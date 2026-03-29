  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    PLANICA 2026

    Kdo je tirolski Bambi, ki skače v hrbet Domnu Prevcu?

    Pred dobrima dvema letoma je Stephan Embacher z moštvom v Lahtiju prvič stal na stopničkah za zmagovalce svetovnega pokala.
    Stephan Embacher je na Kulmu pokazal letalsko žilico, v Planici bo meril vsaj na osebni rekord. Foto Christian Bruna/Reuters
    Nejc Grilc
     29. 3. 2026 | 08:00
    3:38
    A+A-

    O priljubljenosti smučarskih skokov v Avstriji ne gre izgubljati besed, z zimskimi športi očaran narod šampione pozorno spremlja od malih nog. Ni presenetljivo, da je v Hopfgartnu v bližini Kitzbühla rojeni Stephan Embacher hitro pokazal talent in navdušenje nad športom, ob tekmovanjih na snegu sprva tudi za odbojko, a pretehtale so smuči. Na prestižni skakalni gimnaziji v Stamsu, kjer po tekočem traku brusijo šampione – s podobnim dosežkom se lahko pohvalijo tudi na kranjski nekdanji ekonomski gimnaziji, kjer v športnem razredu izstopajo prav skakalci –, je Embacher naredil preboj med najboljše in začel pohod v skakalni vrh. Avstrijska javnost zlepa ne pozabi na šampione, eden najboljših skakalcev vseh časov Gregor Schlierenzauer ima med ljubitelji letenja še vedno kultni status. Nič drugače ni bilo pri Embacherju, ki je odraščal z uspehi »Schlierija« in bil povsem iz sebe, ko ga je po uspehu na olimpijskem festivalu mladih prvi kontaktiral prav sloviti rojak. »Kar tresel sem se, ko sem ga spoznal, bil sem veliko bolj živčen kot na skakalnici. Pozneje sva ostala v stikih, veliko mi je pomagal pri psihološki pripravi in razumevanju smučarskih skokov, dobil sem vpogled, kako malenkost lahko odloči med zmago ali 10. mestom,« je Embacher opisal odnos s 16 let starejšim Schlierenzauerjem.

    5 uvrstitev na stopničke svetovnega pokala na posamičnih tekmah je zbral Stefan Embacher.

    Pred dobrima dvema letoma je z moštvom v Lahtiju prvič stal na stopničkah za zmagovalce svetovnega pokala, nato nekaj dni pozneje v Planici osvojil tri zlata odličja na mladinskem svetovnem prvenstvu. Minula sezona je prinesla tudi nekaj razočaranj in umik iz svetovnega pokala, Embacher je spoznal težo pritiska avstrijske javnosti, nato se je v olimpijski sezoni vrnil skozi velika vrata. Aktualna sezona poteka v znamenju Domna Prevca, nekoliko v senci zmag in rekordov gorenjskega šampiona so ostali tudi dosežki 20-letnega Tirolca, ki je v Falunu prvič na posamični tekmi stal na zmagovalnem odru svetovnega pokala.

    3 zaporedne naslove mladinskega svetovnega prvaka (Planica 2024, Lahti 2025, Lillehamer 2026) je osvojil Embacher.

    Da je športnik za velike dosežke, je dokazal v Engelbergu in Garmischu, obakrat je poletel do rekorda skakalnice in pokazal za skakalca nujno neustrašnost. Ta je bila dovolj tudi za tretje mesto na formuli 1 smučarskih skokov, tekmi na novega leta dan v Garmischu, avstrijski mediji so »ponoreli«. Nadeli so mu vzdevek »gospod skakalni rekorder« in še bolj priljubljeni »Bambi«, ki Embacherju sledi na vsakem koraku. 20-letnik, ki obožuje domači Bergisel, pozorno spremlja dirke formule 1 in prisega na glasbene uspešnice iz 80. let, se veseli tudi dvobojev z Domnom Prevcem.

    240,5 metra znaša osebni rekord Stephana Embacherja (Kulm, 1. marec).

    »Domen je v svoji ligi, je izjemen, vsak skok dvigne na raven, za katero sploh nisem vedel, da je mogoča. Na Kulmu me je v poletih dvakrat premagal le on, to je zame velika pohvala. Res je nekaj posebnega,« se je slovenskemu asu in lastniku velikega kristalnega globusa priklonil Embacher. Olimpijski prvak s superekipne tekme ga bo izzval tudi v Planici, kjer bi z dobrimi poleti utegnil pokvariti slovensko veselico. Ali jo vsaj začiniti: ne glede na rezultat je jasno, da bo rajanje pod Poncami z Niko in Domnom dobilo nove razsežnosti.

    V Predazzu je z Janom Hörlom postal olimpijski prvak na superekipni tekmi. Foto Kacper Pempel/Reuters
    Več iz teme

    smučarski skokiPlanicaStefan EmbacherDomen Prevc
    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki