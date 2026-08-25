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    NAPAD

    Kibernetski napad zaprl vse Hitove igralnice

    Ker preiskava še poteka, več informacij ne morejo dati.
    Foto: Aleš Černivec
    Foto: Aleš Černivec
    STA, M. U.
     25. 8. 2026 | 16:43
     25. 8. 2026 | 16:43
    1:30
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    Igralniška družba Hit je zaradi kibernetskega napada zaprla vse svoje igralnice, hoteli pa obratujejo v omejenem obsegu. Kot so sporočili iz družbe, si prizadevajo za čim prejšnjo vzpostavitev nadaljnjega nemotenega poslovanja.

    Forenzična digitalna preiskava še poteka

    Kibernetski varnostni incident so v Hitu zaznali v noči s ponedeljka na torek. Strokovne ekipe so nemudoma pristopile k reševanju primera, o dogodku so bile takoj obveščene pristojne državne institucije in organi, različni deležniki družbe in zaposleni, so danes sporočili iz družbe. Trenutno so tako zaprte igralnice Perla in Park v Novi Gorici, Casino Drive-in v Šempetru pri Novi Gorici, Mond v Šentilju v Slovenskih goricah, Korona v Kranjski Gori in Casino Fontana v Rogaški Slatini.

    Vse Hitove hčerinske družbe, vključno s kranjskogorskima igralnima salonoma Casino Larix in Hit Alpinea, medtem delujejo nemoteno. V teku je forenzična digitalna preiskava, obseg in vsebino incidenta preverjajo informacijski strokovnjaki, so še navedli v družbi. Dodali so, da obveščanje in usklajevanje ukrepov poteka v proaktivnem sodelovanju med strokovnimi ekipami družbe Hit, zunanjimi strokovnjaki ter relevantnimi državnimi organi. Ker preiskava še poteka, več informacij ne morejo dati.

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