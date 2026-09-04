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    Kaj se zgodi s krvnim sladkorjem, ko pijete kombučo? Odgovor vas bo morda presenetil

    Kombuča velja za zdravo alternativo sladkim pijačam, vendar vsebuje sladkor. Kako torej vpliva na krvni sladkor in ali je res boljša izbira od gaziranih pijač?
    Pijete kombučo, ker naj bi bila zdrava? Preverite, kaj v resnici naredi vašemu krvnemu sladkorju. FOTO: Getty Images
    Pijete kombučo, ker naj bi bila zdrava? Preverite, kaj v resnici naredi vašemu krvnemu sladkorju. FOTO: Getty Images
    Miroslav Cvjetičanin
     4. 9. 2026 | 08:39
    6:01
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    Sladke gazirane pijače, limonade in podobni napitki lahko zaradi velike količine hitro razpoložljivega sladkorja povzročijo hiter dvig krvnega sladkorja. Toda kaj se zgodi, ko namesto njih popijemo kombučo?

    Fermentirani čaj ima sloves zdrave pijače, vendar tudi kombuča vsebuje sladkor. Ta je potreben v procesu fermentacije, saj ga kvasovke in bakterije porabljajo pri pretvorbi napitka. Količina sladkorja v končnem izdelku je odvisna od recepture, trajanja fermentacije in drugih dejavnikov. Zato se lahko med različnimi kombučami precej razlikuje.

    Koliko sladkorja vsebuje kombuča?

    Kombuča običajno vsebuje približno 3 do 15 gramov sladkorja na porcijo, pri čemer so nekatere različice po vsebnosti sladkorja primerljive z določenimi športnimi napitki. Pri sladkih pijačah se sladkor hitro absorbira v krvni obtok, saj običajno vsebujejo zelo malo ali nič beljakovin, vlaknin in maščob, ki bi upočasnile prebavo. Pri kombuči pa je zgodba nekoliko drugačna. Del sladkorja, ki je bil dodan na začetku, med fermentacijo porabijo mikroorganizmi. Zato je lahko količina sladkorja v končnem napitku precej manjša od začetne količine. To pa še ne pomeni, da je vsaka kombuča z malo sladkorja. Pred nakupom je zato smiselno preveriti prehransko deklaracijo.

    Ali kombuča dvigne krvni sladkor?

    Raziskave kažejo, da odgovor ni tako preprost. Kombuča lahko zaradi fermentacije vsebuje manj sladkorja, kot bi pričakovali glede na začetno recepturo, zato morda povzroči manjši dvig krvnega sladkorja kot nekatere druge sladke pijače s primerljivo količino sladkorja. Obstaja tudi nekaj raziskav, ki nakazujejo možnost ugodnega vpliva kombuče na odziv krvnega sladkorja po obroku. V eni manjši raziskavi iz leta 2023 so udeleženci ob obroku z veliko ogljikovimi hidrati zaužili kombučo in imeli nižji odziv krvnega sladkorja kot skupina, ki je zaužila primerjalni napitek.

    Vendar je treba rezultate razumeti previdno. Raziskava je bila majhna, zato na njeni podlagi ni mogoče sklepati, da kombuča dokazano znižuje krvni sladkor.

    Zakaj bi lahko fermentacija vplivala na krvni sladkor?

    Ena od možnih razlag je povezana s snovmi, ki nastanejo med fermentacijo. Med njimi so organske kisline, manjše količine alkohola in drugi presnovki. Ti bi lahko vplivali na hitrost praznjenja želodca in prebavo ogljikovih hidratov ter posledično na hitrost, s katero glukoza pride v krvni obtok. Kombuča vsebuje tudi različne antioksidativne spojine, vendar njihovega vpliva na krvni sladkor pri ljudeh še ne razumemo dovolj dobro.

    Pregled raziskav iz leta 2025 je opozoril, da so rezultati raziskav o vplivu kombuče na krvni sladkor neenotni. Nekatere raziskave kažejo morebitne koristi, druge pa jih ne potrjujejo.

    Pomembna omejitev: raziskav je še premalo

    Čeprav se kombuča pogosto oglašuje kot zdrava fermentirana pijača, znanstveni dokazi za njene posebne učinke na krvni sladkor še niso dovolj trdni. Težava je tudi v tem, da so bile nekatere raziskave izvedene na majhnem številu ljudi. Poleg tega se lahko sestava kombuče med različnimi izdelki zelo razlikuje. Zato ni mogoče trditi, da bo kombuča pri vseh ljudeh znižala krvni sladkor ali preprečila njegov hiter dvig.

    Je kombuča boljša od gazirane pijače?

    Za človeka, ki redno uživa zelo sladke gazirane pijače, je lahko kombuča z manj sladkorja smiselna alternativa. Toda pomembna je količina. Tudi če ima napitek manj sladkorja kot klasična sladkana pijača, se lahko ob pogostem pitju sladkor hitro sešteva. Če kombučo pijete ves dan, lahko zaužijete precej več sladkorja, kot se zdi na prvi pogled. Pri izbiri je zato najbolje poseči po različici z manj dodanega sladkorja in preveriti deklaracijo.

    Koliko kombuče je smiselno popiti?

    Za zdrave odrasle je pomembna predvsem zmernost. Pri uživanju kombuče je smiselno ostati pri manjši dnevni količini, namesto da bi jo pili ves dan. Posebna previdnost je potrebna pri ljudeh, ki imajo inzulinsko rezistenco, prediabetes ali sladkorno bolezen tipa 2. V takšnem primeru je najbolje, da se o vključevanju kombuče v prehrano posvetujejo z zdravnikom ali drugim ustreznim zdravstvenim strokovnjakom. Kombuča lahko vsebuje tudi manjše količine alkohola in kofeina. To je pomembno za ljudi, ki se morajo alkoholu ali kofeinu izogibati oziroma so nanju posebej občutljivi.

    Kdo naj bo pri kombuči še posebej previden?

    Kombuča ni primerna za vsakogar. Previdnost je potrebna predvsem pri nosečnicah, ljudeh z oslabljenim imunskim sistemom in osebah, ki se morajo zaradi zdravstvenih razlogov izogibati nepasteriziranim živilom in pijačam. Pri doma pripravljeni kombuči je dodatno pomembna higiena, saj lahko nepravilna priprava poveča tveganje za mikrobiološko onesnaženje.

    Kombuča ni čudežna pijača

    Kombuča je fermentiran čaj, ki lahko vsebuje manj sladkorja kot številne klasične sladke pijače, poleg tega pa vsebuje različne spojine, nastale med fermentacijo. Vendar trenutno ni dovolj kakovostnih dokazov, da bi jo lahko označili za učinkovito sredstvo za zniževanje krvnega sladkorja. Če želite bolj stabilen krvni sladkor, je pomembnejša celotna prehrana kot ena sama pijača. Kombuča z manj sladkorja je lahko občasno zanimiva alternativa sladkim pijačam, nikakor pa ni nadomestilo za uravnoteženo prehrano, gibanje ali zdravljenje, kadar je to potrebno.

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