Kaj je lichen sclerosusm, kakšni so simpromi in kako bolezen zdraviti

Poleg standardnega zdravljenja s kortikosteroidnimi mazili, ki ostaja prva izbira, so na voljo tudi dodatne, manj znane možnosti. O eni od njih, laserski terapiji, smo se pogovarjali z asist. dr. Davidom Lukanovićem, dr. med., z Ginekološke klinike v Ljubljani.

Lichen sclerosus je najpogostejša kronična dermatoza zunanjega spolovila v pomenopavzi. Tipični znaki so vztrajen srbež, pekoč občutek, belkaste spremembe in boleči spolni odnosi.

Ko bolezen napreduje, se lahko začne spreminjati anatomija zunanjega spolovila. »Če se ne zdravi, lahko povzroči retrakcijo in izginjanje malih sramnih ustnic ter prekrivanje klitorisa, tako da zunanje spolovilo izgubi naravno obliko,« pove dr. Lukanović.

Pot do diagnoze in zdravljenje

»Ginekolog bi moral biti prvi, ki prepozna stanje in začne zdravljenje,« pove sogovornik. Klinični pregled največkrat zadošča za uvedbo terapije, biopsijo pa opravijo, če potek ni tipičen ali če se slika kljub ustreznemu zdravljenju ne izboljša. Pomembni so tudi redni kontrolni pregledi in samonadzor. »Delež prehoda v rak zunanjega spolovila je izjemno majhen, do dva odstotka, a sledenje je pomembno,« poudari.

Prva in najpomembnejša terapija ostajajo močna topična kortikosteroidna mazila. Težave se pojavijo, kadar bolnice dobijo napačne sheme, si mazila ne nanašajo redno ali jih prestrašijo pred stranskimi učinki. Pri zelo atrofični koži lahko dolgotrajni kortikosteroidi dodatno tanjšajo kožo.

Na Ginekološki kliniki v Ljub­ljani zato razvijajo in preučujejo lasersko zdravljenje lichna kot dopolnilo standardni terapiji. »Laser je možnost pri izbranih pacientkah, z rastočo podporo študij,« pove sogovornik. V praksi uporabljajo predvsem neablativne protokole, ki delujejo protivnetno in regenerativno na površinske plasti kože. »Neodinski laser prodre skozi hiperkeratotične in sklerotične plasti tkiva, ne da bi poškodoval občutljiv epitel zunanjega spolovila. Omogoča enakomeren toplotni učinek, kar spodbuja preoblikovanje kolagena in neovaskularizacijo.

Dodatni ablativni korak z erbijskim laserjem pa odstrani površinsko hiperkeratozo in epitelijske nepravilnosti. Bolezni ne pozdravi dokončno, tako kot je ne pozdravi niti kortikosteroid. Z obema pristopoma zmanjšujemo znake in simptome ter dosegamo remisije.«

Higiena, materiali in vsakdanje navade

Pri lichnu veliko pomeni skrbna nega. »Težave z urinsko inkontinenco, pogosta uporaba vložkov in sintetičnega perila stanje slabšajo. Priporočam bombažno perilo, pogosto menjavo inkontinenčnih predlog, nežna pralna sredstva brez močnih mehčalcev, previdnost pri depilaciji in britju.«

Po spolnem odnosu svetuje odhod na stranišče, kar je dobra navada tudi za preprečevanje vnetij sečil. V lekarno pa naj ne tečemo ob vsaki spremembi izcedka. »Ni vsak srbež glivična okužba. Pogosto pomagajo izdelki, ki uravnavajo pH, in nega.« Kirurški posegi praviloma niso rešitev. »Kirurško izrezovanje belkastih predelov ne pomaga, lahko celo poslabša in anatomsko okvari zunanje spolovilo. Preventiva in pravilna terapija sta ključni,« opozarja dr. Lukanović.

Ni redkost, ni sramota in ni neizbežno trpljenje

Lichen sclerosus lahko povzroči boleče spolne odnose, vendar o tem ženske redko spregovorijo. Sogovornik poudarja, da »ženske pogosto trpijo bolečino, ne da bi vedele, da obstajajo rešitve«. Prvi korak je, da ob težavah poiščejo strokovno pomoč. »Kombinacija srbeža, pekočega občutka in belkastih sprememb je jasen razlog za pregled,« opomni dr. Lukanović.

Ker gre za kronično bolezen, je zdravljenje dolgotrajno in usmerjeno v nadzor simptomov. »Cilj je remisija in redno spremljanje, da bolezen ostane pod nadzorom,« pojasnjuje.

Po njegovih besedah lichen sclerosus ni redkost, ni sramota in ni neizbežno trpljenje. »Ključ je v tem, da težave vzamemo resno in poiščemo strokovno pomoč,« poudarja. »Najprej naj se bolnica oglasi pri ginekologu, naj spregovori o srbežu, bolečini in spremembah.

Naj ve, da obstaja standardno kortikosteroidno zdravljenje in da obstajajo tudi nove možnosti, kot je laserska terapija, ki jo razvijamo in izvajamo v UKC Ljubljana v okviru raziskav.«