novega pa je izšel februarja 2021. 

    Decembra 2022 je izdal singel Center s prihajajočega tretjega albuma. To je bil tudi prvi singel, ki ga je posnel s producentom Žaretom Pakom, sledili pa so še Gdč. Blond, Poglej ven, poglej, Zanimivo je in Lep dan.  Če imate radi pesmi, ki ne »blefirajo«, ampak pripovedujejo bo večer v SiTi teatru očitno prava izbira. 

    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Hipnoza

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Bivanje

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Kineziologija

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    PRAZNIKI

    Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

    Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
    29. 12. 2025 | 11:05
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
